Sie hatte schlichtweg keine Wahl. Praktisch noch im Kreißsaal in Aschersleben (Sachsen-Anhalt), hatte Vater Bernd Priemer vor 53 Jahren festgelegt: „Das wird eine Konditorin!“

Und der Dresdener Bäckermeister sollte Recht behalten. Während Sohn Peter (55) als selbstständiger Bäckermeister heute in Braunschweig (Niedersachsen) wirkt, wurde die „Kleene“ eine Meisterin des Konditorhandwerks. Eine Weltenbummlerin, die vor gut einem Jahr wieder als Chef-Pâtissière ins Grand Hotel Heiligendamm zurückkehrte.

Sehnsuchtsziel Ostsee

Die kleine Frau in der schicken Bäckerkluft steht vor dem Kurhaus-Restaurant des Fünf-Sterne-Hauses. Sie kramt in Erinnerungen. Ihr Blick schweift hinüber zur Seebrücke und weiter auf die Ostsee. Eine kurze Auszeit von der Arbeit in der Konditorei und der Pâtisserie der Luxus-Herberge, die zu den 101 besten Hotels gehört.

Mit Lina Welenga (19) – eine von sieben Auszubildenden, die sie betreut – , hat sie das Nachmittagsprogramm besprochen. „Die Mädels sind wissbegierig und haben Ideen. Die brennen für ihren Job. Klasse.“ Der Wahl-Mecklenburgerin bereitet die Arbeit mit dem beruflichen Nachwuchs Freude.

Angela Priemer und die Auszubildende im dritten Lehrjahr, Lina Welenga (19), bereiten in der Konditorei des Grand Hotels Heiligendamm Teig vor. Quelle: Frank Söllner

Und da ist dann noch das Meer. Ein Sehnsuchtsziel, wie sie sagt. Eigentlich Gründe genug für eine Rastlose, endlich sesshaft zu werden.

Seefahrtsgeschichten und Fernweh

„Ich wuchs praktisch in der Backstube auf und lernte uralte Rezepturen kennen“, erklärt Angela Priemer. „Dabei bin ich regelmäßig den Verlockungen köstlichen Backwerks verfallen. Original Eierschecke, Marzipan, Stollen . . . “ Dem Geständnis folgt ein für sie so charakteristisches herzliches Lachen.

Die Backfee entstammt einer Bäcker-Dynastie. Die Urahnen der Familie sollen bereits für süße Gaumenfreuden bei Sachsenkönig August dem Starken (1670-1733) gesorgt haben. Der nachweislich in sechster Generation als Handwerksmeister tätige Papa prägte bei ihr nicht nur das Verständnis für Qualität, also beste Rohstoffe und schonende Verarbeitung.

Er weckte mit seinen Seefahrtsgeschichten auch das Fernweh bei seiner Tochter. Zu DDR-Zeiten war er sieben Jahre auf dem Urlauberschiff „Völkerfreundschaft“ tätig. Staunend lauschte das Töchterchen den Berichten von Törns auf den Weltmeeren: „Für mich stand fest: Ich will auf’s Schiff!“

Stressiger Berufsalltag auf Kreuzlinern

Bis zur Karriere als Chief Pastry – nicht nur die Bezeichnung Pâtissière gab es Mitte der 90er Jahre auf amerikanischen Kreuzlinern noch nicht – sollten jedoch noch Jahre vergehen. Das unternehmungslustige Fräulein aus dem „Tal der Ahnungslosen“ – in Dresden waren Mitte der 80er Jahre Westfernsehen und UKW-Rundfunk kaum zu empfangen – arbeitete nach der Lehre im Familienbetrieb.

Mit der Maueröffnung zog die sprachgewandte Konditorin dann aus, um in vielen Häusern Erfahrungen in ihrem Metier zu sammeln. München, Hannover, Murten und Wünnewil in der Schweiz sowie Chicago waren einige der Stationen.

Geprägt habe sie dann das Abenteuer Seefahrt. Genauer gesagt der knallharte Alltag vor allem auf amerikanischen Kreuzlinern. Sieben-Tage-Woche. Nicht selten 14 bis 15 Stunden am Stück arbeiten. Das war selbst für ein Stehaufmännchen wie Angela Priemer harter Tobak.

Zweite Lehrzeit auf Top-Niveau

1994 heuerte sie als Chief Pastry auf der Cunard Crown in Miami an. Bereits der erste Törn währte elf Monate: „Wir hatten bei der Arbeit auf den Luxusschiffen freie Hand und konnten uns austoben.“ Für beispielsweise 2700 Passagiere täglich das gesamte Kuchen- und Dessertangebot zu kreieren, sei aber eine Hausnummer gewesen und habe an den Kräften gezehrt.

