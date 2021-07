Heiligendamm

Die Felder Gesundheit und Seelsorge sowie Medizin und Theologie neu verzahnen – dieses Projekt soll jetzt mit einer „Gesundheitskirche“ in Heiligendamm gestartet werden. „Wir stellen uns die Frage, wie wir künftig mit unseren Kirchengebäuden umgehen“, erklärt Albrecht Jax, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad Doberan. „Wie können wir sie erhalten und den Menschen zugänglich machen?“ Ein grundsätzlicher Aspekt, der auch in Deutschland eine immer größere Rolle spiele, macht Künstler und Architekt Mathias Buß deutlich: „Es geht jetzt auch bei uns los, dass Kirchen-Bauten entwidmet und einer anderen Nutzung zugeführt werden – in den Niederlanden kommt das schon sehr häufig vor.“

Auch deshalb gebe es beispielsweise mit Blick auf den Doberaner Ortsteil Althof die Überlegung, aus der dortigen Kirche eine Pilger-Kapelle zu machen, sagt Jax: „Die Via Baltica von Rostock über Parkentin, den Hütter Wohld bis nach Bad Doberan und Alt Karin führt als Teil des Jakobsweges direkt hier vorbei.“ Pilger suchten normalerweise nicht unbedingt den touristischen Hochbetrieb, meint Jax mit Blick auf das Doberaner Münster: „Da kann so eine kleine, etwas abgelegene Kirche schon ein guter Anlaufpunkt sein.“

Besondere Lage als Buga-Außenstandort

In diesem Zusammenhang biete nun die Waldkapelle Heiligendamm mit ihrer Lage im Küstenwald als möglicher Buga-Außenstandort die besondere Chance einer „Gesundheitskirche“, ist Jax überzeugt: „Das Konzept widmet sich der Verbindung von Glauben und Gesundheit und erweitert die Funktion einer Kirche als Gottesraum mit bisher ungenutzten Raumpotenzialen unter gesundheitlichen Aspekten.“

Bereits von 2019 bis 2021 war die Thematik einer Gesundheitskirche Projektteil der „Internationalen Bauausstellung“ (IBA-Thüringen). Hier haben Mathias Buß und der Rostocker Projektentwickler Wolfgang Kempf mit dem Architektur-Vorhaben „Vivendium“ den Versuch unternommen, Gesundheit und Glaube miteinander zu verbinden und zugleich die Stadtentwicklung anzuschieben. „Von diesen Erfahrungen wollen wir jetzt in Heiligendamm profitieren“, sagt Albrecht Jax. „Eine Gesundheitskirche an der Ostseeküste könnte mit der Bundesgartenschau 2025 realistisch zur Anwendung kommen und eine inhaltliche Erweiterung erfahren.“

Die Aspekte von Gesunderhaltung, Prävention und Rehabilitation kämen innerhalb der Buga im Heilbad Heiligendamm zur Wirkung. „Dafür ist ein starkes Netzwerk notwendig“, macht Mathias Buß deutlich. „Bei einem ersten inhaltlichen Thementag mit Gottesdienst, Vortrag und Workshop wollen wir das Projekt an diesem Samstag öffentlich vorstellen – dabei geht es unter anderem um ,Die Kirche als Gesundheitsbau’ oder auch ,Architektur und der Begriff von Gesundheit’.“

Schnittmengen mit Menschen vor Ort

Es gebe noch keinerlei konkrete Beschlüsse, stellt Albrecht Jax klar: „Wir wollen zunächst unsere Ideen und ein mögliches Konzept in die breite Öffentlichkeit tragen und gemeinsame Schnittmengen finden.“ Bei Gesprächen mit den Menschen vor Ort könne neben einer „Vitalisierung“ der Kirche in Heiligendamm und der gesamten Region ein weitreichender Impuls zum Thema Gesundheit entwickelt werden, ist Mathias Buß überzeugt: „Die Möglichkeiten einer erweiterten Nutzung der Kirche sowie des Umfeldes sollen gemeinsam mit den ortsansässigen Partnern durchdacht und auch ausgetestet werden – ich könnte mir hier eine Art Thinktank vorstellen.“

Dabei gehe es eben nicht um Entwidmung oder Entweihung, stellt Mathias Buß klar: „Die Kirche hat eine Wirkung für sich, ist und bleibt der zentrale Gottesraum – jetzt wollen wir Brücken bauen auch für Menschen, die sonst nicht unmittelbar Kontakt zur Kirche haben.“

Ein Stichwort sei hier auch die Waldtherapie, so Buß: „Wir wollen den Raum rundherum gestalten, Blickachsen und auch Wegebeziehungen etwa zum Strand sowie der benachbarten Klinik herstellen.“ Seine „kühne“ Vision: „Die Heiligendammer Waldkapelle könnte der Prototyp für Gesundheitskirchen im Gesundheitsland MV sein.“

Thementag „Gesundheitskirche Heiligendamm“: 31. Juli ab 15 Uhr, evangelische Waldkapelle, Heiligendamm

Von Lennart Plottke