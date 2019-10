Hastorferin nutzt Berufserfahrung für Ehrenamt

Hastorf

Brigitte Harprath zog im Alter von 60 Jahren von Bonn nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie setzte sich mit Ehrenämtern zunächst nie richtig auseinander. Die gelernte OP-Schwester und später Haus- und Pflege-Direktorin sowie Heimleiterin eines Seniorenheims ging nach 33 Jahren in diesem Beruf in den Ruhestand. Brigitte Harprath stellte sich selbst die Frage, wie sie ihre Berufserfahrung auch über das Rentenalter hinaus noch sinnvoll anwenden könne und wurde fündig. Die Hastorferin ist ehrenamtlich Betreuerin im Hospizdienst, hilft älteren Menschen in ihrem Wohnort.

Sie zog 2007 nach Hastorf. Für sie war es immer wichtig, ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Die Rentnerin erzählt: „Ich ging in Wismar ehrenamtlich in den Beirat eines Pflegeheimes meines ehemaligen Arbeitgebers. Es war für mich wichtig, im Bereich Pflege, Krankenhaus, Pflegeversicherung, etc. auf dem neuesten Stand zu sein und immer die Hand am Puls der Zeit zu haben. Da ich in dem Seniorenheim auch eine Hospizgruppe gründete, und palliativmäßig bereits in Bonn tätig war, bot ich in Wismar beim ambulanten Hospizdienst meine ehrenamtliche Mitarbeit an. Seitdem betreue ich einige Damen des Hospizdienstes.“

Im Vorstand des Seniorenbeirats des Landkreises Rostock

Gleichzeitig wollte sie auch noch politisch tätig sein. Nach Gründung des Seniorenbeirats des Landkreises Rostock wurde Brigitte Harprath nach sechs Monaten in den Vorstand gewählt. Über diesen Landesseniorenbeirat auf sie aufmerksam geworden, bat man sie, auch in Bad Doberan in einigen Ausschüssen mitzuwirken. Sie sagt selbst, dass der Kreis sich erweitere, wenn man aktiv sei und trat in die Volkssolidarität ein. Auch dort wurde sie Mitglied des Vorstands.

Die 71-Jährige gibt ein Beispiel: „Eines Tages kam eine Dame hier aus dem Ort und sammelte für die Volkssolidarität. Wir verstanden uns gut. Vor ihrem Tod äußerte sie den Wunsch, dass ich diese Aufgabe übernehmen solle. Durch die jährliche Sammlung lernte ich hier im Ort jeden kennen. Dadurch baute sich eine persönliche Beziehung und eine Vertrauensbasis zu einigen auf. Es entwickelte sich, dass ich einige Damen bezüglich der Pflegestufe beriet. Ich beratschlagte auch bei kleinen Verletzungen.“

Hilft dort, wo sie benötigt wird

Man müsse mit wachen Augen und wachem Herzen durchs Leben gehen, um zu erkennen, wo die Nöte und Sorgen der Menschen seien. Das Ehrenamt ist für sie „Zwischenmenschlichkeit“ und „Miteinander“. „Für mich gilt: Nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben! Mir machen Menschen Spaß, und wenn man am Menschen interessiert ist, fliegen einem die Aufgaben zu“, so ihr Fazit. Sie gebe Hilfe, wo sie benötigt werde. Das Gegenüber solle in den Fokus gesetzt werden.

Brigitte Harprath sagt weiter: „Obwohl ich aus dem ehemaligen Westen komme, kenne ich hier niemanden, der mir den ,Ostwind‘ ins Gesicht blies. Ich sehe manches anders, was nicht heißt, dass es richtig ist. Kompromisse und die Meinung des anderen zu akzeptieren, sind im ,Miteinander‘ unerlässlich.“ Mit dem Ehrenamt zeige sie einfach, dass sie sozial tätig sei.

Margareta Kratzer, 92 Jahre alt, wird ehrenamtlich von Brigitte Harprath betreut und sagt: „Sie kommt immer und fragt, ob ich etwas brauche. Das habe ich so hier in Hastorf noch nie gehabt. Heute ist jeder ein wenig für sich und man ist froh, wenn jemand kommt, mit dem man sich unterhalten kann.“

Brigitte Harprath betreut ehrenamtlich ältere Menschen. „Mein Motto lautet: Machen wir es ehrenhalber und nicht der Ehre halber!“ Quelle: Anke Kisters

Die beiden lernten sich durch das Sammeln für die Volkssolidarität vor ca. fünf Jahren kennen. Ingrid Urgast, 69-jährige Tochter Margareta Kratzers,fügt hinzu: „Brigitte ist einfach da, wenn man sie braucht. Es ist für meine Mutter ein tolles Gefühl zu wissen, dass sie auf sie zurückgreifen kann. Das ist auch für mich, obwohl ich mit im Haus wohne, beruhigend. Es gibt da jemanden, der sich auch um meine Mutter kümmert und der vor allem Wissen im Pflegebereich hat. Meine Mutter hat nun aufgrund ihrer Beratung Pflegestufe III statt vorher Stufe I.“

Brigitte Harprath ergänzt: „Wir erzählen viel von früher. Für mich war das ein Weg, durch ältere Mitbürger mein Gegenüber und die Lebensweise hier zu verstehen und schätzen zu lernen.“ Dadurch entsteht eine Gewinnersituation für beide Personen. Ingrid Urgast zieht ihr Fazit: „Ich schätze an Frau Harprath sehr, dass sie als eine Dame aus den alten Bundesländern zu uns kam und durch ihr sehr großes Herz und ihre liebe Art überzeugte. Wir freuen uns wirklich, dass wir sie haben, einfach großartig. Das findet man so schnell nicht wieder.“

