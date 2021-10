Ravensberg

Im Ortsteil Ravensberg in der Gemeinde Carinerland geht es voran. „Wer das Gelände nicht kennt, würde nicht vermuten, was wir schon geschafft haben“, sagte Peter Voß, Geschäftsführer Vauwerk GmbH mit Sitz in Rostock, die das Gelände erschließt. Auf einer Fläche von 30 000 Quadratmetern entsteht ein neues Wohngebiet.

Im ersten Schritt sollen nun zwölf Baugrundstücke vergeben werden. Dazu starte in der kommenden Woche das Bieterverfahren. „Das Verfahren läuft bis Ende Januar“, sagte Voß. Die Entscheidung, ein Grundstück zu kaufen, könne schließlich niemand übers Knie brechen.

Das ehemalige Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik in Ravensberg soll zum Mischgebiet für Wohnen und stilles Gewerbe werden. Quelle: Voss Energy GmbH

Vor vier Jahren begann die Firma mit den Planungen für das Grundstück. Inzwischen sei nur für Einheimische sichtbar, dass sich etwas getan hat, erzählte Voß. „Wer da vorbeifährt, sieht Sandhaufen, unser Baustellenschild und Flaggen, aber mehr noch nicht“, sagte er.

Das ehemalige KfL-Gelände in Ravensberg. Hier entstehen Wohnungen und Gewerbe. Quelle: Manfred Sander

Fertigstellung für Sommer 2022 geplant

Demnächst starteten die Kanal- und Rohrarbeiten auf dem Gelände. Je nach Wetterlage rechnet der Geschäftsführer mit einer Fertigstellung des Wohnquartiers bis Sommer 2022. Zuletzt sei die Geländemodellierung erfolgt. So stellte sich heraus, als die ehemaligen Gebäude abgerissen waren, dass es einen erheblichen Höhenunterschied auf dem Gebiet gab. Zwischen 1,5 und 2 Meter betrug die Abweichung auf den Grundstücken. Diese Sprünge im Gelände wurden angepasst. Der abgetragene Boden werde für den weiteren Bau wiederverwendet, erklärte Voß.

Abriss des alten KfL in Ravensberg (12/2018) Quelle: Thomas Hoppe

Am kommenden Montag soll das Bieterverfahren samt genauerer Informationen auf der Homepage der Firma online gehen. „Wir haben noch ein, zwei technische Rückfragen, so dass ich nicht sagen kann, ob das alles genau am Montag losgeht“, erklärte Voß. Dann aber könnten sich Interessenten für die Grundstücke bewerben.

Die zwölf Parzellen befinden sich auf der Ostseite des Geländes und sind zwischen 700 und 1250 Quadratmeter groß. Die Grundstücke dürfen mit Wohngebäuden bebaut werden. Zur Verfügung stehen 30 Prozent der Fläche, demnach zwischen 216 und 375 Quadratmetern.

Von Lisa Walter