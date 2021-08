Heiligendamm

Prof. Joachim Skerl (87) ist dafür bekannt, dass er mit seinen regelmäßigen Vorträgen und bei mehrstündigen Führungen die Zuhörer begeistert. Der letzte Leiter der Fachschule für angewandte Kunst steht im Ruf, einer der profundesten Kenner des Seebades und seiner Geschichte zu sein. Den Beweis dafür erbrachte er bereits mit zwei im Hinstorff-Verlag erschienenen Büchern über die „Weiße Stadt am Meer“. Nun legte er mit „Das Seebad am Heiligen Damm“ einen brillanten Bild-Text-Band vor, der schon jetzt von Kennern als ein bemerkenswertes Alterswerk des Kunstwissenschaftlers bewertet wird.

Ein angemessener Ort für diese Buchpräsentation fand sich mit dem schlicht-eleganten Salon „Luise II“ des Grand Hotels. Dort wurde Skerl am Donnerstagabend von einem literaturinteressierten Publikum erwartet, zu dem auch Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister (CDU) und Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) gehörten. Die Moderation übernahm Eva-Maria Buchholz, Leiterin des Hinstorff-Verlages. Bei der Gesprächsführung sekundierte ihr Anno August Jagdfeld. Das auch, weil der Chef der Jagdfeld-Gruppe die geistige Urheberschaft für das Buch durchaus für sich in Anspruch nehmen kann: „Weil mich das ungeheure Wissen Joachim Skerls zu Heiligendamm fasziniert, habe ich ihn immer wieder gedrängt, das Buch zu verfassen.“

Reise durch Geschichte des Seebades

Und das nun offensichtlich mit Erfolg. Herausgekommen ist dabei eine literarische Reise durch die über zwei Jahrhunderte alte Geschichte des Seebades, lebendig gemacht durch eine Vielzahl von Anekdoten, die Erinnerung an bedeutende Persönlichkeiten und Ereignisse sowie eine detaillierte Beschreibung der einmaligen Baudenkmäler. Skerl lässt den Leser am Badeleben vergangener Zeiten teilnehmen, erinnert ihn an das einstig so reiche geistig-kulturelle Leben und führt ihm die einzigartige Schönheit der Landschaft vor Augen. Zudem reich illustriert mit teils unbekannten historischen Darstellungen und gewohnt meisterhaften Fotos von Thomas Grundner, erhält der interessierte Leser ein 112 Seiten umfassendes Buch an die Hand.

Nach der Lesung signierte Joachim Skerl seinen opulenten Bild-Text-Band. Quelle: Werner Geske

Was es für ihn so besonders macht, beschreibt Anno August Jagdfeld: „Es beschäftigt sich erstmalig mit den geistigen Grundlagen eines so außergewöhnlich berührenden Zusammenspiels von Baukunst und Natur.“ Die antike griechische Philosophie habe bei der Entstehung Heiligendamms Pate gestanden, geformt sei der Ort von den Ideen der Klassik und Romantik, ergänzt Skerl. Und er ist froh darüber, dass sich in heutiger Zeit mit Jagdfeld „ein gebildeter und kunstsinniger Investor“ gefunden hat: „Eine Anlage wie Heiligendamm konnte ein reiner Kaufmann nicht erwerben, da musste schon ein Altphilologe aus Aachen kommen, der sich mit den alten Griechen und Römern auskannte.“

Mit dieser Feststellung schlug Skerl auch einen Bogen zu Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin, der Ende des 18. Jahrhunderts mit Anlage, Architektur und Funktionalität des Seebades bewusst an antike Traditionen anknüpfen ließ. Einem Vermächtnis, dem sich der jetzige, sozusagen zweite Bauherr bei der Gestaltung des Ensembles verpflichtet fühlt, wie ihm der Autor bescheinigte.

Wallfahrtsort für Erholungssuchende

Skerl macht in seinem Buch besonders deutlich, dass ab 1793 nicht nur das erste deutsche Seebad, sondern auch ein magischer Raum geschaffen wurde, in dem sich Natur und Architektur vollendet vereinen. Geprägt vom Wirken der Architekten Johann Christoph Heinrich von Seydewitz, Carl Theodor Severin und Georg Adolf Demmler, aber auch durch die Tätigkeit des Badearztes Prof. Samuel Gottlieb Vogel, wurde Heiligendamm schon bald ein Seebad von Rang. Die Harmonie von Natur und Architektur ließ es schnell zu einem Wallfahrtsort für Erholungssuchende werden, der bis heute eine große Anziehungskraft ausstrahlt.

„Der Ort ist ein Gesamtkunstwerk von europäischer Dimension. Das ist ein Privileg, aber vor allem eine Verpflichtung, Bad Doberan und seinem Seebad erneut die Bedeutung zu geben, die beide bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts besaßen“, betonte Skerl, unterstützt von Jagdfeld. „Das Buch ist daher nicht allein als ein historischer Rückblick zu verstehen, sondern auch als dringlicher Verweis auf die Bewahrung des einzigartigen kulturellen Erbes, eine Aufgabe, der sich die Stadt und ihre Verantwortlichen stellen müssen“, konstatierten beide.

Das Buch „Das Seebad am Heiligen Damm – Zwischen Klassik und Romantik“ ist im Hinstorff Verlag erschienen. Es kostet 33 Euro. ISBN 978-3-356-02361-9.

