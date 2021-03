Heiligendamm: Darum droht neuer Streit zwischen Investor und Stadt

Heiligendamm

Umgeknickte Bäume, abgerissene Äste, aufgewühlte Erde: Der Waldweg in Heiligendamm Richtung Seedeichstraße sieht aktuell aus wie ein Schlachtfeld. „Das sind massive Schädigungen“, zeigt sich Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz fassungslos. „Dazu wurde der Fuß- und Radweg kaputt gefahren – ich bin entsetzt über so viel Zerstörungswut.“ Nach seiner Auffassung käme als Verursacher nur Investor Klaus König infrage, meinte Arenz: „Vor einiger Zeit hat er schriftlich angekündigt, die Entscheidung der Forst über dieses Waldstück nicht abwarten zu wollen und Tatsachen zu schaffen – deshalb gehen jetzt mehrere Anzeigen zu unterschiedlichen Tatbeständen raus.“

König selbst zeigt sich über das Szenario überrascht und weist jede Schuld von sich: „Es handelt sich hier zwar um einen zivilrechtlichen Nachbarschaftsstreit zwischen einem Investor und der Stadt – aber ich weiß, wo meine Grenzen sind.“ Hintergrund: Seit 2013 plant König, das Gelände zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel touristisch zu entwickeln. Im November 2019 wurde schließlich der Grundstein für das erste Gebäude gelegt, im Juni 2020 folgte das Richtfest.

„Das sind massive Schädigungen – ich bin entsetzt über so viel Zerstörungswut. Es gehen jetzt mehrere Anzeigen raus.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Startschuss für zweiten Bauabschnitt

Und nach Monaten des Stillstands tut sich offenbar wieder was auf der Baustelle. „Wir stehen kurz vor dem Start des zweiten Abschnitts“, sagt Klaus König, der in 1-a-Lage direkt an der Ostsee ein Service-Center bauen möchte. „Wir haben das Gelände vom Müll beräumt, die Bauanzeige ist abgegeben, die Pfahlgründung für das zweite Gebäude erfolgt in Kürze – dazu soll auch die Terrasse vor dem ersten Gebäude in Angriff genommen werden, das bereits im Rohbau vorhanden ist.“

Die Küstenlinie in Heiligendamm: Im Vordergrund der Rohbau des neuen Service-Centers. Quelle: pearl8

Der Veräußerung des gesamten Areals an der Seedeichstraße hatten die Stadtvertreter nur unter einigen Auflagen zugestimmt: So sollten unter anderem die öffentliche Zugänglichkeit und die barrierefreie Erreichbarkeit der gewerblichen Einrichtungen und der Terrasse im Kaufvertrag rechtlich abgesichert sein. Und genau diese Punkte wollen jetzt einige Stadtvertreter mit einer Änderung des Bebauungsplans zusätzlich untermauern. „Es geht eigentlich nur darum, mögliche Missverständnisse und unterschiedliche Deutungen auszuschließen“, erklärt Carsten Großmann (AMU). „Das sollte auch im Interesse von Klaus König sein.“

Denn es habe vom Investor immer wieder die Aufforderung an die Stadt gegeben, klar zu sagen, wie sie sich die Nutzung des neuen Service-Centers vorstelle, so Großmann: „Das habe ich als Arbeitsauftrag verstanden – und wir führen hier nur die Dinge auf, die ohnehin bereits genehmigt sind.“ So ist im Beschlussvorschlag etwa die Rede davon, dass im Erdgeschoss nur Ausstellungs- und Versammlungsräume, gastronomische Einrichtungen oder andere Einrichtungen zur Strandversorgung sowie öffentliche Toilettenanlagen zulässig seien sollen. Darüber hinaus dürfe es Ferienwohnungen lediglich im ersten und zweiten Obergeschoss geben. Und: Soweit es sich dabei um Eigentumswohnungen handele, die nicht zum Hotelbetrieb gehörten, seien diese nur auf der dem Strand abgewandten Seite erlaubt.

