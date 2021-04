Kühlungsborn

Verrottete Planken, beschädigte und mit Moos bewachsene Pfeiler – dass Teile der Steganlagen im Bootshafen von Kühlungsborn dringend saniert werden müssen, ist nicht mehr zu übersehen. Für den Eigentümer der Hafenanlage, die Stadt Kühlungsborn, ist die Notwendigkeit einer Sanierung nach Eingang eines aktuellen Gutachtens nun auch Gewissheit.

„Der Hauptsteg muss saniert werden. Das geht eindeutig aus dem Gutachten hervor, das wir in Auftrag gegeben hatten“, erklärt Peggy Westphal, Bauamtsleiterin der Stadt Kühlungsborn. In welchem Umfang die Erneuerung des Steges erfolgen wird und was die Investition die Stadt kostet, steht noch nicht fest. Die Details werden nun von einem Planungsbüro erarbeitet. „Wir haben das Büro Merkel Ingenieur Consult in Bad Doberan mit der Planung und der Vorbereitung der Ausschreibung beauftragt“, sagt die Amtsleiterin.

Baubeginn nach der Saison

Sie rechne damit, so Peggy Westphal, dass die Ausschreibung bis zum Sommer erfolgen könne. Dann könne die Sanierung gleich nach Ende der Wassersportsaison in Angriff genommen werden. „Es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr vonstattengehen“, betont sie.

Damit die Stege aber auch in der bevorstehenden Saison gefahrlos von den Bootsbesatzungen genutzt werden können, werden als Maßnahme zur Herstellung der Verkehrssicherung noch kurzfristig Reparaturen an besonders sensiblen Stellen des Hauptsteges durchgeführt.

Von Rolf Barkhorn