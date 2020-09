Heiligendamm

In Heiligendamm muss in Bezug auf Aufenthalt, Gastronomie und Toiletten etwas getan werden, so weit waren sich die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am Montagabend einig. Und auch den Teilnehmern der OZ-Umfrage fehlt etwas im ersten deutschen Seebad, vor allem Einkaufsmöglichkeiten, Restaurant, Imbiss und Toiletten.

Das sich in naher Zukunft etwas ändern wird, scheint jedoch nicht wahrscheinlich. Viele wollen erst einmal abwarten, was mit dem Servicecenter, das derzeit gebaut wird, passiert.

69 OZ-Leser haben an der Umfrage teilgenommen und konnten mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen. Die Frage: Was fehlt an Infrastruktur und Strandversorgung in Heiligendamm? 33 Teilnehmer und damit 47,8 Prozent fehlten Toiletten, 50,7 Prozent Einkaufsmöglichkeiten oder eine Bummelmeile sowie Restaurants/Imbiss.

26 Teilnehmer haben abgestimmt, dass ihnen Parkplätze für Pkw fehlen, 22 und damit 31,9 Prozent vermissen eine Aufenthaltsfläche.

„Zugebaut werden muss nichts mehr. Wenn man die Kolonnaden wieder beleben würde, das wäre schön, aber das ist wohl eine Illusion“, schreibt Andrea Barner im sozialen Netzwerk Facebook auf die Frage, was im Seebad fehle. Die Kolonnaden werden derzeit von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm saniert. Hier entstehen Wohnungen. Früher befand sich hier das Schwanen-Café.

Beate Weindock schlägt einen schönen Abenteuerspielplatz vor, „denn ich war mit meinem Enkel dort mit dem Molli als Zwischenstopp und für ihn gab es nichts zum Auspowern.“ In Heiligendamm gibt es bisher einen Spielplatz an der Seedeichstraße.

Keine Mehrheit für Terrassenbau

Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) hatte die Diskussion in Gang gebracht. Er wollte mit der Zustimmung der Stadtvertreter erreichen, dass Planungen und Vereinbarungen von 2004 für einen Terrassenbau an der Seedeichstraße zu prüfen sind. Er fand keine Mehrheit. Allerdings gab es mehrere Wortmeldungen, die sich für eine Entwicklung Heiligendamms aussprachen.

„Meine persönliche Meinung ist, dass wir Heiligendamm im Gesamten betrachten sollten“, sagte Heike Ohde (Bürgerbund). Sie stimmte der Prüfung eines Terrassenbaus zu, wobei man gucken solle, ob dieser nicht auch zentrumsnaher entstehen könnte.

Stadtvertreter wollen abwarten

„Wir haben in den Ausschüssen viel drüber diskutiert“, sagte Monika Schneider (Linke): „Der Konsens war, dass wir eine Verbesserung der Situation brauchen. In welcher Form blieb immer offen.“ Man müsse abwarten, was im Bereich des Servicecenters passiere, das Investor Klaus König derzeit an der Seedeichstraße baut.

Das sah auch Marcus Fourmont (JA) so. Für ihm sei zudem der Deich tabu, um da etwas zu schaffen. Harry Klink erwiderte daraufhin, dass er sich beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg informiert habe und „es wurde klar gemacht, dass wir bis drei Meter von der Straße an die Hochschutzmauer rankönnen.“

Harry Klink, Stadtvertreter Bad Doberan: „Die Leute sitzen auf den Bordsteinen, auf Fahrrädern, auf Findlingen. Auch die Toilettensituation ist untragbar.“ Quelle: Anja Levien

Er zeichnete eine Bild von der jetzigen Situation: „Die Leute sitzen auf den Bordsteinen, auf Fahrrädern, auf Findlingen. Auch die Toilettensituation ist untragbar“, so Klink und bezieht sich bei letzteren auf die Dixie-WCs am Saisonparkplatz. Für Wolfgang Scheil ( CDU) und Hans-Dieter Kleine (Freie Wähler) sei die Diskussion über einen Terrassenbau jetzt zu früh. „Wir haben im Ausschuss gesagt, wir wollen abwarten, wie sich das Servicecenter entwickelt“, so Scheil. „Wenn da keine Strandversorgung hinkommt, wie wir uns das vorstellen, dann wäre eine Terrasse da fehl am Platz“, ergänzte Kleine.

Strandversorgung seit 2019 im Bau

Hintergrund: Klaus König baut seit November 2019 ein erstes Gebäude an der Seedeichstraße. Der Rohbau der „Pearl 8“ steht. Hier sollen Gastronomie, Gewerbe und Hotel entstehen. Dafür wird noch ein zweites Gebäude direkt nebenan gebaut. Die Stadtvertreter hatten jüngst zugestimmt, König ein Grundstück an der Seedeichstraße zu verkaufen, das er für den Bau des zweiten Gebäudes benötigt.

„Wir erwarten Ende der Woche das Bodengutachten“, informiert Klaus König. Wenn der Grundstücksverkauf abgeschlossen sei, könne der Bau weitergehen. König zeigte sich überrascht von dem ablehnenden Stadtvertreterbeschluss. Die Terrassenplanung war schon 2010 besprochen worden. Damit sich Gastronomie ansiedele, brauche es auch ein entsprechendes Umfeld. „Nicht ich schaffe das Servicecenter, sondern die Stadt. Das habe ich auch im Bauausschuss mehrfach gesagt“, so König. Die Stadt müsse das Potenzial im Umfeld herstellen.

Von Anja Levien