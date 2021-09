Heiligendamm: Bürgerbund möchte Höhenbegrenzung für Neubauten

Heiligendamm

Die Villa Klinger, die an der Prof-Dr.-Vogel-Straße in Heiligendamm gebaut wird, wird aus Sicht von Stadtvertreterin Heike Ohde (Bürgerbund) zu groß. Es habe die Wirkung eines fünfgeschossigen Gebäudes. Der Bebauungsplan mit der Nr. 25 erlaubt die Bebauung. Für künftige Bauten soll der B-Plan jetzt geändert und eine maximal zulässige Gebäudehöhe festgelegt werden. Darüber sollen die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 28. September entscheiden.

Neben den Kolonnaden wird die Villa Klingler neu errichtet. Hier entstehen 17 Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 59 bis 169 Quadratmeter. Der Neubau soll sich in seiner Gestaltung an der Formensprache und den Bauelementen der historischen Gebäude orientieren, informiert die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm auf ihrer Homepage. Die im 19. Jahrhundert entwickelte Architektur sei Grundlage und ästhetischer Ausdruck dieses Gebäudes.

„Das Gebäude ist einfach zu hoch“, sagt Heike Ohde. Die Stadt habe es versäumt, für das Baufeld der Villa Klingler die maximalen Gebäudehöhen festzulegen sowie die HN-Bezugshöhe des Geländes. „Mir geht es darum, dass für ausstehende Bebauung klare Rahmenbedingungen gesetzt werden“, sagt Heike Ohde.

Für sie solle die erste Reihe mit den Villen der Perlenkette für das Ortsbild bestimmend sein. „Die Silhouette ist denkmalgeschützt.“ Die Denkmalpflege habe wegen der Baugenehmigung auch erhebliche Bedenken gehabt.

Das bestätigt Landkreissprecher Michael Fengler: „Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes sind durch die Denkmalbehörden (Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock und Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V) Bedenken insbesondere hinsichtlich der höhenmäßigen Einordnung der zum damaligen Zeitpunkt geplanten Neubebauung in den Denkmalbereich Heiligendamm und einer möglichen Beeinträchtigung im Umfeld befindlicher Einzeldenkmale vorgetragen worden. Im späteren Abwägungsbeschluss zu dem Bebauungsplan sind diese Bedenken und Hinweise durch die Stadtvertretung Bad Doberan als Satzungsgeberin nicht berücksichtigt worden.“

Abstimmungen über Fassade

Nachdem der Bebauungsplan rechtskräftig geworden sei, sei durch den Bauherrn der entsprechende Bauantrag zu dem Neubauvorhaben eingereicht worden. „Die Baugenehmigung war in der Folge zu erteilen, da die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden.“ Vor Erteilung der Baugenehmigung sei durch die Denkmalbehörde eine Fassaden- und Höhenabwicklung gefordert worden, entsprechende Abstimmungen zwischen Bauherrn und Denkmalbehörde hätten stattgefunden.

In den Plänen der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm sind unter anderem als Neubauten noch das Ensemble Palais südlich der Prof-Dr.-Vogel-Straße sowie ein Thalasso-Zentrum an der Seedeichstraße vorgesehen.

Die Stadtvertreter treffen sich am Dienstag um 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6. Auf der Tagesordnung steht zudem der Medienentwicklungsplan in Trägerschaft der Stadt Bad Doberan, eine Beschlussvorlage zum Verbot von Schottergärten und die personelle Aufstockung im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt.

Von Anja Levien