Hamburger Trio sorgt in Alt Bukow für Neustart der Kultur

Alt Bukow

Am vergangenen Wochenende nahm das Hamburger Ensemble „Trio sal“  in Alt Bukow sein Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Sarah Lippold, Leslie Valeska Schillen und Adriana del Pozo Torreno begeisterten an der Station „Frau mit Blume“ des Skulpturenweges am Salzhaff mit Werken von Beethoven, Schubert, Tansman und Koechlin. Die Gäste erfreuten sich an den Klangfarben, die die Oboe, die Klarinette und das Fagott erzeugten.

Der Bürgermeister der Gemeinde Alt Bukow, Manfred Wodars, würdigte das erste Matineekonzert am Skulpturenweg als gelungenen Neustart der Kultur in seiner Gemeinde. Die Keramikkünstlerin Dörte Michaelis hatte für diesen 16 Kilometer langen Weg zehn Skulpturen mit Sitzgelegenheiten geschaffen.

Das Konzert gehört zum Sommerprogramm „Umsonst und draußen – Kunst und Natur rund um den Skulpturenweg am Salzhaff“, das vom Verein Meerkultur e.V. aus dem Kunsthaus Stove veranstaltet wird. Weitere Projekte wie eine Schreibwerkstatt, Fotospaziergänge und eine Keramikwerkstatt im Freien würden folgen, heißt es von den Veranstaltern. Nähere Informationen würden dazu unter www.skulpturenweg-salzhaff.de geboten. Dieses Angebot wird gefördert aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ durch den Landkreis Nordwestmecklenburg und mit privaten Spenden.

Von th