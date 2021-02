Bei dieser Lehrerin ist Naschen Pflicht: Eine stellvertretende Supermarktleiterin aus Sanitz gibt nebenberuflich in Warnemünde Back-Workshops. Ihre Backwerke sind der Hit auf Instagram. Wir zeigen ihre schönsten Kreationen und verraten, was Schüler in ihren Kursen lernen und warum der Lockdown ihren Arbeitskollegen jede Menge Süßes beschert.