Nienhagen

Das Ostseebad Nienhagen investiert in diesem Jahr in seine Freiwillige Feuerwehr. In den aktuellen Haushalt sind etwa 240 000 Euro für einen geplanten Anbau an das Feuerwehrgebäude eingestellt. Insgesamt kostet dieses Vorhaben 270 000 Euro – 30 000 Euro wurden bereits in die Planungen investiert.

Darüber hinaus soll die Feuerwehr eine neue Tartanbahn erhalten. Bei Gesamtkosten in Höhe von 110 000 Euro geben die Nienhäger in diesem Jahr 13 000 Euro für die Baumaßnahme aus – 46 900 Euro werden an Fördermitteln gezahlt. Um die Ausstattung der Wehr bei Einsätzen zu verbessern, sollen zusätzlich noch ein Hydraulik-Aggregat, ein Rettungsspreizer sowie ein Schneidgerät angeschafft werden. Kostenpunkt: insgesamt 22 000 Euro.

Auch für die Rettungsschwimmer wird es Verbesserungen geben – für 18 000 Euro plant das Ostseebad den Kauf eines Wasserrettungsgerätes „Seabob“. Die Kosten für das Rettungsboot sollen damit eingespart werden.

Größte Summe für Kita-Erweiterung

Den größten Posten im Doppelhaushalt 2021/22 nimmt der geplante Erweiterungsbau für die Kita „Waldgeister“ ein. 900 000 Euro werden in diesem Jahr zusätzlich eingestellt – insgesamt soll die Baumaßnahme etwa 1,5 Millionen Euro kosten. 2021 und 2022 rechnet die Gemeinde mit der Bewilligung von Fördermitteln. Zudem soll das Freizeitzentrum erweitert werden – für eine entsprechende Planung stellt die Gemeinde zunächst 25 000 Euro zur Verfügung.

Für den Bau einer Strandversorgung an der Promenade befinden sich im Haushalt weitere 128 500 Euro. Insgesamt soll der Bau rund 450 000 Euro kosten. Am Promenadenplatz soll zudem für 2000 Euro die Funkuhr ausgetauscht werden. Darüber hinaus sollen am Strand eine Badeinsel, ein Kletternetzturm und ein Holzplattenweg entstehen. Gesamtkosten: 18 000 Euro. Für den Bauhof sind ebenfalls Investitionen vorgesehen – für zwei neue Fahrzeuge sowie zwei Anbaugeräte (Grabenfräse und Wildkrautbürste) werden 30 000 Euro fällig.

Die Gemeindevertreter hatten die Haushaltsplanung für die Jahre 2021/22 auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Von Lennart Plottke