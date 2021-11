Heiligendamm: Das ist das Geheimnis des Ostsee-Stollens

Heiligendamm

Was wäre die Weihnachtszeit ohne den traditionellen Weihnachtsstollen?! Das beliebte Gebäck wird in den kommenden Wochen buchstäblich in aller Munde sein. Es gehört zum Christfest dazu wie Tannenbaum und Bescherung. Eine, die sich in Sachen Stollen besonders auskennt und sich dabei auf jahrhundertealte Familientradition berufen kann, ist die gebürtige Dresdnerin Angela Priemer.

Die kreative Pâtissiere gehört nämlich in eine Ahnenreihe, in der das Bäcker- und Konditorhandwerk seit 1861 eindeutig nachweisbar ist. Und das sind immerhin sieben Generationen. Wahrscheinlich sind es aber noch wesentlich mehr Altvordere, die ihr dieses Können vererbten. Denn überliefert ist, dass bereits ein Urahn den Gaumen von Sachsenkönig August der Starke mit leckerem Weihnachtsstollen verwöhnt haben soll. In diese Ahnengalerie reiht sie sich würdig ein. Denn die 53-Jährige steht im Ruf, eine Meisterin ihres Fachs zu sein. Diesen begründete die gelernte Konditorin unter anderem mit außergewöhnlichen Kreationen von Kuchen, Torten oder Pralinen. Mit ihnen verwöhnte sie bereits das Publikum auf Luxuslinern, in Edelrestaurants und Nobelhotels und bezaubert es nun erneut im Grand Hotel Heiligendamm.

Konditorin leitete Café in Börgerende

Dort wird ihr Talent erneut hoch geschätzt, nachdem Angela Priemer 2020 nach einem fünfjährigen Intermezzo als Inhaberin des Cafés „Ottilie“ in Börgerende an ihre frühere Wirkungsstätte zurückkehrte. In diesen Tagen schob die Pâtissiere die ersten Rosinen- und Mandelstollen des Jahrgangs 2021 in den Backofen. Wie das Frischgebackene bei den Stollenfreunden ankommt, testeten Angela Priemer und Steffen Duckhorn (46), Küchenchef des Heiligendammer Kurhaus-Restaurants, zunächst in der Nelson Bar des Hotels. Die Stollenbäckerin ließ es sich nicht nehmen, den 1500-Gramm-Rosinenstollen selbst anzuschneiden und damit quasi den Start des Hauses in die Vorweihnachtszeit zu vollziehen.

Rosinen müssen nicht schreien

„Das ist ein ,Flüsterstollen‘“, nannte sie ihr Gebäck zunächst etwas geheimnisvoll. Dann klärte sie auf: „Die reichlich verwendeten Rosinen liegen nämlich so dicht zusammen, dass sie nicht schreien müssten, um sich zu verständigen. Ein Flüstern würde ausreichen.“ Was die Stollenrezeptur betrifft, ließ sie nur so viel wissen: „Der Kuchen entsteht nach uraltem Rezept.“ Und gibt es da ein Geheimnis? „Das liegt in meinen Händen“, sagte sie und versicherte zudem: „Ich backe mit viel Liebe!“ Das bescheinigten ihr auch alle Teilnehmer des Stollentests, die sich ein Stück vom weißgepuderten Stollenlaib abschneiden ließen.

Stollen darf keinen Dresdner Namen haben

Obwohl die Dresdnerin das traditionelle Weihnachtsgebäck nach altem Familienrezept kreiert, ist es ihr aus rechtlichen Gründen untersagt, ihm einen Namen zu geben, der mit ihrer Heimatstadt in Verbindung steht. Doch seine Schöpferin hat eine Lösung mit dem fantasievollen Namen „Stollen mit Ostseeluft“ gefunden. „Den sollten sich Feinschmecker nicht entgehen lassen, denn er ist garantiert einer der besten seiner Art“, wirbt Steffen Duckhorn für diese Spezialität.

In dieser Vorweihnachtszeit werden vermutlich rund 1000 Exemplare dieses Kuchens den Heiligendammer Backofen verlassen. Schwerer Hefeteig, viel Butter und eine Gewürzmischung sind nur einige seiner Zutaten. Verputzen können ihn Leckermäuler aber nicht nur im Grand Hotel. Ab sofort ist es Stollenfans möglich, das 500, 1000 und 1500 Gramm schwere Gebäck per Telefon 038203/7400 oder Internet unter www.grandhotel-heiligendamm.de zu bestellen und sich ins Haus kommen zu lassen.

Auf Mohnstollen noch warten

Wer allerdings einem Mohnstollen den mit Rosinen oder Mandeln gefüllten vorzieht, muss wegen dessen kürzerer Haltbarkeit noch bis Dezember warten. „Gebacken werden diese drei Stollenspezialitäten noch bis zum 23. Dezember und in Einzelfällen auch danach“, versichert Angela Priemer.

Von Werner Geske