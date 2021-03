Halbinsel Wustrow: „Es wird Zeit, dass hier endlich was passiert“

Rerik

Die Entwicklung der Halbinsel Wustrow bei Rerik beschäftigt die OZ-Leser weiterhin. Die Meinungen, was mit dem Kleinod passieren soll, gehen in den Leserbriefen auseinander.

André Bleck, Landwirt aus Neubukow, schreibt: „Es wird Zeit, dass hier endlich was passiert. Überall in MV wird im Tourismus was gemacht; nur hier dämmert es weiter, weil einige lautstarke Eigeninteressen vertreten. Ich kenne eine Menge Reriker, die dafür sind, dass es endlich losgeht auf Wustrow. Nur öffentlich trauen sie sich nicht. Das ist wie in früheren Zeiten. Mit dem Naturschutz habe ich abgesprochen, dass meine Kühe auf Wustrow weiden. Das wurde mir von Herrn Jagdfeld gestattet.“ Er finde es traurig, „dass sogar die Betreiber von Apotheke, Restaurants, Pensionen und anderen Geschäften sich gefallen lassen, was Bürgermeister und seine Sympathisanten treiben. Und die Landesregierung schweigt zum SPD-Bürgermeister und fordert woanders höherwertigen Tourismus. Das ist beschämend.“

Der Reriker Jörg Bläsing ist der Meinung: „Es wäre zu begrüßen, wenn für die einzigartige Halbinsel Wustrow eine Lösung gefunden wird, die Stadtentwicklung, Tourismus, Kultur und Naturschutz gerecht wird. Dazu hat die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) ein Konzept, welches es verdient, von allen Reriker Bürgern begutachtet zu werden, um somit eine gemeinsame Lösung zu finden. Die ECW würde die Erschließung auf eigene Kosten ermöglichen. Wir Reriker können doch froh sein, dass den Steuerzahler das Erschließungsprojekt Wustrow keinen Cent kosten würde!“

Rosita Sell lebt seit 1998 in Kägsdorf, interessiert sich als Natur- und Umweltschützerin auch für die Halbinsel Wustrow, wie sie schreibt. „Auch ich finde, die Insel sollte wieder in Reriker Hand zurück. Ich bin überzeugt, dass mit Hilfe von Fördermitteln aus sehr verschiedenen Töpfen die Insel zurückgekauft werden sollte. Rerik könnte sie touristisch bestimmt gut selbst vermarkten, zum Beispiel mit einem Museumsgebäude verschiedener Richtungen. Maritim, landwirtschaftlich, altes Handwerk oder ein Puppenmuseum mit Spielzeug aus uralten Zeiten, aber auch Historisches ist in der heutigen Zeit mehr als wichtig, damit unsere Nachfahren einen Einblick in das Leben der Eltern, der Großeltern und vielleicht auch Urgroßeltern in dieser Region bekommen.“

Von Anja Levien