Dummerstorf

Überall stapeln sich Kisten und Kartons. Gemütlich ist es noch nicht in der Wohnung von Gerda und Bernhard Drägert. „Aber das wird noch“, sind die Rentner optimistisch. Ihr Haus in Kavelstorf haben sie verkauft. „1200 Quadratmeter Grundstück sind uns einfach zu viel Arbeit. Das schaffen wir in unserem Alter nicht mehr“, erklärt der 68-Jährige. Auf der Suche nach einer altersgerechten Bleibe wurden Drägerts im benachbarten Dummerstorf fündig. Hier hat die gemeindeeigene Wohnungsgesellschaft mitten im Zentrum zwei Häuser mit 41 barrierefreien Wohnungen errichtet. Die ersten sind nun bezugsfertig.

Herausforderung für Gemeinden: Wohnraum für ältere Bürger

Fast jeder vierte Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns ist älter als 65 Jahre. Tendenz steigend. Laut Bevölkerungsprognose des Landkreises Rostock wird die Zahl der Senioren ab 65 plus bis 2030 in allen Kommunen steigen, mancherorts auf über 30 Prozent. Die Gemeinden stehen vor der großen Herausforderung, altersgerechten, barrierefreien Wohnraum für ihre Bürger zu schaffen, die in ihrer Umgebung bleiben möchten. Der Bedarf ist enorm.

„Wir haben schon frühzeitig, 2014, einen Bebauungsplan für altersgerechte Wohnprojekte aufgelegt“, sagt Holger Kutschke, Bürgermeister der Gemeinde Lambrechtshagen. Inzwischen stünden zwei Häuser in Sievershagen. „Zwei weitere sind im Bau“, sagt Kutschke, damit stünden demnächst insgesamt 60 barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. Auch in Elmenhorst, Roggentin, Sanitz und Tessin werden beispielsweise seit einiger Zeit schon Angebote für altersgerechtes oder betreutes Wohnen unterbreitet.

Kritzmow plant gleich drei Projekte

Kritzmow will im nächsten Jahr nachziehen. Gleich drei Projekte sollen 2021 angeschoben werden. „Durch einen Investor werden vier Häuser mit 48 barrierefreien Wohnungen und Fahrstuhl gebaut“, kündigt Bürgermeister Leif Kaiser an. Außerdem soll 2021 mit dem Bau von rund 50 betreuten Wohnungen begonnen werden. „Und ganz neu ist das Vorhaben betreute Wohngruppe mit Tagespflege“, informiert Kritzmows Bürgermeister. „Es gibt viele Anfragen von Bürgern, die ein gewisses Alter erreicht haben, ihre Häuser nicht halten können, aber in der Umgebung bleiben wollen.“

Zwei neue Häuser mit altersgerechten Wohnungen wurden mitten in Dummerstorf gebaut. Quelle: Doris Deutsch

Dummerstorf investiert 7,5 Millionen Euro

Das ist auch der Ansatz der Gemeinde Dummerstorf. Viele ältere Bewohner hätten schon lange signalisiert, dass ihnen ihre Grundstücke zu groß und zu arbeitsaufwendig geworden sind. „Wir mussten Angebote schaffen“, sagt Tomas Kämpfert von der Wohnungsgesellschaft Dummerstorf. Im eigenen Bestand von 348 Wohnungen waren bislang nicht mal 20 Wohnungen barrierefrei. 7,5 Millionen Euro hat die Gemeinde dann in ein Projekt mitten in Dummerstorf investiert. Zwei Häuser mit insgesamt 41 barrierefreien Wohnungen und einer Arztpraxis im Objekt sind fast fertig.

Während vor Haus 1 bereits die Möbelwagen rollen, wird Haus 2 ab 1. November bezugsfertig sein, wie Kämpfert ankündigt. Der Plan sei aufgegangen: „Es sind vor allem ältere Menschen aus der Gemeinde, die hier einziehen und ihre Häuser verkaufen.“ So bekommen auch junge Familien die Chance auf ein eigenes Heim.

Senioren verkaufen ihr Haus an junge Familie

Das Ehepaar Drägert ist ein gutes Beispiel dafür. Am 1. September haben die ehemaligen Polizeibeamten ihr 1996 errichtetes Einfamilienhaus in Kavelstorf an eine junge Familie mit zwei Kindern übergeben. Sie selbst haben am 26. August die Schlüssel für ihr neues Heim, eine Vierzimmerwohnung im Neubau in Dummerstorf bekommen. „Wir haben gleich die ersten Fuhren hergebracht und schon einen Tag später die erste Nacht hier geschlafen“, erzählt Gerda Drägert. Obwohl sie in den 1990er Jahren von der Hansestadt aufs Land gezogen sind, wollten sie nicht zurück nach Rostock. „Wir wollten in der Region bleiben“, sagt die 71-Jährige. „Hier haben wir unsere Ruhe. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheke, Banken – alles da. Und die Wohnung ist auch sehr schön.“

Von ihrer Terrasse aus beobachten Gerda und Bernhard Drägert derzeit noch das Baugeschehen rund ums Haus. Quelle: Doris Deutsch

Das Leben auf der Baustelle nehmen die Rentner in Kauf. Im Haus wird noch gewerkelt und auch die Flächen drum herum werden noch in Form gebracht. „Das stört uns nicht“, sagt Gerda Drägert, die gern mal von einer ihrer zwei Terrassen den Bauleuten bei der Arbeit zuschaut. Auch dass sie noch einige Tage ohne Warmwasser und Internetverbindung auskommen mussten, nehmen Drägerts gelassen. „Kein Fernsehen, war schwer“, meint Bernhard Drägert. Aber es gebe ja noch genug zu tun. „Was sich in den Jahren alles so in einem Haus angesammelt hat“, ergänzt seine Frau kopfschüttelnd. „Und wir haben schon so viel weggeschmissen.“

In neuer Küche wird Eintopf gekocht

Nun freut sie sich auf ihre neue Küche, die gerade eingebaut wird. „Mein erstes Essen, das ich hier koche, wird ein richtig schöner Eintopf“, kündigt Gerda Drägert an. Allmählich lichtet sich auch das Chaos in der Wohnung. Alle Möbel finden ihren Platz, die Schränke füllen sich peu à peu. „Wir fangen hier noch mal neu an“, betonen die Senioren, die schon neugierig sind auf die Nachbarn, die sie künftig auch im neu gestalteten Innenhof treffen können. „Es war eine gute Entscheidung“, ist sich das Paar einig.

Von Doris Deutsch