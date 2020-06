Häuser abgerissen, Blumen gepflanzt: So verschönert sich Kröpelin

Kröpelin

An den Laternen in Kröpelin hängen jetzt Blumen und um einen Baum an der Hauptstraße sind Stiefmütterchen gepflanzt, lächelt eine Keramikschnecke. „Wir versuchen, den Ort repräsentativ zu gestalten und dabei helfen uns auch Anwohner“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) erfreut.

Während die Stadt mehr Blumen gepflanzt hat, kümmert sich eine Kröpelinerin ganz von allein um die kleine Fläche vor ihrer Wohnung. „Das finde ich toll.“ Doch nicht nur hier engagieren sich Bürger vor ihrer Haustür. „Wir haben noch zwei, drei Ecken, wo etwas gemacht wird.“

Heizhaus wird abgerissen

Das Stadtbild habe sich in den vergangenen Jahren schon verändert, sagt Gutteck und bezieht sich dabei auf Schandflecke, die verschwunden sind. Als Beispiel nennt er das Eckhaus an der Kreuzung Hauptstraße/Apothekergarten, wo jetzt ein Neubau steht. An der Lindenstraße Ecke Schwaansche Straße wurde ein Haus abgerissen und auch in der Wismarschen Straße wurde ein altes Gebäude entfernt, soll jetzt ein Wohnpark entstehen. Die Abrisse hätten das Ortsbild verschönert.

An der Ecke Hauptstraße/Apothekergarten in Kröpelin ist ein Neubau entstanden. Quelle: Anja Levien

Und weitere ruinöse Gebäude sollen verschwinden. So hat die Stadtvertretung bereits beschlossen, das Heizhaus neben der Grundschule abzureißen. Das leerstehende Eckhaus an der Kreuzung Schulstraße, Bützower Straße wird ebenfalls weichen. Wie Bürgermeister Thomas Gutteck mitteilt, hat die Stadt im Zuge des Umlegungsverfahrens für die Bützower Straße das Haus erworben. Die Hauswand ist von einer Algenart befallen, zudem ist die Kreuzung schlecht einsehbar. Mit dem Abriss entstehe hier mehr Einsicht.

Von der CDU wurde auf der Stadtvertreterversammlung schon öfter der Zustand der Grünfläche auf der gegenüberliegenden Seite des Eckhauses an der Schulstraße/ Bützower Straße kritisiert. Hier sollen zeitnah eine Bank aufgestellt und Granitsteine gesetzt werden, so der Bürgermeister.

Müll wird illegal entsorgt

Eine Aktion wie die der Blumenfahrräder in Bad Doberan wird Kröpelin nicht starten. „Aber den Grundgedanken finde ich gut, dass die Leute etwas gestalten“, so Gutteck. Dabei appelliert er an die Bürger, dazu beizutragen, die Stadt schöner zu machen. Wenig hilfreich ist dabei das Entsorgen von Grünschnitt und Müll in der Natur. Auch hier gebe es Orte im Stadtgebiet, die immer wieder durch illegal entsorgten Abfall auffielen.

Von Anja Levien