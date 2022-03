Immobilien - Haus bauen in Rostock-Biestow: Was die Grundstücke am Kiefernweg kosten

In Rostock brauchen Häuslebauer jetzt noch mehr Glück als sonst. Weil die Nachfrage viel höher ist als das Angebot, werden die Grundstücke in einem neuen Wohngebiet in Biestow nämlich verlost. Die OZ erklärt, wie das Verfahren läuft und welche Details über die Parzellen bisher bekannt sind.