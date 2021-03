Bad Doberan / Kühlungsborn

Die Telefone klingeln, die Kunden wollen Schuhe, Jeans und Co, allerdings nicht überall. Während die Einzelhändler in Bad Doberan Termine vergeben, ist die Nachfrage in Kühlungsborn eher verhalten. Grund: Im Ostseebad leben die Gewerbetreibenden vor allem vom Tourismus. Eine lokale Initiative möchte die Händler und Gastronomen im Lockdown jetzt unterstützen.

„Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, zu öffnen“, sagt Claudia Timm, Inhaberin Schuhhaus Boock in Bad Doberan. „Seit heute Morgen steht das Telefon nicht mehr still.“ Wer einen Termin vereinbart, dessen Daten werden aufgenommen und acht Wochen aufbewahrt, erläutert Timm. Sie verspricht sich viel vom Einsatz der Luca-App. „Wir haben das als Firma schon ausprobiert. Das ist eine Erleichterung“, sagt sie. Nach aktuellem Stand sollen die Gesundheitsämter des Landes bis 15. März an die Luca-App angeschlossen sein. Dann kann sich jeder Kunde mit dieser im Laden registrieren. Die Daten werden verschlüsselt. Sollte ein Corona-Fall auftreten, kann das Amt die betroffenen Kontaktpersonen erreichen.

„Die Leute sind alle heiß“, sagt Jana Schmugler von „Wo&men in dress“ in Bad Doberan. Ob Kleid, Jeans oder Pullover – alles werde nachgefragt. Der erste Öffnungsschritt sei ein Anfang, richtig zufrieden ist die Einzelhändlerin aber nicht. „Ich finde das alles nicht gut. Ich wünsche mir, komplett öffnen zu dürfen. Wir haben alle Hygienekonzepte erarbeitet“, sagt sie. Seit fünf Monaten könne sie kein Geld verdienen, die Überbrückungshilfen brächten nicht viel. Im Schaufenster hängt ein Plakat, auf dem ihre Meinung deutlich wird. „Wir möchten öffnen mit Verantwortung. Wir sind geschlossen. Gegen Entmündigung.“

Plakat im Schaufenster von "Wo&men in dress" in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Kunden in Kühlungsborn verhalten

In Kühlungsborn klingeln die Telefone hingegen nicht. „Es hat sich noch keiner einen Termin geholt“, sagt Melanie Lange, die zwei Läden – „Melange“ und „kids by melange“ betreibt. Sie hat beide geöffnet. Dennoch. „Es ist total verhalten.“ Stammkunden hätten sich während des Lockdowns gemeldet.

„Für diese haben wir Tüten gepackt. Die Stammkunden haben uns unterstützt, aber das reicht nicht aus.“ Schon im November beim Lockdown light habe sie gemerkt, dass die Einheimischen nicht in die Läden kommen. „Wir leben vom Tourismus. Uns bringt es nichts, wenn wir aufmachen dürfen, die Urlauber aber nicht da sind.“

So sieht es auch Christiane Köhler, Inhaberin Henny’s Mode in Kühlungsborn. „Ich lasse noch zu. Für mich bringt das nichts. Wir sind absolut vom Tourismus abhängig.“ Auch Termine vergebe sie nicht. Allerdings sei es auch nicht so, dass die Leute anrufen, um einen zu erhalten. „Die Einheimischen kaufen nicht unbedingt in ihrem eigenen Ort ein.“ Sie brauche die Tagesgäste, die Besucher, die ihre Freizeit im Ostseebad verbringen. „Ich muss darauf warten, dass es hier irgendwann wieder losgeht.“

Melanie Lange in Kühlungsborn hat bisher keine Anrufe für eine Terminvergabe für ihre beiden Mode-Läden. Sie lebe hauptsächlich vom Tourismus. Die Urlauber fehlen. Quelle: Anja Levien

Überbrückungshilfen habe sie erhalten, die dritte beantrage sie gerade. Seit November habe sie keinen Umsatz gemacht, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, Miete und Strom müssen weiterhin bezahlt werden. Die Ware ist bestellt. „Wir leben von einer gewissen Planbarkeit“. Als Einzelhändlerin setze sie sich einen Jahresumsatz und kaufe entsprechend Ware dafür ein.

Im Geschäfts „Melange“ von Melanie Lange können sich Kunden mittels Luca-App registrieren. Damit ist die Kontaktnachverfolgung im Coronafall gesichert. Quelle: Anja Levien

Im vergangenen Sommer hätten die Hygienekonzepte im Ostseebad gut funktioniert. „Die Leute haben Masken getragen, Abstand gehalten. Wir haben nicht ein Problem gehabt“, sagt Christiane Köhler. „Ich glaube, dass es frühestens nächstes Jahr mit einer gewissen Normalität losgeht“, so die Einzelhändlerin. „Ich möchte mich gerne irren.“

„Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“

Jens Kunze hat für seinen Laden „Adenauer & Co.“ im Ostseebad bisher drei Termine für die Woche vergeben. „Wir sehen das als positiven Schritt“, sagt er zur Öffnungsperspektive. Er hoffe, dass es bald normal weitergehen kann. „Es liegt an uns allen.“ Die Luca-App sei für alle drei Geschäfte in Kühlungsborn, Warnemünde und Zingst schon installiert. „Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben“, sagt er.

Angebote auf einer Plattform Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH sammelt auf der Internetseite https://www.kuehlungsborn.de/supportyourlocals Angebote von Händlern, Gastronomen und Gewerbetreibenden. Hier erfahren Kunden, was sie wo im Ostseebad trotz Lockdowns erwerben können, wo es Getränke und Essen zum Mitnehmen gibt.

Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) möchte die lokalen Gewerbetreibenden unterstützen und sammelt die Angebote von Einzelhändlern und Gastronomen auf der Internetseite https://www.kuehlungsborn.de/supportyourlocals. „Das Internet ist voll von digitalen Angeboten und der Kunde findet das, was er sucht, eventuell auch um die Ecke im eigenen Ort“, begründet Katja Seppelt von der TFK die Initiative.

Von Anja Levien