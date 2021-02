Rerik

Wohnbebauung, Naturpark, Museum: Für die Halbinsel Wustrow bei Rerik haben Investor Anno August Jagdfeld und Stadtvertreter unterschiedliche Vorstellungen. Der Vorschlag einer Mediation von Jagdfeld, um den jahrelangen Streit über die Entwicklung der Halbinsel zu beenden, scheint in der Stadtvertretung keine Mehrheit zu finden. Investor gegen Stadt. Doch was wünschen sich eigentlich die Reriker und diejenigen, die sich mit dem Ostseebad verbunden fühlen?

Frank Kleinow ist in der Region aufgewachsen, hat 50 Jahre lang in der Nähe von Rerik gewohnt. „Seitdem die russische Armee abgezogen ist, liegt alles brach und es geschieht nichts mehr. Es gibt nun eine Investorengruppe, die aus der Halbinsel was machen könnte und möchte. Das Naturschutzgebiet bleibt unangetastet und das bisher bebaute Areal wird neu bebaut und sinnvoll genutzt. Für Rerik wäre das ein Schritt nach vorne und die Ruinen verschwunden“, so Frank Kleinow. Natürlich würden dann erst einmal Baufahrzeuge dort verkehren müssen, aber die Entwicklung der Halbinsel würde die Region auch wirtschaftlich voranbringen.

900 Hektar Landschafts- und Naturschutzgebiet

1000 Hektar misst die Halbinsel, 900 Hektar sind Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet. Auf den restlichen 100 Hektar plant die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) von Anno August Jagdfeld eine Bebauung mit Erst- und Zweitwohnsitzen sowie Ferienwohnungen. Kapazität: 550 Wohneinheiten. Zudem soll eine Beherbergung mit 500 Betten entstehen. „Die ECW ist offen für die Wünsche der Stadt hinsichtlich der Verteilung der Nutzungsarten Wohnungen, Ferienwohnungen und Hotel“, so ECW-Sprecher Birger Birkholz.

Doch viele Reriker befürchten Massentourismus. Gegen einen „sanften Tourismus“ spreche aber nichts, meint eine Rerikerin, die seit 1993 hier wohnt, aber anonym bleiben möchte. Sabine Völker, die im Edeka arbeitet, möchte nicht, dass aus dem Ostseebad ein zweites Sylt wird. Aber: „Etwas für junge Leute fehlt hier“, meint sie.

Uwe Hennken aus Bad Doberan kennt die ECW-Pläne und schließt sich der Meinung der Einwohner an. „Ich kann die Reriker verstehen. Die Insel sollte nicht zu touristisch werden. Das würde dem Ort nicht stehen“, meint er. Die Insel betreten würde der 67-Jährige aber schon gerne wieder. Er komme im Sommer oft nach Rerik und wünscht sich, dass die Natur dort sichtbar gemacht wird. Auch ein Museum könne er sich auf der Halbinsel vorstellen: „Das wäre auch ein Tourismusmagnet.“

Uwe Hennken aus Bad Doberan: „Ich kann die Reriker verstehen. Die Insel sollte nicht zu touristisch werden. Das würde dem Ort nicht stehen.“ Quelle: Gina Henning

Museum, Gaststätte oder Café auf der Halbinsel erwünscht

Heike und Rüdiger Hanisch, die sich in der Bürgerinitiative „Wir für Rerik“ engagieren, wohnen direkt an der Straße und wären von Bauarbeiten auf der Halbinsel betroffen. Ihr Grundstück verliere dann ein Drittel des Wertes. Sie wünschen sich, dass auf Wustrow ein Naturpark entsteht. Ein Museum, eine Gaststätte oder ein Café könne sich Rüdiger Hanisch darauf auch vorstellen. „Da hätten alle etwas davon“, stimmt die Rerikerin zu. Wichtig ist ihnen auch, dass der Artenschutz erhalten bleibt. „Auch durch einen Abriss und einen Neubau würden die Tiere in Mitleidenschaft geraten“, gibt Heike Hanisch zu bedenken. Auch ihr Mann ist der Meinung: „Der Zaun muss weg!“

Rüdiger Hanisch aus Rerik: „Ein Museum, eine Gaststätte oder ein Café könnten auf der Halbinsel Wustrow entstehen.“ Quelle: Gina Henning

Eine Rerikerin, die anonym bleiben möchte, würde die Halbinsel Wustrow gerne betreten können, spricht sich grundsätzlich nicht gegen die Bebauung der Insel aus. Allerdings sollten die Wohnungen ihr zufolge dann eher für Einheimische sein und nicht für den Tourismus genutzt werden. „Im Sommer sind schon genug Touristen hier“, meint sie. Ihr Vorschlag wäre zudem ein Wildpark. So könne auch Geld verdient werden.

Sozialwohnungen und Freizeitpark auf Wustrow

Der Rostocker Wolfgang Millies würde lieber Sozialwohnungen statt Luxuswohnungen oder Ferienwohnungen auf der Halbinsel sehen, um damit junge Menschen im Ort zu halten. Für Künstler und Arbeitsplatzunabhängige könne das ein guter Ort zum Wohnen und Arbeiten sein.

Wolfgang Millies aus Rostock würde lieber Sozialwohnungen auf der Halbinsel Wustrow sehen anstatt Ferienwohnungen für Touristen. Quelle: Gina Henning

Dagmar Barkowski aus Boiensdorf schwebt dagegen ein anderes Konzept vor. Ihre Idee: ein Hotel, was auf ökologischer Basis gebaut und der Landschaft angepasst werden soll. „Das sollte mit dem Naturschutz harmonieren“, meint sie. Darin könne ein kleines Museum integriert werden. Aber auch Abenteuermöglichkeiten für Kinder, wie zum Beispiel einen Kletterwald, würde die 56-Jährige befürworten.

Für das Ehepaar Lindemann aus Wismar wären auch ein paar Ferienwohnungen okay, allerdings sollten diese aus der vorhandenen Bausubstanz entstehen. „Ein Freizeitpark wäre auch schön, aber kein Massenbetrieb“, meint der Wismarer, der mit seiner Frau und dem Hund auch gerne die Insel erkunden würde.

Ehepaar Lindemann aus Wismar würde die Insel gerne wieder betreten können. Quelle: Gina Henning

Von Anja Levien und Gina Henning