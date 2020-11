Groß Bölkow

Es weihnachtet traditionell schon auf dem Bauernhof von Ulrich und Annett Brandt in Groß Bölkow in der Gemeinde Satow. Ein Lichterkranz um den scheunentorgroßen Eingang am Bauernladen grüßt zum beschaulichen Eintritt mit Abstand und Maske. Wo sonst im Hofladen lebenswichtige Produkte direkt und frisch aus Feld, Stall und Garten zu haben sind, erfreut die Landwirtsfamilie jetzt vorübergehend zum Wochenende auch mit schönen Ideen zum Weihnachtsfest.

Der sonst übliche vorweihnachtliche Handwerkermarkt auf dem Gelände müsse jedoch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen und deshalb in Wochenendetappen mit nur einzelnen minimalen Gewerken stattfinden. Wie Annett Brandt sagt, in „Scheiben“. Diesmal seien aber auf drei farbig und festlich dekorierten Tischen in bunter Vielfalt kleine Werke aus Eigenschöpfungen von Freunden des Hofes dargestellt. „So haben wir in einer ehemaligen Poststelle neben unserem Laden einen guten Ort gefunden, wo nun Hobby-Gestalter aus der Umgebung liebevoll gefertigte Arbeiten zu Schau und Kauf anbieten, wenn es gefällt“, erzählt die Gastgeberin.

Keramik, Lampen, Kerzen werden gezeigt

Aus Klein Sien kam Anne Petersohn mit einer Auswahl kleinkeramischer Produkte. „Die Krüge, Schalen, Teller, Tassen und Figuren seien sogar tauglich für die Mikrowelle,“ erwähnt sie die Qualität ihrer kleinen Auswahl. Das imponiert Sarah Sophie Biemann aus Groß Bölkow und sie erwirbt spontan drei Keramikschalen.

Annett Brandt gibt Kunsthandwerkern und Freunden auf dem Hof die Möglichkeit, ihre Produkte in der Vorweihnachtszeit zu präsentieren - in Etappen. Quelle: Dietrich Grunzig

Mit selbst designeten Lampen, in der eigenen Wohnung gefertigt, will Viola Luhn aus Klein Bölkow am nächsten Wochenende aufmerksam machen, kündigt sie an und lobt die daneben zu besichtigenden nett geformten Kerzen der Satower Schülerfirma „Wunderwachs“ und die so dazu „erleuchtete“ Vielfältigkeit zum festlichen Lichterglanz in dem weit geöffneten Raum. Aus der Werkstatt für Behinderte in Kröpelin werden Mini-Tannenbäume mit Batterie betriebenen kleinen Lämpchen gefertigt und zum Kauf angeboten.

„Als Renner im strahlenden kleinen Markt haben sich Halstücher und verzierte Tischläufer bereits entpuppt, die das Geschwisterpaar Claudia und Gunda Kölzow aus Ziesendorf genäht haben“, erzählt Annett Brandt. „Bis zum 5. Dezember soll unser Tor freitags von 8.30 bis 16 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein.“

Bäckerei liefert zum Wochenende

Am anderen Teil des Hofladens steht die Tür mit Erzeugnissen aus der eigenen Ernte von Montag bis Sonntag 7.30 bis 19.00 Uhr offen. Zu Tomaten, Kartoffeln, Freilandeiern, Obst oder Geflügel im Tiefkühler sei nun auch eine befreundete Bäckerei bei Kröpelin mit Lieferungen zum Wochenende mit dabei. „Es gibt knackige Brötchen und verschiedene Brotsorten, die mit Sauerteig gebacken sind und als I-Tüpfelchen mit dabei immer ein saftiger Quarkstollen. Unsere Oma steuert aus ihrem Backofen und einem altem Rezept ihre knackigen braunen Pfeffernüsse bei,“ ergänzt die rührige Landfrau.

„Die Familien-Überlegung zur Einrichtung des Hofladens entwickelte sich aus der Versorgungslücke, die durch Wegfall des Dorfkonsums im Ort und der steigenden Nachfrage an regionalen Produkten in der Gemeinde entstand,“ verdeutlicht sie. Der Hof wurde 1702 gegründet und ist nun in Händen der neunten Generation.

Von Dietrich Grunzig