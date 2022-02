Hanstorf

„Sie hat es geschafft, das alte und das neue Dorf miteinander zu verbinden“, sagt Ariane Slobidnyk, Vorsteherin der Ortsteilvertretung Hanstorf, über Charlotte Koch. Die Frau, die von allen Lotti genannt wird, ist am Sonnabend 90 Jahre alt geworden. Ein Grund für das ganze Dorf, ihr auf ganz besonderem Wege zu gratulieren.

Denn dass Hanstorf als Dorf zusammensteht, habe mit ihrem Zuzug vor 28 Jahren zu tun. Damals ist das Dorf, das heute zur Gemeinde Satow zählt, durch ein neues Wohngebiet um etwa 80 Häuser und Familien gewachsen. Doch die Neuzugezogenen seien bei den Alteingesessenen nicht so gut angekommen, erzählt Ariane Slobidnyk. „Charlotte Koch hat über den Sportverein und die Volkssolidarität die Verbindung zwischen den alten und neuen Dorfbewohnern hergestellt.“ Zusammen mit Edelgard Kirschke hätte sie Kontakt zu den Leuten gesucht. Erfolgreich.

So kamen am Sonnabend auch so einige Gratulanten ins Gemeindehaus nach Hanstorf, um Charlotte Koch zu gratulieren. „Ich bin baff. Was für eine Überraschung“, sagt das Geburtstagskind zu den Gästen.

„Sie hat ein Herz für jeden“

„Sie hat ein Herz für jeden und hat immer einen Rat“, erzählt Ariane Slobidnyk, die Charlotte Koch seit 27 Jahren kennt. „Sie war die Initiatorin im Dorf für viele, viele Jahre.“ Das kann Hanstorferin und Gesundheitsministerin Stefanie Drese bestätigen. „Sie war immer unterwegs im Dorf, hat gefragt, wie es einem geht und ob man Unterstützung braucht“, sagt MVs Gesundheitsministerin. Sie habe den Kontakt zwischen den Nachbarn hergestellt. „Hier fährt nicht jeder einfach auf sein Grundstück. Das haben wir Lotti zu verdanken.“

„Wir haben großen Respekt davor, was du über die Jahre hier aufgebaut hast“, sagte Kai-Jens Boehm, Vorsitzender des Sportvereins Hanstorf und Mitinitiator der Geburtstagsfeier im Gemeindehaus. „Du hast dich für die Gemeinde eingesetzt. „Wenn wir dich nicht gehabt hätten, wäre das gesellschaftliche Leben in Hanstorf auseinandergebrochen.“

Aktiv in Sportverein, Volkssolidarität, Kriegsgräberfürsorge

Denn Charlotte Koch war und ist in vielen Vereinen und Gruppen aktiv. Im Sportverein Hanstorf war sie jahrelang Kassiererin, erzählt Kai-Jens Boehm. „Und das sehr gewissenhaft.“ Noch heute ist sie in der Frauen-Gymnastik-Gruppe aktiv. „Jeden Mittwoch ist sie mit dabei“, weiß Slobidnyk. Seit fünf Jahren ist sie Ehrenmitglied im Sportverein.

Nicht nur hier. Auch in der Volkssolidarität hat sie eine Ehrenmitgliedschaft. „Sie war jahrelang im Kreisvorstand.“ Und auch im Vorstand der VS-Ortsgruppe Hanstorf war sie jahrelang aktiv, ist hier jetzt Ehrenmitglied. „Sie kommt noch zu den Sitzungen einmal im Monat“, sagt Brigitte Harprath von der VS-Ortsgruppe. „Sie ist ein sehr lustiger Mensch und hat einen trockenen Humor.“

Charlotte Koch (2.v.r.) ist 90 Jahre alt geworden. Jolanta Armbrecht (v.l.), Petra Billerbeck und Annett Gläser von der Volkssolidarität überreichten ihr die goldene Ehrennadel. Quelle: Anja Levien

Am Sonnabend bekam sie von Petra Billerbeck, Landesvorsitzende der Volkssolidarität, die goldene Ehrennadel überreicht. „Du bist ein Urgestein der Volkssolidarität. Wir sind stolz auf dich. Du plädierst für ein Miteinander der Menschen“, sagt sie.

Gemeindehaus durch Engagement entstanden

Jahrelang war Charlotte Koch auch Beisitzerin in der Ortsteilvertretung. „Sie versucht, auch heute noch zur Orteilsteilvertretung zu kommen, wenn diese tagt, um zuzuhören“, so Slobidnyk. Charlotte Koch sei es auch mit zu verdanken, dass das Gemeindehaus entstanden ist, als Hanstorf 2003 in die Gemeinde Satow fusionierte.

Die 90-Jährige ist auch Mitglied im Kreisverband Bad Doberan des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. „Sie hat aktiv Spenden gesammelt und ist eine richtig gute Seele“, sagt Volkmar Mehle, Geschäftsführer des Regionalverbandes. „Sie ist eine wunderbare Frau, die sich noch im hohen Alter für andere engagiert.“

Beate Schwarck verbringt viel Zeit mit Charlotte Koch. „Sie ist eine ganz liebe und wie eine Mutti für mich“, sagt sie. Was alle einstimmend erzählen: Sie habe immer eine Kleinigkeit für jeden in der Tasche gehabt. „Sie hat immer noch ein sehr liebes Wesen“, sagt Brigitte Harprath.

Charlotte Koch ist gerührt von den Reden und der Feier. „Ohne euch alle hätte ich das nicht geschafft. Ihr wart alle bereit, unser Dorf zu gestalten“, sagt sie. „Nur gemeinsam sind wir stark. Nicht nur ich bin aktiv, wir sind alle aktiv.“

Von Anja Levien