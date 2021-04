Harter Lockdown: So reagieren die Bad Doberaner

Bad Doberan

Harter Lockdown ab Montag in MV: Für Daniela Siegl war die erneute Schließung des Einzelhandels absehbar. Was die Inhaber des Geschäfts „Siegl Homestores Interieur“ in der Straße Am Kamp wütend mache, sei die unterschiedliche Behandlung. „Warum darf der Baumarkt öffnen und ich nicht? Ich kann lenken und steuern, wer in meinen Laden ist“, sagt Daniela Siegl. Sie habe das Gefühl, dass es immer die kleinen Händler sind, die die Konsequenzen der politischen Beschlüsse tragen müssen.

Die vergangenen Wochen, wo Daniela Siegl ihr Geschäft öffnen durfte, hätten die Stammkunden auch vorbeigeschaut. „Ich bin auch viel auf Instagram und Facebook aktiv, dadurch wissen die Kunden, was es Neues gibt.“ Ihre Fixkosten können sie, auch durch Onlineverkäufe, decken. „Aber ich habe mir seit Monaten kein Gehalt mehr gezahlt und lebe von Ersparnissen.“ Die Bad Doberanerin hatte das Geschäft erst im August 2019 eröffnet.

Ab Montag gelten in Mecklenburg-Vorpommern wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen. Kitas und Schulen haben nur noch für eine Notbetreuung geöffnet, der Einzelhandel muss bis auf ein paar Ausnahmen schließen.

Restaurant-Betreiber: „Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar“

Während Daniela Siegl zumindest ein paar Wochen öffnen konnte, ist das Restaurant im Kamp-Theater von Björn Raake seit Mitte November geschlossen. Er habe für die politischen Entscheidungen kein Verständnis mehr. „Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.“ Er habe keine Kenntnis darüber, dass sich die Infektionen mit dem Coronavirus in den Restaurants verteilt hätten. „Wir haben einen Hygieneplan, wir haben die Kontakte aufgenommen und wir waren die ersten, die wieder schließen mussten.“ Dennoch bleibe er optimistisch. „Wir geben nicht auf.“ Er habe finanzielle Hilfen beantragt und teilweise auch bekommen. Momentan mache ihm ein Wasserschaden zu schaffen. Daher biete er auch keinen Außer-Haus-Verkauf an. Zudem stelle sich hierbei auch die Frage, ob sich dieser rentieren würde.

Kinosaal bleibt seit Monaten leer

Wer am Haus, in dem sich Restaurant und Kamp-Theater befindet, vorbeigeht, sieht die hochgestellten Stühle. An der Hauswand ist ein Banner angebracht: „Seit über 150 Tagen geschlossen, weil Kultur nicht systemrelevant ist“, macht der Kino- und Kulturverein Bad Doberan aufmerksam. „Seit über 170 Tagen sind wir vereinstechnisch arbeitslos“, sagt Vereinsvorsitzender Torsten Schellin am Freitag.

Der Kino- und Kulturverein macht mit einem Plakat am Kamp-Theater auf die Situation der Kultur aufmerksam. Quelle: Anja Levien

Er bedauert, dass der Saal mit Kinosesseln und Bühne im Haus nicht genutzt werden könne. „Wir hatten einiges vorbereitet zu 70 Jahre Defa und 80 Jahre Kamp-Theater“, sagt Schellin. „Das liegt alles auf Eis.“ Gebuchte Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Zum Glück blieben die Vereinsmitglieder treu und überwiesen ihre Beiträge.

Torsten Schellin befürwortet Modellprojekte für die Kunst und Kultur. „Ich bin der Meinung, dass Veranstaltungen mit einem Hygienekonzept gemacht werden können.“ Doch Modellprojekten hat der Landkreis Rostock eine Absage erteilt. „Das ist für mich unverständlich. Man kann das Modellprojekt doch verschieben.“

Formulare für Kita Das Jugendamt des Landkreises Rostock hat Vorbereitungen für die Notfallbetreuung in Kindertagesstätten, bei Tageseltern und in Horten getroffen. Die Notfallbetreuung gilt ab Montag, 19. April. Allen Eltern werden die notwendigen Formulare für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-rostock.de/corona bereitgestellt. Die Entscheidung über die Anspruchsberechtigung soll von den Einrichtungen getroffen werden, informiert der Landkreis. Die Befugnis dazu sei auf die Einrichtungsleitungen übertragen worden.

Letztes Jahr konnte der Kino- und Kulturverein Mitte Mai mit dem Kino wieder starten. In der Regel gibt es mittwochs zwei Filmvorführungen. Von Mitte Mai bis Ende Oktober habe es vielleicht drei kostendeckende Veranstaltungen gegeben, sagt Schellin.

Autokino für diesen Sommer?

Ein Autokino wie im vergangenen Jahr auf der Rennbahn werde es nicht geben. Dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen seien die bürokratischen Hürden größer geworden. So werde eine Baugenehmigung für die LED-Wand verlangt. „Und es gibt keine Filme. Die Blockbuster sind an die Streamingdienste gegangen.“ Zudem sei das Autokino defizitär, wenn man von einer Zuschauerzahl wie vergangenes Jahr ausgehe.

Vereinsvorsitzender Torsten Schellin im Kamp-Theater. Seit über 170 Tagen finden keine Veranstaltungen im Saal statt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Dennoch engagiert sich der Verein weiter für Kunst- und Kulturangebote in der Stadt. „Wir sind bereit für den Neuanfang“, sagt er mit Blick auf die Zeit nach dem Lockdown.

Auch Hugo Rauchstädt möchte am Engagement für die Kultur festhalten. Ihm gehört das Kamp-Theater, das er mit Veranstaltungen im Saal finanziert. „Die fehlen jetzt“, sagt er. Kosten entstünden dennoch. „Ich möchte aber nicht um Fördermittel betteln, die ich dann vielleicht zurückzahlen muss.“ Er brauche eine Perspektive: „Wenn sich das noch länger hinzieht, muss ich einen Plan B machen“, sagt er.

Von Anja Levien