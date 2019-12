Halbinsel Wustrow: Neue Homepage informiert über Pläne

Rerik

Die Vergangenheit und die Zukunft der Halbinsel Wustrow – sie sollen jetzt für alle transparenter werden. Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) um Anno August Jagdfeld hat angekündigt, ab dem 1. Dezember wöchentlich auf der Internetseite www.leben-auf-wustrow.de zu informieren. Damit sollen sich vor allem die Reriker eine Meinung bilden können.

Hintergrund: Seit Jahren herrscht Stillstand auf der Halbinsel Wustrow. Damit hier gebaut werden kann, muss die Stadtvertretung dem Projekt zustimmen, braucht es einen Bebauungsplan. Doch Wustrow-Investor Jagdfeld und die Stadtvertretung konnten sich bisher nicht einigen.2018 lehnte sie zuletzt ein Verkehrskonzept ab und bestätigte ihren Beschluss, den Wustrower Hals vom Individual- und Bauverkehr durch die Entwicklung der Halbinsel Wustrow freizuhalten. Der Wustrower Hals ist die einzige Zufahrt zur Halbinsel. Einwohner hatten im August 2018 diese sogar blockiert, um Transporte zu verhindern.

Über Projekt ist nicht viel bekannt

Wir haben viele Gespräche mit Rerikern geführt, sagt ECW-Sprecher Birger Birkholz. Dabei sei festgestellt worden: „Es gibt sehr viele, die einer Entwicklung positiv gegenüberstehen. Es gibt verständlicherweise auch Leute, die Zweifel am Projekt haben. Die Bandbreite der Gründe dafür ist groß.“ Was alle eine, sei, dass nicht viel über das Projekt bekannt sei. „Dadurch haben sich Missverständnisse ergeben. Um die aufzuheben, gibt es jetzt die Homepage.“

Vor allem der Verkehr sei ein Hauptargument, das für viele Reriker gegen eine Bebauung Wustrows spricht. „Das Verkehrskonzept ist vielen aber gar nicht bekannt“, so Birkholz. Daher soll auf der Internetseite jetzt nach und nach informiert werden. Zu Beginn geht es um die Geschichte der Halbinsel Wustrow sowie die Hintergründe des Kaufs durch Anno August Jagdfeld. Jede Woche kommen weitere Kapitel hinzu. Zum Beispiel: „Welche verabredeten Ziele gibt es. Die Halbinsel ist ja bewusst an einen Projektentwickler gegangen.“ Vorrangig wolle die ECW informieren. „Eine Meinung bilden kann man sich nur, wenn man informiert ist.“

Halbinsel seit 1993 im Besitz von Jagdfeld

Anno August Jagdfeld kaufte mit seiner Fundus-Gruppe die Halbinsel 1993 von der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft. Ein Hotel, Ferien- und Eigentumswohnungen sowie ein Golfplatz sollten auf der Halbinsel entstehen. Gebaut wurde bisher nicht. Die Halbinsel ist mittlerweile zu 70 Prozent Naturschutzgebiet und zu 20 Prozent Landschaftsschutzgebiet. Die neuesten Pläne sehen jetzt vor, dass 550 Wohneinheiten zum Dauerwohnen sowie als Angebote für Touristen auf den restlichen zehn Prozent entstehen sollen. „Wir planen eine nachhaltige Bebauung.“

Zur Galerie Laut Investor Anno August Jagdfeld sollen ab 2023 auf der Halbinsel Wustrow Eigentumswohnungen, Ferienhäuser und ein kleines Hotel im Landhausstil entstehen. Für die OZ hat der Investor schon mal die Pläne seines Architektur-Büros „Duany Plater-Zyberk & Co“ aus Miami in Florida vorgestellt.

Neuer Geschäftsführer seit zwei Monaten dabei

Um die Halbinsel zu entwickeln, hat die ECW beim Personal aufgestockt und Philip Hayessen als Geschäftsführer eingestellt. Der 45-Jährige steht seit zwei Monaten an der Spitze zusammen mit Hartmut Polzin, der seit 2014 Mitglied der Chefetage ist, und Anno August Jagdfeld. „Wir leiten zum einen den Generationswechsel ein, zum anderen wollen wir Wustrow entwickeln, die Voraussetzungen schaffen und die Geschäfte aufnehmen. Dazu brauchen wir Manpower“, sagt Birger Birkholz.

Philip Hayessen (45) ist neuer Geschäftsführer der Entwicklungs-Compagnie Wustrow. Er wird neben Hartmut Polzin und Anno August Jagdfeld die Geschäfte führen und sich um die Entwicklung der Halbinsel Wustrow kümmern. Quelle: Anja Levien

Philip Hayessen ist Jurist, spezialisiert auf Immobilienrecht, hat zuletzt in Berlin als Geschäftsführer eines Handelsunternehmens gearbeitet, erzählt er. Zudem habe er ein Grundstudium in Forstwirtschaft. Anno August Jagdfeld habe er in Berlin kennengelernt, er habe ihm dann die Halbinsel gezeigt. „Ich war begeistert und habe sofort gesehen, welche Chancen auf der Insel sind“, sagt der vierfache Vater.

„Die Aufgabe ist spannend“, sagt er in Bezug auf die Projektentwicklung hier. „Unser Ziel ist auch, ein Einvernehmen mit allen Interessen hinzubekommen.“

Info: www.leben-auf-wustrow.de

Von Anja Levien