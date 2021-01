Bad Doberan

Sie sind der erste Ansprechpartner, wenn es einem schlecht geht oder die nächste Impfung ansteht – unsere Hausärzte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 1000 niedergelassene und angestellte Hausärzte, die sich um ihre Patienten kümmern. Einer von ihnen ist Dr. Ulrich Naschold, Facharzt für Allgemeinmedizin in Bad Doberan. Er weiß um die Ängste und Sorgen seiner Patienten in Bezug auf Corona und die Impfung.

Was rät der Allgemeinmediziner den Menschen, die auf der Suche sind nach Antworten? „Ich werde sehr oft gefragt, ob dieser Impfstoff gut oder gefährlich ist. Dann antworte ich ganz offen: Nach dem aktuellen Forschungsstand ist er sicher. Wir müssen Vertrauen haben in unsere Wissenschaft und unser Gesundheitssystem.“

Hausärzte haben einen Vorteil: Sie kennen Patienten persönlich

Vertrauen ist das Stichwort in dieser ganzen, ungreifbaren Situation. Vertrauen haben die Menschen vor allem in ihren Hausarzt. Allein knapp 400 000 Grippeimpfungen führen Hausärzte pro Jahr durch. Sie kennen ihre Patienten, insbesondere die älteren, ihre Wehwehchen und größeren Leiden, die bei einer Impfung durchaus bedacht werden müssen.

„Wir als Hausärzte kennen jeden unserer Patienten, ihre Psyche, Ängste und Sorgen, Allergien und chronische Beschwerden – gerade bei einer derartigen Impfung ist dieses Hintergrundwissen äußerst wichtig“, erklärt Dr. Naschold, der als Hausarzt von seinen Patienten natürlich als erstes zum Thema Impfung angesprochen wird. „Man sollte so schnell wie möglich die Hausärzte beim Impfvorgang dieses Impfstoffes in ihren Praxen integrieren, um die Impfzentren effizient zu unterstützen.“ Doch die Hausärzte selbst sind noch gar nicht geimpft, obwohl sie täglich dem Patientenkontakt ausgesetzt sind. Dr. Naschold ist sich sicher, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sehr viel größer ausfallen würde, wenn die ansässigen Hausärzte die Durchführung der Impfung ihrer Patienten übernehmen können.

„Ich würde mich sofort gegen Corona impfen lassen“

„Die Patienten fragen häufig, wie ich in meinem persönlichen Fall entscheide. Dann sage ich klar: Ich werde mich impfen lassen.“ Und zum Thema möglicher Nebenwirkungen fügt er ergänzend hinzu: „Impfnebenwirkungen kann es immer geben, eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht.“

Der Mediziner hat außerdem seit dem Corona-Ausbruch einen Anstieg im Bereich der Impfungen bei Lungenentzündung und Grippe beobachten können. „Die generelle Impfbereitschaft unter chronisch Erkrankten wie zum Beispiel Asthmatikern, Diabetikern und Herzerkrankten, ist deutlich erhöht.“

Ängste und psychische Beschwerden nehmen zu

Aber die Menschen kommen im Laufe der Pandemie nicht nur zum Impfen in die Praxis. „Die Arzt-Patienten-Gespräche sind länger geworden, es gibt mehr Ängste und psychische Beschwerden – egal in welcher Altersstruktur.“ Rückläufig hingegen sind Erkrankungen wie Magen-Darm-Infekte, schwere Lungenentzündungen und akute Bronchitis, was auf die strengen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln zurückführen könnte.

„Wir befinden uns in der glücklichen und komfortablen Situation, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden und verfügbar zu haben. Auch wenn die Impfungen meines Erachtens freiwillig durchgeführt werden sollten, ermöglichen sie uns die einmalige Gelegenheit, uns zeitnah aus dieser aktuell misslichen Lage zu befreien, um so schnell wie möglich zum Vor-Corona-Ursprungszustand zurückkehren zu können.“ Der Doberaner Arzt empfiehlt: „Wir sollten diese großartige Chance unbedingt nutzen.“

Warum Hausärzte aktuell nicht impfen können Dr. Roswitha Bruns, medizinische Leiterin des Impfzentrums des Landkreises Vorpommern/ Greifswald und erfahrene Impfärztin seit über 40 Jahren, klärt über die hohe Sensibilität der aktuellen Corona-Impfstoffe auf. Eine Impfung ist folglich derzeit in keiner Hausarztpraxis möglich. Dr. Bruns sagt aber: „Wir hoffen sehr darauf, dass die Hausärzte nach Zulassung weiterer Impfstoffe endlich diese wichtige Impfaufgabe übernehmen können.“ Der Impfstoff „ Covid-19“ von Moderna wird tiefgefroren bei –25 bis –15 Grad angeliefert, darf nur tiefgefroren in einem Spezialfahrzeug mit Kühlung und Temperaturüberwachung transportiert werden. Der Impfstoff lagert in den Impfzentren im Kühlschrank und kann dort bei +2 bis +8 Grad maximal 30 Tage aufbewahrt und darf nicht weiter bewegt werden. Die angelieferten Gebinde sind relativ groß, ähnlich Pizzakartons, und nicht teilbar. Der Impfstoff ist nach dem Auftauen so erschütterungslabil, dass nur die Lagerung und Verimpfung in Impfzentren möglich ist. Bei Raumtemperatur sind die Vaccine bis zu 6 Stunden verimpfbar. Mit einem Vial (Injektionsfläschchen) können 10 Personen geimpft werden. Der Impfstoff von Biontech wird bei –80 Grad gelagert und muss nach Auftauen stabil auf +2 bis +8 Grad gehalten werden. Vom Punkt des Auftauens bis zur Impfung dürfen maximal 120 Stunden vergehen. Er ist sehr erschütterungslabil, kann aber in Kühlboxen mit Temperaturüberwachung von mobilen Impfteams zum Einsatzort transportiert werden. Ist der Impfstoff einmal angebrochen und gelöst, darf die Ampulle nicht wieder im Kühlschrank gelagert werden. In den Impfzentren werden die Kühlschränke alle ein bis zwei Stunden kontinuierlich kontrolliert und protokolliert, 24 Stunden am Tag die gesamte Woche.

Von Anja von Semenow