Heiligendamm

Die Spaziergänger sind dieser Tage entlang der Kühlungsborner Straße von Heiligendamm mit sehr großen Abständen unterwegs – zeitweise trifft man gar keine Seele. Trotzdem hat Bärbel Wendorf in den regenfreien Stunden am Zugang zu ihrer Mietwohnung am Bürgersteig einen bunten Hingucker aufgestellt und erklärt dieses Arrangement so: Da durch die aktuellen Corona-Einschränkungen Heiligendamm-Besucher oder Rehaklinik-Patienten jetzt nicht unmittelbar die Gastfreundschaft der Bewohner des Seeheilbades erfahren könnten, biete sie hier ihre „Besonderen Grußkarten“ aus gehämmertem Elfenbeinkarton mit dreigeteilten echten Fotoausschnitten neben einer Kasse des Vertrauens an.

Grüße mit Motiven vor allem aus dem Seeheilbad

„Das sind meine eigenen Aufnahmen, fast ausschließlich nur von Heiligendamm und von der Ostseeküste“, betont die gebürtige Schwerinerin, die vor rund drei Jahren aus Güstrow direkt ans Meer gezogen ist. „Gegen den Satz, dass in Heiligendamm nichts los sei, wehre ich mich unwahrscheinlich. Ich muss hier nicht das fünfte Spaßbad und den sechsten Kletterwald haben – viele suchen doch gerade die Natur und Naturbelassenes. Auch ich liebe die Natur, das Schöne“, betont die Rentnerin, die als Lehrerin für Mathematik und Physik 41 Jahre lang „mit Freude viele Schülerpersönlichkeiten beim Lernen begleiten durfte“, wie sie ergänzt.

Mit ihren Grußkarten, deren Gestaltung durch Werke der südafrikanischen Künstler Tharien Smith und Bruce Boyd inspiriert worden sein sollen, wie Bärbel Wendorf erklärt, möchte die heute 64-Jährige, dass Radwanderer und Spaziergänger an ihrem kleinen Stand verweilen, sich einen Moment lang freuen und damit ein Lächeln in ihrem Gesicht haben: „Und dass jemand eine Karte mitnimmt und sagt, die schicke ich jetzt dem und dem, der ist vielleicht krank, ein Arzt, ein Therapeut oder ein Nachbar, der gerade für den Klinikpatienten die Blumen zu Hause gießt.“

Dreier-Kombi von Bärbel Wendorf überzeugt

„Wir haben auch schon gesagt, wir holen uns hier noch eine selbst gemachte Postkarte“, sagt eine Berlinerin, die gerade gemeinsam mit ihrer Kur-Bekannten aus dem Spreewald auf dem Weg zum Parkplatz tatsächlich kurz am Wendorf-Stand stoppt. „Erst hatte ich gesagt, die Bilder sind zwar schöner als meine, aber dieses Motiv habe ich auch fotografiert mit meinem Handy.“

Letztlich habe sie aber die von Bärbel Wendorf angebotene Dreier-Kombination von Molli, Grand Hotel und Kurhaus doch überzeugt, weshalb sie auch dahin zurückkehren werde, erklärt die Berlinerin.

Von Thomas Hoppe