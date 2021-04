Heiligendamm

Weniger Autofahrer sollen in der Heiligendammer Seedeichstraße während der Saison einen Parkplatz suchen. Laut Beschluss der Stadtvertreter am Montag werden dafür die Stellplätze auf dem Waldparkplatz sowie den Saisonparkplatz neu geordnet. Zudem sollen die Gebühren und die Beschilderung angepasst werden.

Weitere Ideen, den Parkplatzsuchverkehr zu minimieren, sind ein Sommerstrandticket sowie die Einrichtung eines Shuttleserivce zwischen Bad Doberan, Heiligendamm und Börgerende/Rethwisch. Dafür setzen sich die Wählergruppen JA, Doberaner Liste und AMU mit entsprechenden Anträgen ein. Das befürworteten nicht alle Stadtvertreter.

Shuttle und Ticket kombinieren

„Es ist relativ einzigartig, dass man bei uns so weit an den Strand ranfahren kann“, sagte Tim Schwanbeck (JA). „Der Parksuchverkehr ist relativ stark, der Personennahverkehr relativ dürftig.“ Dabei gebe es viele Möglichkeiten, letzteren zu optimieren, beispielsweise durch einen Elektrobus oder mit einer Bimmelbahn. Der Vorteil eines Shuttleverkehrs: „Der Gast parkt außerhalb und fährt mit dem Shuttle zum Strand.“ Diese Angebot könnte mit einem Sommerticket kombiniert werden, das Rabattaktionen von Gewerbetreibenden und Gastronomen anbieten könnte. Hier soll auch eine Kooperation mit der Bäderbahn Molli und eines regionalen Busverkehranbieters geprüft werden. So könnten der Parksuchverkehr im Bereich des Strandes reduziert und zudem das lokale Gewerbe gestärkt werden.

Gegenwind für das Shuttle kommt von der Wählergruppe Für Doberan. „Der Strandabschnitt zwischen Heiligendamm und Börgerende ist ein Familienstrand. Familien, die Kühltasche, Windschutz und jede Menge Gepäck dabei haben. Ich halte es daher für sinnfrei, Shuttlebusse von der Rennbahn einzusetzen“, sagt Torsten Schellin. Vor allem, wenn es sich um kleine Busse handle. Zudem fehle der Platz für den Busverkehr und Haltestellen. Schlimmer finde er jedoch die Begründung der Beschlussvorlage, in der angeregt wird, dass eine verkehrsberuhigte Zone zwischen Kühlungsborner Straße und Saisonparkplatz eingerichtet werde. Die Idee eines Sommertickets sei in Ordnung. Der Antrag der Für-Doberan-Fraktion, die Prüfung des Shuttleverkehrs aus der Beschlussvorlage zu nehmen, fand keine Mehrheit.

Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste) warb für das Shuttle: „Ich denke, wir können den Pkw-Verkehr zugunsten des Busses reduzieren und wir hätten die Möglichkeiten, den ganzen Strandabschnitt zu nutzen.“ Torsten Schellin erwiderte, dass der letzte sichere Strandaufgang etwa 50 Meter hinter dem Saisonparkplatz liege.

Am Ende gab es 13 Ja-Stimmen für den Prüfauftrag Shuttle und Sommerticket, neun Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Von Anja Levien