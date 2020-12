Satow

Mit einem Rekord-Etat wie noch in diesem Jahr plant die Gemeinde Satow für 2021 zwar nicht – „dennoch haben wir mit rund 11,3 Millionen Euro einen stattlichen Haushalt aufgestellt“, meinte die Vorsitzende Angelika Schwarz ( FDP) auf der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend. „Das kann sich schon sehen lassen.“

Den größten Posten nimmt dabei der geplante Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Heiligenhagen ein. Für satte 2,3 Millionen soll südlich der Landesstraße 10 eine Kita mit rund 42 Krippen- und Kindergartenplätzen entstehen. Dazu ist in diesem Bereich auch die Ansiedlung einer neuen Landarztpraxis vorgesehen. Im nächsten Schritt sollen für diese umfangreiche Baumaßnahme Fördermittel eingeworben werden.

Ebenfalls 2,3 Millionen Euro sind in diesem Jahr für die Fortsetzung des Neubaus an der Schule am See eingeplant. Zwölf Klassenräume entstehen derzeit in einem dreigeschossigen Gebäude, dazu kommen unter anderem das Lehrerzimmer, eine Bibliothek, ein Förderunterrichtsraum, eine Mitmachküche sowie ein Musikraum. Fünf Millionen Euro wird der Neubau kosten, Ende 2021 soll alles fertig sein.

Kita-Neubau und Gerätehaus für die Feuerwehr

1,5 Millionen Euro veranschlagt die Gemeinde für einen weiteren Kita-Neubau in Radegast. Auf einer gemeindeeigenen Fläche am südlichen Ortsrand wird es ein neues Gebäude mit etwa 42 Krippen- und Kindergartenplätzen geben. Ebenfalls in Radegast soll die Feuerwehr ein neues Gerätehaus bekommen. Dafür sind knapp 104 000 Euro vorgesehen – plus eines „Haushaltsrestes“ aus diesem Jahr.

Für den Weiterbau der Vorflutleitung in Heiligenhagen sind im kommenden Haushalt 265 000 Euro eingestellt, weitere 1,3 Millionen Euro sollen 2022 dazu kommen. „„Wir hatten jetzt die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt ausgeschrieben“, sagt Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Aber die drei abgegebenen Angebote lagen weit über der ursprünglichen Gesamtkostenschätzung von rund 1,3 Millionen Euro.“ Die aufgerufenen Summen ­hätten sich zwischen 2,5 und 2,9 Millionen Euro bewegt, so Drese.

„Deshalb haben wir die Ausschreibung aufgehoben und den Planer gebeten, mögliche Technologien zu besprechen, um Abläufe und damit finanzielle Aufwendungen zu optimieren.“ Jetzt hoffe die Gemeinde auf ein besseres Angebot.

Kredit für Erschließung von Gewerbeflächen

Weitere Vorhaben für 2021: der Bau eines Gehweges an der Püschower Straße in Heiligenhagen (445 000 Euro), ein Gehweg an der Rostocker Straße in Hohen Luckow (340 000), ein neuer Gerätewagen für die Satower Feuerwehr (189 000), die Sanierung der Kastanienstraße in Miekenhagen (150 000), ein Entwässerungskonzept für den Ortsteil Anna Luisenhof (150 000), diverse Teichsanierungen gemäß des Brandschutzbedarfsplans (70 000) sowie neue Spielplätze unter anderem in Hohen Luckow und Matersen (25 000).

Um zusätzliche Gewerbeflächen zu erschließen, will die Gemeinde insgesamt 1,5 Millionen Euro in die Hand nehmen. „Hierfür wollen wir auch einen Kredit aufnehmen“, erklärte Marie Komm, Leiterin des Hauptamtes. So soll etwa das Gewerbe­gebiet am westlichen Ortsrand ausgebaut werden. Konkret geht es um eine Erweiterung des Areals rund um den Getränkefachgroßhändler Quandt-Schön bis zum Kreisel. Für die Flächen liegen bereits einige Anfragen vor.

