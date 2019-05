Satow

Auf dem Autobahn-20-Rastplatz „Quellental“ hat es am Mittwochnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben. Hintergrund war, dass der Fahrer eines Lastwagens in seinem Führerhaus verstarb. Der Mann, der mit seinem Gefährt Stahlträger transportierte, steuerte am Morgen den Parkplatz wegen einer Pause an, hieß es von der Polizei.

Handy-Ortung führte zum Fahrer

Weil er auch nach mehreren Stunden noch nicht am Zielort mit seiner Ladung eintraf, wurde vom Empfänger der Ware die Firma des Lkw-Fahrers in Kenntnis gesetzt. Diese wiederum verständigte die Polizei in Bad Doberan, da eine Handyortung zum Parkplatz „Quellental“ führte. Als die Polizisten die Fahrertür des Lkws öffneten, entdeckten sie den leblosen Mann. Der Notarzt konnte im Anschluss nur noch den Tod feststellen.

Es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen

Alarmiert wurden auch Ermittler der Kriminalpolizei, die von einer natürlichen Todesursache ausgehen. Der Leichnam musste aufwendig von den Kameraden der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Satow aus dem Führerhaus geborgen werden.

Stefan Tretropp