Rostock

Keine Masken, kein Abstand, ausgelassene Feiern, sogar Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) feierte nach dem Aufstieg des FC Hansa Rostock in die zweite Liga mit. Die Befürchtung von Gesundheitsexperten, dass nach diesem Fußballspiel die Infektionszahlen in der Hansestadt wieder steigen, haben sich jedoch bislang nicht bestätigt. Zumindest tauchen sie nicht in der Statistik des Gesundheitsamtes auf.

Wie Stadtsprecherin Kerstin Kanaa der OZ bestätigt, hat das Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock keine Infektionen im Zusammenhang mit dem Hansa-Spiel von vor eineinhalb Wochen oder den anschließenden Feiern registriert.

Rostocker Infektiologe hatte vor Ansteckungen gewarnt

Der Rostocker Infektiologe Prof. Dr. Emil Reisinger hatte zwei Tage nach dem Aufstiegsspiel mitgeteilt, dass er in der Folge mit einem erhöhten Infektionsgeschehen rechnet. Grund für seine Annahme sei der enge Körperkontakt von vielen Tausend Menschen gewesen, bei denen die Träger von Schutzmasken die absolute Minderheit darstellten. Zudem dürften die meisten dieser Fans laut Reisinger wegen ihres Alters noch nicht geimpft sein.

Zu dem Spiel am 22. Mai waren ursprünglich 7500 registrierte Zuschauer im Stadion zugelassen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und auch die sogenannten AHA-Regeln einhalten mussten. Gegen Ende hatten dann jedoch mehrere Tausend Fans das Stadion und die Südtribüne gestürmt. Auch das benachbarte Leichtathletikstadion wurde durch feiernde Anhänger stark in Mitleidenschaft gezogen. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus feierten ebenfalls Tausende den Aufstieg.

Inzidenzen von Landkreis und Hansestadt weiter niedrig

Laut Landesgesundheitsamt liegt der Inzidenzwert der Hansestadt Rostock mit Stand Donnerstag bei 11 und im Landkreis Rostock bei nur 6. Bislang sind vermehrte Ansteckungen durch das Spiel also ausgeblieben – in der Statistik.

Das heißt allerdings nicht, dass es in Folge des Spiels nicht doch zu Infektionen gekommen ist, die die Infizierten mitunter gar nicht bemerken. „Schließlich gibt es vermutlich auch Ansteckungen durch Personen, die zwar infiziert und infektiös waren, aber gar nicht erkrankten“, informiert das Robert-Koch-Institut. Nach aktueller Studienlage gehen unter anderem Virologen aus Bern inzwischen davon aus, dass jede dritte oder vierte Infektion asymptomatisch – also unbemerkt – bleibt.

Von Michaela Krohn