Gleichzeitig durchlebte sie eine zweite Lehrzeit auf Top-Niveau. Unvergessen sind die Begegnungen mit Koch-Legende Michel Roux (1941-2020). Er brachte ihr die Feinheiten der französischen Küche und der Kunst der Pâtisserie bei ihrem Engagement für die Celebrity-Cruise-Line nahe.

Warmer Walnuss-Apfelkuchen mit Butterscotch und Vanille-Eis Hier ein einfaches Rezeptfür eine besondere Gaumenfreude zum Fest von Chef-Pâtissière Angela Priemer:Warmer Walnuss-Apfelkuchen mit Butterscotch und Vanille-Eis(für acht Personen) Zutaten: 185 Gramm Butter; 185 Gramm Margarine (Sonja bevorzugt); 370 Gramm Zucker; 7 bis 8 frische Eier; 370 Gramm Mehl (550 Weizen oder auch Dinkel); 9 Gramm Backpulver; 4 saure Äpfel (Jonathan), gewaschen, geschält, entkernt und in Würfel geschnitten; 250 Gramm geröstete und gehackte Walnüsse. Zubereitung: Butter, Margarine und Zucker schaumig weiß schlagen. Die Eier nach und nach dazugeben. Das Mehl mit dem Backpulver durchsieben und dann die Butter-Masse einarbeiten, bis alles glatt vermengt ist. Die Masse in geeignete Förmchen füllen und bei 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze etwa 20 bis 25 Minuten backen. Butterscotch: 250 Gramm Zucker karamellisieren. Ist der gewünschte Bräunungsgrad erreicht, die Hitze ausschalten und vorsichtig 125 Gramm Butter einrühren. Dann nach Bedarf Sahne einrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Für eine Sauce etwa 250 Gramm, für einen Brotaufstrich rund 150 Gramm Sahne nehmen.

Wer heute beispielsweise auf ihre Back-Kunstwerke in der Nelson Bar in Heiligendamm schaut, kann sich davon überzeugen. „Man muss bei vielen Meistern gewesen sein, um selbst zum Meister zu werden“, betont die Fachfrau.

Kompromisse in der Spitzengastronomie lehnt sie ab. Als sie 2003 Fertigprodukte auf einem Schiff einer italienischen Reederei verwenden sollte, schmiss sie den Job hin. Und wurde Diplom geprüfte Automobilfachfrau. Ein Multitalent eben.

Nach zwei Jahren aber stieg sie wieder auf einen Luxusdampfer auf, arbeitete in einem Top-Hotel in Südafrika und war drei Jahre lang Chef-Pâtissière im Grand Hotel Heiligendamm. Der fünfjährigen Erfahrung als Inhaberin des Cafés „Ottilie“ im wenige Kilometer entfernten Börgerende folgte die Rückkehr nach Heiligendamm.

Keine Freundin der Diplomatie

Ihr Lebensmotto lautet: Das, was auf der Seele brennt, aussprechen. Damit eckt sie mitunter an. Mit Diplomatie habe sie es nicht so, gibt sie zu.

„Bei meiner Chefin weiß man, woran man ist“, erklärt Lina Welenga, die die Backkünstlerin an drängende Termine erinnert. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr schätzt die offene Art, die Fürsorge und die fachliche Perfektion der streitbaren Persönlichkeit. „Sie hat allerdings einen kleinen Putzfimmel. Kein Krümel darf herumliegen“ fügt die junge Frau lächelnd hinzu.

Sie will mit Angela Priemer gleich noch das Dessertprogramm besprechen. „Man muss den Geschmack der Gäste treffen. Nicht zu schwer. Nicht zu süß“, lautet das Priemersche Credo.

„Wir sind froh, dass sie wieder da ist. Als Meisterin ihres Faches ist sie ein Gütesiegel für unser Haus“, betont Steffen Duckhorn (46). Dem Küchenchef des Heiligendammer Kurhaus-Restaurants begegnet die ,Heimkehrerin‘, als sie in die Konditorei eilt.

Bevor sie am großen Backofen zu hantieren beginnt, hält sie noch einmal inne. Was bringt die Zukunft?

In ihrer Freizeit arbeitet sie auf ihrem Grundstück am Rande von Dresden. Hier sollen einmal Roggen, Dinkel und Salat angebaut werden. Ein Brunnen wird gebohrt. Autarkes Leben auf eigener Scholle schwebt ihr im Ruhestand vor.