Investor kritisiert zu viele Auflagen und Einschnitte

Für Klaus König ein Affront: „Das ist absolut investorenfeindlich und ein erheblicher Einschnitt in die Genehmigungsfreiheit – mein unternehmerischer Spielraum ist damit komplett weg.“ Eigentlich stelle man einen B-Plan auf, der mindestens sieben Jahre Gültigkeit habe, so König: „Die letzte Änderung war schon eine Kompromisslösung – jetzt soll es mit der fünften Fassung noch mehr Auflagen und Einschnitte geben.“

„Es geht nur darum, mögliche Missverständnisse und unterschiedliche Deutungen auszuschließen.“ Carsten Großmann (AMU), Stadtvertreter Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Das betreffe auch die Nutzung der Dachterrasse: „Hier ist jetzt für einen Teilbereich von einem öffentlichen Café die Rede – die Baugenehmigung sagt aber, dass es sich um ein privates Hotel handelt, bei dem nur die Bewohner die Dachterrasse nutzen dürfen. Ich werde praktisch in die Unmündigkeit getrieben – das ist schamlos.“

Dass die Änderung des B-Plans gleichzeitig eine sogenannte Veränderungssperre für das Gebiet beinhaltet, könne er nicht nachvollziehen: „Sowas macht man normalerweise für riesige Baugebiete ab 40 Hektar – das kostet doch alles Geld für die Allgemeinheit.“ Damit wolle sich die Stadt nur absichern, erklärt Carsten Großmann: „Und zwar sowohl mit Blick auf das aktuelle Bauvorhaben als auch gegen mögliche Spekulanten in der Zukunft.“

Ausschuss will mehrere Bebauungspläne anfassen

Wenn man sich als Investor nicht mehr auf den Bebauungsplan verlassen könne, worauf dann, fragt Klaus König und zieht ein verheerendes Fazit: „Das ist eine kalte Enteignung.“ Carsten Großmann kann die Aufregung nicht verstehen: „Wir wollen hier ausschließlich eine sprachliche Klarheit schaffen – übrigens auch bei anderen Bebauungsplänen, mit denen wir uns jetzt nach und nach beschäftigen.“ Denn die „ständigen Zankereien, die aus Ungenauigkeiten in der Formulierung entstanden sind, gehen mir auf den Geist“. König müsse nur das umsetzen, „was er uns erzählt hat“, meint der Stadtvertreter: „Wir nehmen den Investor beim Wort – da dürfte es eigentlich kein Problem geben.“

Im Übrigen könne man – sollte es künftig doch mal Änderungsbedarf geben – trotz aller Vorgaben immer noch einen Bauantrag einreichen, stellt Großmann klar: „Dann müsste nur deutlich gemacht werden, dass diese Änderungen mit den Planungszielen der Gemeinde übereinstimmen.“ Für Klaus König ist der Fall indes klar: „Es geht hier einzig und allein darum, Herrn König zu sanktionieren und unmündig zu machen – das Grundvertrauen ist nicht mehr da.“

„Es geht hier einzig und allein darum, Herrn König zu sanktionieren und unmündig zu machen – das Grundvertrauen ist nicht mehr da.“ Klaus König, Investor für das Service-Center in Heiligendamm Quelle: Klaus Walter

Mit Blick auf sein Grundstück macht der Investor jetzt eine klare Ansage: „Für die Stadt Bad Doberan und die Angestellten der Verwaltung gibt es ab sofort ein Betretungsverbot.“ Nach Auffassung von Bürgermeister Jochen Arenz gilt das zumindest für den Weg Richtung Seedeichstraße nicht: „Hier handelt es sich um ein von der Forst deklariertes Waldstück – das muss offen gehalten werden.“

Am kommenden Dienstag wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mit dem Beschlussvorschlag beschäftigen. Die Sitzung im Ratssaal des Doberaner Rathauses beginnt um 18.15 Uhr. Am 26. April soll dann die Stadtvertretung über die vorgeschlagene Änderung des Bebauungsplans 25 entscheiden.

Von Lennart Plottke