Immer wieder halten Spaziergänger und Radfahrer an der Heiligendammer Seedeichstraße irritiert inne, blicken fragend auf den Rohbau des geplanten Service-Centers. „Dieses Haus sieht aus wie eine Bauruine“, sagt etwa Carsten Baumgardt, der mit Frau und Tochter aus dem sächsischen Glauchau an die Ostseeküste gekommen ist.

„Scheint so, als wenn dem Investor das Geld ausgegangen ist.“ In der Tat tut sich auf der Baustelle in Eins-a-Lage seit Monaten zumindest sichtbar kaum etwas. Zuletzt gab es rund um das aktuell verwaiste Gelände im März dieses Jahres jede Menge Unruhe. Damals hatten Vandalen den Waldweg Richtung Seedeichstraße zu einem wahren Schlachtfeld gemacht. Umgeknickte Bäume, abgerissene Äste und aufgewühlte Erde machten die Verbindung zwischen Waldparkplatz und Strand auf etwa 100 Metern unbegehbar.

„Ich bin sehr glücklich, dass die Situation jetzt befriedet ist.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Die Pläne und Arbeiten am Service-Center gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder ins Stocken – auch aufgrund von Streitigkeiten zwischen Investor Klaus König und der Stadt Bad Doberan um Grundstücke und Ansprüche. Bodengutachter wurden beauftragt, die unterschiedliche Werte ermittelten.

Zum Kauf und Verkauf kam es nicht. Ärger gab es im Hintergrund auch um den Waldweg und die Frage, auf welchem Grund und Boden der Pfad verläuft. Wie sich herausstellte, tangiert ein Stück dieses Weges Königs Grundstück.

Einigung zwischen Stadt und Investor

Doch mit all diesen Zwistigkeiten soll jetzt Schluss sein. Denn die Mitglieder des Doberaner Hauptausschusses gaben in ihrer jüngsten Sitzung nach kontroverser Diskussion grünes Licht für einen Flächentausch. Damit kann König wie geplant ein zweites Gebäude in gleicher Linie zum ersten Bau errichten, und der Weg vom Waldparkplatz zum Strand bleibt als kürzeste Verbindung erhalten.

„Ich bin sehr glücklich, dass die Situation jetzt befriedet ist“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Grundlage für Kauf und Verkauf war ein unabhängiges Wertgutachten. Der Weg geht in städtisches Eigentum über – mittelfristig wollen wir diesen Bereich als kleinen Park mit Bänken umgestalten.“

Die Küstenlinie in Heiligendamm: Im Vordergrund der Rohbau des neuen Service-Centers. Quelle: pearl8

Nach seiner Auffassung habe die Stadt nunmehr alles für eine Fortführung des ambitionierten Bauprojektes getan, meint Arenz: „Die Grundstücksfragen sind geklärt, eine Baugenehmigung liegt vor – ich wünsche mir natürlich, dass es hier jetzt schnellstmöglich weitergeht.“ Seit 2013 plant Klaus König, das Gelände zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel Heiligendamm touristisch zu entwickeln. Im November 2019 wurde schließlich der Grundstein für das erste Gebäude gelegt, im Juni 2020 folgte das Richtfest.

Zweiter Bauabschnitt kann jetzt weitergehen

Dass es seitdem nicht wirklich vorwärts gegangen ist – aus Königs Sicht nicht sein Verschulden. „Die Stadt hat uns das Leben unnötig schwer gemacht“, meint der Investor. „Und ich kann mich auch nicht ständig nur um dieses Thema kümmern – schließlich habe ich auch noch andere Dinge zu tun.“ Aktuell warte er auf Genehmigungen der Landesplanung, erklärt König: „Da müssen noch einige Probleme gelöst werden.“

„Im Augenblick bin ich jedenfalls guter Dinge – es ist alles im Werden.“ Klaus König, Investor Quelle: Klaus Walter

Dennoch: „Wir haben mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen, die Pfahlgründung für das zweite Gebäude wurde abgeschlossen – es ist alles im Werden.“ Vieles hänge vom Votum des Hauptausschusses ab, hatte König vor der Sitzung des Doberaner Gremiums deutlich gemacht und erklärt: „Im Augenblick bin ich jedenfalls guter Dinge.“ Nach dem jetzt positiven Votum für den Flächentausch dürften die größten Hindernisse für einen Weiterbau aus dem Weg geräumt sein – und die Bezeichnung „Bauruine“ für das Service-Center sollte hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. . .

