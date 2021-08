Hanse Sail 2021: Segler machen im Bootshafen Kühlungsborn fest

Kühlungsborn

Ein Hauch von Hanse Sail im Bootshafen Kühlungsborn: Sieben Segelschiffe liegen am Mittwochvormittag im Ostseebad. Sie sind auf dem Weg zum großen Treffen der Traditionssegler in der Hansestadt Rostock, das vom 5. bis 8. August stattfindet. „Es kommen regelmäßig Traditionssegler in den Hafen, aber zur Hanse Sail sind es deutlich mehr“, sagt Gerd Susemihl, Chef der Touristik-Service Kühlungsborn GmbH, die den Hafen betreibt.

Jedes Jahr macht hier auch der Gaffelschoner „Ellen“ fest. „Ich bin seit 20 Jahren bei der Hanse Sail dabei, das Schiff schon länger“, sagt Brigitte Röver. Die 69-Jährige engagiert sich im Verein Museumshafen Lübeck, zu dem auch der Gaffelschoner aus dem Jahr 1938 zählt. Er war in den Nachkriegsjahren als Minenräumer an der mecklenburgischen und pommerschen Küste und später als Fischkutter im Einsatz. Jetzt fährt er zu Ausfahrten auf die Ostsee. Auf dem Hinweg zur Hanse Sail blieben sie immer eine Nacht in Kühlungsborn. „Das ist hier mein Lieblingshafen. Hier fühle ich mich wohl, ist alles sauber, sind alle freundlich“, sagt Brigitte Röver.

Bis zu 15 000 Euro Unterhaltskosten für Gaffelschoner

Während der Hanse Sail liegen sie im Fischereihafen. „Mir gefällt an der Hanse Sail, dass es keine Sportveranstaltung ist. Die Hanse Sail ist die Traditionsveranstaltung für Traditionsschiffe. Das ist eine Szene, in der man aufgenommen wird, keiner muss sich mit dem anderen messen, weil alle Schiffe anders sind.“

Hans Fuhrmann und Brigitte Röver auf dem Gaffelschoner „Ellen“ im Hafen in Kühlungsborn. Sie sind auf dem Weg zur Hanse Sail. Quelle: Anja Levien

Die Lübeckerin sei damals zum Segeln wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, sagt sie und lacht. Mit Hans Fuhrmann, der ebenfalls mit an Bord ist, sei sie vor vielen Jahr mal mitgefahren. „Das hat mir gefallen und dann habe ich den Sportbootführerschein und den Segelschein gemacht“, erzählt sie. Jetzt sei sie die „Kombüsensklavin“ an Bord und lacht. „Sie ist die wichtigste Frau an Bord“, stellt Hand Fuhrmann klar. Ohne Ausfahrten wäre die Finanzierung des Schiffes nicht möglich. Zwischen 10 000 und 15 000 Euro koste es im Jahr. Das schöne zur Hanse Sail: Die Gäste kommen seit Jahren. Brigitte Röver freue sich schon, die bekannten Gesichter wiederzusehen.

Mit anpacken auf der „Regina Maris“

Gegenüber der „Ellen“ liegt die „Regina Maris“, Heimathafen Amsterdam. Seit zwei Monaten ist Jan Richter Bootsmann auf dem Segelschiff. „Ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute die Segel richtig setzen. Wenn sie oben sind, gucke ich, dass sie richtig stehen, dass nichts an Deck rumliegt.“ Der Hamburger hat über einen Bekannten von dem Job auf dem Schiff erfahren. „Ich war Decksmann auf einem Tauchschiff, Kapitän auf einem Partyschiff, Steuermann und Matrose. Aber auf einem Segelschiff war ich vorher noch nicht“, erzählt der 26-Jährige, der im Hamburger Hafen groß geworden ist. „Wenn du auf dem Wasser bist, der Klang der Maschinen ausgeht und der Wind in die Segel geht – das ist traumhaft.“ Das sei der Ursprung der Seefahrt.

Wer mit auf der „Regina Maris“ fährt, muss mit anpacken. So auch die 36 Schüler einer Berliner Schule, die von Kiel bis Rostock mit an Bord sind. Im Herbst überquert die „Regina Maris“ den Atlantik, um in der Karibik zu überwintern.

Sommerjob auf dem Segelschiff

Mit der „Swaensborgh“ ist Aiga Adler über den Sommer unterwegs. Die 20-Jährige aus München übernimmt alle Aufgaben an Bord, die anfallen. „Segel setzen, aufräumen, reparieren“, zählt sie auf. „Das macht viel Spaß. Man bekommt Einsichten in verschiedene Bereiche.“ So sei sie dabei, wenn die Pumpe repariert werden müsse oder was mit der Elektrik mal nicht klappe. Schon in den vergangenen zwei Jahren hätte sie auf Schiffen gearbeitet. Nach der Schulzeit habe sie eine Auszeit, ein Gap Year, auf einem Großsegler verbracht, sei über Atlantik, Mittelmeer, Nord- und Ostsee gesegelt.

Aiga Adler arbeitet über den Sommer auf der „Swaensborgh“. Das Segelschiff ist eines von 108 Schiffen, die sich für die Hanse Sail in Rostock angemeldet haben. Quelle: Anja Levien

Die Hanse Sail in Rostock sei das erste große Segelevent, zu dem sie fahre. „Weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich bin gespannt und erwarte viel Stress.“

Gegen halb elf lösen sich dann die Schiffe langsam voneinander. Eines nach dem anderen dreht im Bootshafen und nimmt die Ausfahrt, macht Platz für neue Wasserfahrzeuge. Für Mittwochabend haben sich zwei Traditionssegler angemeldet.

Zur Galerie Sieben Traditionssegler haben von Dienstag auf Mittwoch in Kühlungsborn festgemacht gehabt.

Der Bootshafen in Kühlungsborn ist beliebt. „Es ist ein Kommen und Gehen“, sagt Gerd Susemihl. Oftmals fände sich aber immer noch ein Liegeplatz. Mit etwas gutem Willen, wenn sich Boote ins Päckchen legen, dann bekomme man meistens was hin, so Susemihl.

