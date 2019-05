Bad Doberan

Mehr Besucher als sonst hat der Handwerkermarkt in Althof in diesem Jahr angelockt. Darüber waren sich die Händler am Sonnabend einig. In der Ruine der Klosterscheune sowie drumherum waren die Stände aufgebaut. Präsentiert wurden Keramik, Schmuck, Filz- und Holzarbeiten sowie Honig, Kräuter und Ziegenkäse.

„Solche habe ich auch noch im Garten“, sagt Ursula Zimmermann als sie die Isolatoren für Überlandleitungen entdeckt, die an einem Holzbrett befestigt jetzt eine Garderobe bilden. „Aus Alt mach Neu“, sagt die Kröpelinerin, die früher als Kunstkeramikermeisterin auch als Händlerin auf Märkten unterwegs war. Die Idee zur anderen Verwendung hatte Andreas Gohr. „Mann kann alles weiterverarbeiten“, sagt er.

Möbelstücke aus Kabeltrommeln

Die Garderobe ist jedoch nur ein Beistück. Eigentlich fertig er aus Kabeltrommeln Möbelstücke. Zwei Sessel für den Garten hat Andreas Gohr zum Probesitzen mitgebracht, dazu Fußbank, Tisch und Feuerschale. „Ich kaufe die Trommel als Bausatz.“ Ideengeberin sei seine Frau gewesen, die einen Lesesessel für den Garten brauchte. Der Handwerker ist zum ersten Mal auf dem Markt in Althof. „Ich bin überrascht, dass so viele Besucher hier sind. Der Markt ist ja nicht ausgeschildert.“

Der sechste Handwerkermarkt in Althof in und an der Ruine der Klosterscheune. Einige Händler hatten krankheitsbedingt abgesagt, so gab es dieses Jahr mehr Platz im Inneren. Quelle: Anja Levien

Dorit Schröder ist mit Tochter Alma gekommen. „Der Markt ist sehr schön, klein und gemütlich“, sagt die Rostockerin. Beim Filzstand hätten sie schon einen Engel und einen Pinguin gekauft. Jetzt stehen sie am Stand von Claudia Banske.

Die Hobbykeramikerin aus Mechelsdorf stellt nur hier ihre Waren aus. „Ich bin von Anfang an dabei. Es ist einzigartig hier, ich fühle mich atmosphärisch gut aufgehoben.“ Seit zehn Jahren töpfere sie. „Das ist meine Meditation.“ Der Markt sei „extrem gut besucht“.

Essen schnell ausverkauft

Das hat auch die „Knoblauchfront“ gemerkt. Knoblauchbratwurst, Chili con Carne und Tomatensalat waren schnell ausverkauft, erzählt Rüdiger Hess. Die Männer und Frauen der „Knoblauchfront“ sind auch bei der Zappanale oder der Doberaner Kulturnacht mit ihren Speisen vertreten. „Wir lieben Knoblauch und wollen den Gedanken des gesunden Knoblauchs in die Welt tragen“, sagt Hess.

Anja Levien