Bargeshagen

Die langen Haare zum Zopf gebunden, in enge Jumpsuits geschlüpft, nehmen 13 junge Frauen Aufstellung. Aufgeregt warten die 16- bis 24-Jährigen auf das, was kommt. Sie wollen tanzen für die Rostocker Seawolves und beteiligen sich am Casting für das Danceteam des größten Basketballclubs Mecklenburg-Vorpommerns. Zum fünften Mal schon haben die Wölfe am Sonntag geladen, um weitere Tänzerinnen für die Shows am Spielfeldrand zu gewinnen. Die Cheerleader heizen mit tollen Choreographien in den Spielpausen dem Publikum kräftig ein.

Trainerin Cacilda Pereira begrüßt die Mädchen im Trainingszentrum in Bargeshagen und erklärt den Ablauf des dreistündigen Castings. Warm-up, Motions, Tanzübungen, Vorführungen in kleinen Gruppen – all das geschieht unter den kritischen Augen einer fünfköpfigen Jury. Los geht’s: Svea Schmundt vom Danceteam turnt vor. Leichte Schritte, Armbewegungen, hoch die Knie, beugen, dehnen, verrenken. Den Bewerberinnen werden schon beim Warm-up Höchstleistungen abverlangt.

Anzeige

Lob vom Stammteam: Stark, sportlich ehrgeizig

„Aua, die Armen.“ Am Hallenrand beobachten die Profis, wie sich ihre künftigen Mitstreiterinnen auf dem Parkett schlagen. „Die sind alle richtig stark, sportlich und sehr ehrgeizig“, findet Jette Leutert, die seit zwei Jahren im Team tanzt. Die 17-Jährige kann sich noch gut an ihr eigenes Casting erinnern: „Ich hatte totale Angst. Schaffe ich das? Sind die alle nett? Habe ich überhaupt eine Chance?“ Die bekam sie und tanzt nun regelmäßig mit ihrem Team vor 3000 Zuschauern bei Heimspielen der Seawolves in der Rostocker Stadthalle. Maria Rosenberger vom Team läuft immer wieder mal zu den Mädchen nach vorn und korrigiert sie in der Haltung. „Das Training ist hart“, betont die 24-Jährige. Sie habe schon Mitleid mit den Bewerberinnen, „aber nur ein bisschen“, sagt sie lachend, „da mussten wir ja auch alle durch.“

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Das Danceteam der Rostock Seawolves sucht Nachwuchs und hat am 26. Juli 2020 zum Casting geladen. Drei Stunden lang wurden die Bewerberinnen unter den Augen einer Jury starkt gefordert.

Angehende Krankenschwester will nicht „einrosten“

Michelle Schmidt ist anzumerken, dass sie Vorkenntnisse hat. Die 21-Jährige aus Rostock war schon im Kinderballett und später am Tanztheater. „Jetzt merke ich, dass ich einroste“, erzählt sie schmunzelnd, obwohl sie drei-, viermal pro Woche ins Fitnessstudio gehe. Doch das sei einsam. „Ich habe Lust auf Teamsport“, verrät die angehende Krankenschwester, die noch ein Medizinstudium plant. Die erste Runde sei anstrengend gewesen. „Aber es macht Spaß.“

Annika Schulz (17) aus Ziesendorf hat sich von ihrer Mutter Doreen zum Casting chauffieren lassen. Die Schülerin hat sich gut auf das Casting vorbereitet, zehrt aber auch von acht Jahren Akrobatik in einem Rostocker Verein. „Hartes Training und viele Auftritte ist Annika gewohnt“, sagt Doreen Schulz. „Ihr fehlt das, deshalb ist sie heute hier“, erklärt die Mutter, die den Teilnehmerinnen höchsten Respekt zollt, vor dem was sie der Jury präsentieren.

Rhythmusgefühl und Spaß am Tanzen sind gefragt

Nach einer kurzen Verschnaufpause zeigt Trainerin Cacilda, die das Danceteam 2016 gegründet hat, die Motions, bestimmte Armbewegungen des Cheerdance. Zackig gehen die Arme nach oben, zur Seite, nach unten, nach vorn. „Ihr müsst die perfekte Kontrolle über eure Hände haben, ihr müsst immer die Pompons sehen“, bläut die 25-Jährige den Anfängerinnen ein. Nun das ganze mit Musik. Die Mädels bemühen sich, den Rhythmus zu halten und bekommen dafür den Beifall der gestandenen Cheerleaderinnen. Die bewegen sich dann selbst auf die Bühne und geben eine Tanzeinlage. „Diesen Teil werden wir jetzt erst gemeinsam üben, dann in kleinen Gruppen und dann wird vorgetanzt“, erklärt die Trainerin.

Die Stammmannschaft des Danceteams zeigt einen Tanz. Quelle: Frank Hormann / Nordlicht

Nach insgesamt drei Stunden Bewegungsmarathon steht fest, elf von 13 haben es geschafft. Michelle Schmidt ist dabei und wird am Dienstag das erste Mal am richtigen Training teilnehmen. Zweimal pro Woche trainieren die Cheerleader und unterstützen dann an Wochenenden bei Heimspielen die Wölfe auf ihren Beutezügen. Dazu kommen Auftritte bei Sponsoren und anderen Sportveranstaltungen für die das Danceteam gebucht werden kann. Ein zeitaufwendiger Sport für die jungen Frauen, die allesamt noch zur Schule gehen, studieren oder im Beruf gefordert sind. „Das muss man vorher bedenken“, sagt die Gründerin der Gruppe, die begeistert ist von den Casting-Ergebnissen. „Es waren viele talentierte Mädels dabei“, lobt sie und meint damit auch die Juniors, die vor den Großen ihr Casting hatten.

Neu gegründet: Seawolves Danceteam Juniors

„Nach der Gründung der Seawolves Danceteam Peewees vor gut einem Jahr, unseren jüngsten Nachwuchstänzerinnen von sechs bis zwölf Jahren, wollen wir mit dem Juniors-Team nun eine Lücke schließen und Mädchen ab zwölf bis 15 Jahren die Möglichkeit zum Tanzen anbieten”, erklärt Cacilda Pereira. Zehn Mädchen haben sich für das Juniors-Team beworben, alle wurden angenommen. „Die Choreographie war nicht einfach, aber alle haben die Aufgaben gut gemeistert“, berichtet Elisabeth Bonin die zusammen mit Christina Becker die Juniors trainieren wird. Ebenfalls zweimal pro Woche bereitet sich dieses Team auf die Auftritte für die Heimspiele des NBBL-Teams in der neuen Saison vor. Dazu gehört dann auch die zierliche Annika Schulz, die nach dem Casting eine Empfehlung für das Junior-Team bekommen hat.

Mehr lesen:

Gedenkspiel für verstorbenen Fußballer in Rostock: „Er wird uns von oben unterstützen“

Herzstillstand während der Autofahrt: Urlauber (58) bricht in Rostock zusammen

Mit der Ostsee-Fähre nach Dänemark: So läuft die Überfahrt in Corona-Zeiten

Von Doris Deutsch