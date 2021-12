Heiligendamm

Droht Bad Doberan nach dem verfallenen Stahlbad und dem Bauloch hinter dem Markt eine dritte Ruine? So zumindest mutet sie an, die scheinbar verwaiste Baustelle an der Seedeichstraße in Heiligendamm.

„Es kann doch nicht sein, dass so ein Betonklotz seit Monaten diese herrliche Gegend verschandelt“, meint etwa Karsten Franke, der bei seiner morgendlichen Joggingrunde am Strand und auf der Promenade beinahe täglich am Rohbau des geplanten Service-Centers vorbeikommt. „Das ist doch peinlich – für den Ort und auch für den Investor.“

„Die Stadt ist mit dem Investor im Gespräch und hat auch Hilfe angeboten, um das Vorhaben voranzutreiben.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

In der Tat habe es in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt Beschwerden und Fragen von Doberanern und Gästen gegeben, warum es mit dem Bau nicht längst weitergehe, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und macht deutlich: „Die Stadt ist mit dem Investor im Gespräch und hat auch Hilfe angeboten, um das Vorhaben voranzutreiben.“

Knackpunkt jetzt: Mit Blick auf einen geplanten Grundstückstausch wolle die Stadt eine sogenannte Mehrwert-Abführungsklausel in den Vertrag mit aufnehmen, erklärt Arenz: „Die kommt dann zum Einsatz, wenn aus einer als Grünland gekauften Fläche Bauland wird – das trifft in diesem Fall zu.“

Investor Klaus König hatte das Areal an der Seedeichstraße im Jahr 2013 gekauft und plant seitdem, das Gelände zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel Heiligendamm touristisch zu entwickeln. Im November 2019 wurde schließlich der Grundstein für das erste Gebäude gelegt, im Juni 2020 folgte das Richtfest.

Dauerzwist zwischen Stadt und Investor

Doch die Pläne und Arbeiten am Service-Center gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder ins Stocken – auch aufgrund von Streitigkeiten zwischen König und der Stadt Bad Doberan um Grundstücke und Ansprüche. Ärger gab es unter anderem um den Waldweg und die Frage, auf welchem Grund und Boden der Pfad verläuft. Wie sich herausstellte, tangiert ein Stück des Weges Königs Grundstück.

Um ein zweites Gebäude wie geplant in gleicher Linie zum ersten Bau zu errichten, muss der Investor eine kleine Fläche von der Stadt kaufen. Im Gegenzug will die Stadt den Grundstücksbereich erwerben, auf dem der Weg vom Waldparkplatz zum Strand als kürzeste Verbindung verläuft. Bodengutachter wurden beauftragt, die unterschiedliche Werte ermittelten. Zum Kauf und Verkauf kam es bislang nicht.

Symbol-Charakter: Das Hinweisschild zum Bauvorhaben ist längst nicht mehr als solches zu erkennen. Quelle: Lennart Plottke

Zuletzt gab es rund um das 1a-Gelände im März dieses Jahres jede Menge Unruhe. Damals hatten Vandalen den Waldweg Richtung Seedeichstraße zu einem wahren Schlachtfeld gemacht. Umgeknickte Bäume, abgerissene Äste und aufgewühlte Erde machten die Verbindung zwischen Waldparkplatz und Strand auf etwa 100 Metern unbegehbar.

Mit all diesen Zwistigkeiten sollte im August eigentlich Schluss sein. Denn die Mitglieder des Doberaner Hauptausschusses gaben nach kontroverser Diskussion grünes Licht für einen Flächentausch. „Grundlage für Kauf und Verkauf war ein unabhängiges Wertgutachten“, sagt Jochen Arenz. „Der Weg geht in städtisches Eigentum über – mittelfristig wollen wir diesen Bereich als kleinen Park mit Bänken umgestalten.“

Kompromiss steht auf wackligen Füßen

Doch dieser Kompromiss scheint jetzt wieder mehr als fraglich zu sein. „Wir haben immer noch keine Einigung erzielt“, bedauert Arenz. „Dabei ist der Einsatz der Mehrwert-Abführungsklausel im Stadtvertreterbeschluss mit drin und kommt auch sonst in ähnlichen Verträgen zum Einsatz.“ Die Summe, die Klaus König demnach an die Stadt Bad Doberan abführen müsste, liege bei rund 200 000 Euro, macht Arenz deutlich: „Sonst hätte der Investor allein durch die Umwandlung von Grün- zu Bauland einen Riesen-Gewinn gemacht.“

Provisorium: Bretterkonstruktionen am Rande der Baustelle. Quelle: Lennart Plottke

Die Stadt habe König jetzt eine Frist bis zum 31. Dezember dieses Jahres gesetzt: „Bis dahin wollen wir eine Entscheidung, ob es zum Grundstückskauf und -verkauf kommt.“ Sollte der entsprechende Vertrag letztlich nicht zustande kommen, müsse der Weg eben verlegt oder auf städtischem Grund und Boden neu gebaut werden, blickt Jochen Arenz voraus: „Das macht einfach keinen Spaß mehr.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

All diese Punkte hätten aber mit dem eigentlichen Bauvorhaben nichts zu tun, stellt Doberans Bürgermeister klar. Denn nach seiner Auffassung habe die Stadt alles für eine Fortführung des ambitionierten Bauprojektes getan: „Die Grundstücksfragen sind geklärt, eine Baugenehmigung liegt vor – es könnte hier jetzt endlich weitergehen.“

Der Investor war für Nachfragen mehrfach nicht zu erreichen.

Von Lennart Plottke