Ein Baumwipfelpfad, ein Kino und Restaurant oder ein Kinderabenteuerspielplatz für größere Kinder sind Wünsche und Vorschläge, was auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik entwickelt werden könnte. Das hat eine Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG ergeben.

Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) möchte hier gerne Wohnungen und Ferienwohnungen sowie ein Hotel bauen. Die Mehrheit der Stadtvertreter sind gegen die Entwicklung. In der Umfrage wollte die OSTSEE-ZEITUNG herausfinden, was sich die Reriker und diejenigen wünschen, die sich mit dem Ostseebad verbunden fühlen. Dafür wurden mehrere Fragen gestellt und konnten Vorschläge gemacht werden.

Eine Mehrheit der mehr als 1000 Umfrageteilnehmer gab an, die Pläne der ECW zu kennen. 100 der 1000 Hektar großen Insel sollen entwickelt werden. 550 Wohneinheiten aufgeteilt in Erst-, Zweitwohnsitze und Ferienwohnungen sowie 500 Betten in einer Beherbergung wie einem Hotel oder einem Internat, eine Schule für Tourismus oder eine Naturschutzakademie sollen umgesetzt werden. 900 Hektar bleiben Natur- und Landschaftsschutzgebiet.

Die Pläne kommen bei den Befragten, die Größtenteils aus Rerik und der Region kommen, nicht so gut an. 841 von 1110 Teilnehmern befürworten Erst- und Zweitwohnungen sowie Ferienwohnungen auf der Halbinsel Wustrow nicht. Das sind 75,8 Prozent der Befragten. 20,5 Prozent befürworten die Pläne, 3,8 Prozent wissen es nicht.

Die Ergebnisse der OZ-Umfrage. Quelle: Arno Zill

Ein Museum, das die Geschichte der Insel wiedergibt, können sich 76,7 Prozent vorstellen. 847 von 1104 Teilnehmern stimmten mit Ja. 14,3 Prozent mit Nein, 9 Prozent wissen es nicht.

Anders als erwartet, sprechen sich nicht alle Teilnehmer dafür aus, die Insel wieder betreten zu können. Von 1079 Abstimmenden sagten 69,6 Prozent: „Ja, wir wollen die Insel wieder betreten können“, 24,6 Prozent antworteten mit Nein, 5,7 Prozent wissen es nicht.

Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote

Einen Lebensmittelmarkt zählt das Ostseebad Rerik. Bei der Frage, ob sich mehr Einkaufsmöglichkeiten für Rerik gewünscht werden, gehen die Meinungen auseinander. 44,2 Prozent der 1096 Abstimmenden antworteten mit Ja, 43,4 Prozent mit Nein, 12,4 Prozent wissen es nicht.

Anders die Tendenz bei der Frage, ob es an Freizeiteinrichtungen in Rerik fehlt, die auf der Insel entstehen könnten. 62,9 Prozent der 1093 Abstimmenden antworteten mit Nein, 31,4 Prozent mit Ja, 5,8 Prozent wissen es nicht.

Ideen reichen von Promenade bis Minigolf

Das Ergebnis spiegelt die eingereichten Vorschläge jedoch nicht wider. Auf die Frage, „Was ist Ihr Entwicklungswunsch für die Halbinsel Wustrow?“, wurden viele Freizeitideen geäußert: Ein Park mit Sitzgelegenheiten, ein Laden oder eine weitere Promenade zum Beispiel, ein Kinderabenteuerspielplatz für größere Kinder, Bowling/Minigolf, ein Naturpark, ein Reiterhof, ein öffentlicher Naturlehrpfad für jedermann, Kino/Restaurant sowie Radwanderweg, Naturpark, Baumwipfelpfad oder Ähnliches.

Deutlich wird in der Umfrage, bei Befragungen vor Ort und auch in den eingegangenen Leserbriefen, dass sich die Menschen wünschen, dass die Halbinsel Wustrow wieder für alle zugänglich und entwickelt wird – und das behutsam. Viele haben sich für naturnahe Entwicklung ausgesprochen, schreiben von Naturpark oder schlagen einen Wildtierpark vor, Radwege und Wanderwege.

Die Halbinsel 1273 wurde die Halbinsel erstmals urkundlich erwähnt. In den folgenden Jahrhunderten lebten die Menschen hauptsächlich von Landwirtschaft und Fischerei. 1933 kam die Reichswehr und gründete die größte Flakschule Deutschlands. Am 2. Mai 1945 wurde die Halbinsel kampflos an die sowjetischen Truppen übergeben und wurde ab 1949 sowjetische Garnison. Mitte Oktober 1993 endete die militärische Nutzung. Der neue Eigentümer, die Bundesrepublik Deutschland bot Wustrow zum Verkauf an und erteilte 1998 der Fundusgruppe um Anno August Jagdfeld den Zuschlag.

Mediation in Heiligendamm erfolgreich

Wie es mit dem Kleinod weitergeht, ist vollkommen offen. Die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne der Halbinsel, die vor 20 Jahren gefasst wurden, hat die jetzige Stadtvertretung einkassiert. Investor Anno August Jagdfeld hat eine Mediation vorgeschlagen. In Heiligendamm konnte diese vor sechs Jahren den Streit zwischen Stadt und Investor beenden. Beide Seiten einigten sich auf ein 15-Punkte-Papier, in dem die Sanierung der Villen am Strand des ersten deutschen Seebades festgeschrieben ist. Zudem finden sich die Vereinbarungen in dem Papier wieder, unter anderem, dass die Steganlage am Strand gebaut oder eine Badeinsel angeschafft wurde.

