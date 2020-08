Heiligendamm

Fahrradstürze, Knie ausgerenkt oder Sand in den Augen – die Rettungsschwimmer am Strand von Heiligendamm leisten vor allem Erste Hilfe. Damit sie den Strand noch besser im Blick haben, wurde jetzt ein fünfter Wachturm aufgestellt.

Tia Wünschmann ist das dritte Jahr als Rettungsschwimmerin an der Ostsee. Die 18-Jährige kommt aus Sömmerda bei Erfurt. „Ich habe Freude daran, Leuten zu helfen“, sagt die Abiturientin. Vivienne Fischer ist ebenfalls seit 2017 dabei. „Ich habe durch Freunde hier angefangen. Mittlerweile hat sich hier eine Gemeinschaft gebildet“, sagt die 19 Jahre alte Greizerin, die auch auf dem neuen Rettungsturm zwischen Seebrücke und dem behindertengerechten Strandaufgang im Einsatz ist.

Anzeige

Neuer Turm verkürzt Rettungsweg am Strand

Der Bereich sei vom blauen Rettungsturm schlecht einsehbar, erläutert Benjamin Wehner, Einsatzleiter bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Kreisverband Bad Doberan. Mit dem neuen mobilen Turm können die Rettungsschwimmer jetzt schneller reagieren und hätte nicht mehr die langen Wege bis zur Seebrücke.

Weitere OZ+ Artikel

Zwei Rettungsschwimmer sind auf dem Turm, der mit Funkgeräten, Rettungsboje, Notfallrucksack, Tragetuch und Ferngläsern ausgestattet ist. Es ist der zweite mobile Turm. Der andere steht Richtung Börgerende. Zudem gibt es drei feste Wachtürme: einer links von der Seebrücke neben dem Grand Hotel Heiligendamm, der blaue Rettungsturm auf Höhe der Kioske und ein weißer auf Höhe des Neubaus der Pearl 8.

Von 9 bis 20 Uhr wird Strand bewacht

Seit vergangener Woche sind die 15 Rettungsschwimmer in Früh- und Spätschicht eingeteilt. Die Frühschicht geht von 9 bis 18 Uhr, die Spätschicht von 11 bis 20 Uhr. „Von 11 Uhr sind alle Türme besetzt, ab 18 Uhr noch drei. Damit wollen wir zeigen, wir sind da“, sagt Benjamin Wehner. Denn mit Ferienende verlagere sich der Strandbesuch der Einheimischen in die späten Nachmittags- und Abendstunden. Im Ostseebad Nienhagen, wo die DRK-Wasserwacht ebenfalls die Badeaufsicht übernimmt, sind täglich vier Ehrenamtler im Einsatz.

Der Strand von Heiligendamm ist gut besucht. 15 Rettungsschwimmer übernehmen von 9 bis 20 Uhr die Badeaufsicht. Quelle: Anja Levien

Seite Mitte Mai hatten die Rettungsschwimmer in Heiligendamm und im Ostseebad Nienhagen 78 Erste-Hilfe-Einsätze und zehn Einsätze mit Rettungsteam, sagt Benjamin Wehner. Zwei Wasserrettungen verzeichnet die Statistik bisher. Eine war am 6. Juli als eine Kitesurferin gegen die Buhnen schlug. „Zum Glück war ein Rettungsschwimmer direkt am Strand gewesen und konnte die bewusstlose Frau aus dem Wasser ziehen“, sagt Wehner.

Zwei Surfer mussten mit dem Boot gerettet werden, „die waren zu weit draußen“. Bei ablandigen Wind sind die Rettungsschwimmer auch schon öfter ins Wasser, um Bälle und Schiffe einzusammeln, die raustreiben. Dabei gehe es auch um Umweltschutz, so Wehner. Vier Mal haben die Ehrenamtler auch schon Vermisste gesucht, die sich alle angefunden hätten.

Rettungsschwimmer aus Thüringen und Sachsen

„Die meisten Rettungsschwimmer sind schon länger bei uns. Wir haben jetzt eine Truppe, die sehr erfahren ist, darunter sind Notfallsanitäter, Bootsführer und Rettungssanitäter“, sagt Wehner. Die Planung der Turmbesetzung sei in diesem Jahr nicht einfach gewesen. Durch Corona war sie nur kurzfristig möglich. Derzeit seien die Ehrenamtler aus Thüringen und Sachsen an der Ostsee und werden von Rettungsschwimmern aus dem DRK-Kreisverband Bad Doberan unterstützt.

Jeden Morgen wird trainiert: Ausdauer beim Schwimmen, Retten mit Leine, Retten mit Boot, Taucherkette bilden, Sonnenstich erkennen und behandeln. Diese Woche fand auch eine große Übung mit 34 Männern und Frauen am Strand statt, bei der verschiedene Einsatzszenarien durchgespielt wurden.

Von Anja Levien