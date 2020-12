Bad Doberan

„Jetzt geht es los“, sagt Andreas Schmitz und drück auf sein Handy. Über die Lautsprecherbox im Treffpunkt Suppenküche erklingt „Fröhliche Weihnacht“. Es ist 11 Uhr am 24. Dezember. Der Duft von Rotkohl und Hackbraten liegt in der Luft. Das Festtagsessen mit Kartoffelklößen kann sich in den nächsten zwei Stunden jeder abholen, der möchte. 80 Portionen haben die Mitarbeiter vorbereitet. Zum Nachtisch gibt es Rote Grütze mit Vanillecreme.

Eigentlich wird im Treffpunkt Suppenküche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan gemeinsam gegessen. Jeder, der möchte, bekommt hier eine kostenlose Mahlzeit. Das ehrenamtliche Projekt führt Menschen zusammen. Doch wegen der Corona-Pandemie gibt es das Essen jetzt zum Mitnehmen. „Die Herausforderung in dieser Zeit ist, die Gemeinschaft zusammenzuhalten“, sagt Barbara Niehaus, Leiterin des Treffpunkts Suppenküche. „Wir sind mehr als nur eine warme Mahlzeit.“ Ein kurzes Gespräch, wenn es gewollt ist, ist auch jetzt möglich.

Anzeige

Treffpunkt verteilt Geschenke für Kinder

„Zwei Mal bitte“, ruft Mitarbeiter Andreas Schmitz in die Küche, in der Barbara Niehaus die Klöße in einen Behälter schöpft. Währenddessen packt er Kekse, Schokolade und Stollen in einen Rucksack, den das Hanse Hotel in Warnemünde gesponsert hat. Ebenso Plüsch-Robben. „Gestern kam jemand und hat drei große Stollen abgegeben“, erzählt Barbara Niehaus. Manche Spenden kamen zum Treffpunkt Suppenküche, ohne das sie vorher angekündigt wurden.

Im Treffpunkt Suppenküche in Bad Doberan geben Barbara Niehaus und Barbara Schmitz Festtagsessen aus. Es gibt Kartoffelklöße mit Rotkohl und Hackbraten. Quelle: Anja Levien

Rica Seehase nimmt den Beutel mit dem Festtagsessen entgegen. Die Wismarerin kommt regelmäßig in den Treffpunkt – auch wenn das gemeinsame Essen derzeit nicht möglich ist. „Es ist ein schönes Angebot und es schmeckt“, sagt die 54-Jährige. Weihnachten feiere sie zusammen mit ihrem Sohn und der Familie.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Enkelkinder gibt Barbara Niehaus der Wismarerin Geschenke mit. „Die haben Kommunionsfamilien der katholischen Kirchengemeinde in Bonn gepackt. Wir bekommen jedes Jahr drei Umzugskartons voll mit Geschenken“, sagt Barbara Niehaus erfreut. Was verpackt wurde, erfahren die Beschenkten erst beim Auspacken. Lediglich Hinweise wie „für Junge 12 bis 14 Jahre“ oder „für ein besonderes Kind“ stehen auf den kleinen Zetteln an den Geschenken.

Auf einem Rollcontainer steht in verschlossenen Gläsern abgefüllte Linsensuppe. Wer möchte, kann diese für die kommenden Tage mitnehmen. Der Treffpunkt Suppenküche wird am 28. Dezember wieder Essen ausgeben.

Weihnachtlicher Rundgang im Münster

Einige Meter entfernt ist das Münster geöffnet. Zwar findet hier wegen der Pandemie kein Weihnachtsgottesdienst statt, doch die Besucher können sich auf einen weihnachtlichen Rundgang zwischen 11 und 18 Uhr begeben. Münsterkustos Martin Heider hat dafür einen Flyer erstellt.

Orgelmusik zieht die Besucher ins Münster. „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Alle Jahre wieder“ und viele andere weihnachtliche Lieder erklingen. Zwischendrin wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen.

Der weihnachtliche Rundgang im Münster Bad Doberan führt auch zur Weihnachtskrippe. Quelle: Anja Levien

Teelichter auf dem Boden des Münsters weisen auf die Standorte hin, an denen die Geschichte von Jesus Christus und die Botschaft von Weihnachten nachempfunden werden kann. Eine Besonderheit in der Weihnachtszeit ist der Altar der Kreuzigung Christi durch die Tugenden aus dem 14. Jahrhundert, insbesondere die Außenseite der Altarflügel, die nur in der Weihnachtszeit sichtbar ist.

Weihnachtlicher Rundgang im Münster Bad Doberan: Die Außenseite des Altarflügels. Hier ist in vier Bildern dargestellt: Die Verkündung an Maria, die Geburt Christi, die Darstellung Christi im Tempel und die Anbetung Christi durch die Könige.. Quelle: Anja Levien

Christine und Carsten Kreyenschulte sind am späten Vormittag mit ihren Kindern Johanna und Katharina im Münster. „Eigentlich fahren wir über Weihnachten immer nach Nordrhein-Westfalen zu unseren Familien“, erzählt Carsten Kreyenschulte.“ Dieses Jahr bleibt die Familie in Bad Doberan. „Ein Kirchgang gehört zu Weihnachten dazu.“ Der Rundgang hat den Bad Doberaner gut gefallen. „Eine schöne Idee, die weihnachtliche Thematik hervorzuheben.“ Auch das Orgelspiel hat der Familie gefallen. „Die Kinder haben einige Weihnachtslieder wiedererkannt.“

Carsten und Christine Kreyenschulte aus Bad Doberan haben am 24. Dezember mit ihren Kindern Johanna (r.) und Katharina das Münster besucht und sich auf den weihnachtlichen Rundgang begeben. Quelle: Anja Levien

Im Laufe des Tages soll noch mit den Großeltern über Videotelefonie gesprochen werden. „Das haben wir gestern schon ausprobiert, ob das technisch alles klappt“, sagt Carsten Kreyenschulte und lacht. Zum Abendessen gibt es klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Vorher wollen sie noch einer der Andachten in der Stadt besuchen.

Diese finden zeitgleich an mehreren Orten im Freien statt. Zu dieser haben gemeinschaftlich die katholische Kirche, die Landeskirchliche Gemeinschaft, die Freie evangelische Gemeinde der Baptisten und die evangelisch-lutherische Münstergemeinde eingeladen.

Andacht auf dem Markt

Um 16 Uhr ist der Marktplatz in Bad Doberan gut besucht. Um die 130 Menschen haben sich versammelt, mit Abstand und fast alle mit Maske. Sie hören den Ansprachen von Pastor Albrecht Jax, Angelika Rosenfeldt und Hanna Pluschke zu. Arvid Bubba, Günther Schult, Friedhelm Reddie und Albrecht Jax begleiten die Andacht zudem musikalisch, spielen „Es ist ein Ros entsprungen“, „Oh du fröhliche“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Am Ende entzünden einige, die vorher per Brief verteilte, Kerze. Frohe Weihnachten.

Von Anja Levien