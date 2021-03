Bad Doberan

Auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin sind am Samstagnachmittag bei zwei Unfällen insgesamt fünf Autos ineinander gefahren. Auslöser waren starke Hagelschauer.

Zur Galerie Auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin sind am Samstagnachmittag bei zwei Unfällen insgesamt fünf Autos ineinander gefahren. Auslöser waren starke Hagelschauer.

Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 15.30 Uhr mehrere Regen- und Hagelschauer auf die Autobahn nieder. Da die Sicht so schlecht war, hielt ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug laut Polizei auf dem Standstreifen an. Dahinter kommende Wagen erkannten dies offenbar zu spät und fuhren nacheinander zusammen. Insgesamt waren fünf Autos in die Unfälle verwickelt. Ein Wagen geriet nach dem Zusammenstoß in Flammen und brannte vollständig aus. Der Fahrer konnte sich zwar retten, er erlitt jedoch leichte Verletzungen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brennender Wagen musste gelöscht werden

An der Unfallstelle kamen mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Die A 20 in Fahrtrichtung Rostock blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der brennende Wagen musste von der Feuerwehr mit Schaum gelöscht werden. Die Autobahnmeisterei kam zum Einsatz, um die stark verschmutzte Strecke zu säubern. Die dicken Hagelkörner auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Grünstreifen waren deutlich zu erkennen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von Stefan Tretropp