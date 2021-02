Heiligendamm

In Heiligendamm werden in diesem Jahr Parkplätze wegfallen. Je nach Baufortschritt in der Prof.-Dr.-Vogel-Straße benötigt die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) Teile ihres Parkplatzes an der Seedeichstraße für Fahrzeuge, die mit dem Bau in Verbindung stehen, sowie für die Baustelleneinrichtung. Voraussichtlich ab dem dritten Quartal würden Teile des Parkplatzes benötigt, teilt ECH-Sprecher Birger Birkholz mit. Die ECH saniert derzeit die Villen am Strand von Heiligendamm. Die Villa Schwan und die Kolonnaden sind im Bau.

Über den Wegfall der Parkplätze informierte Bürgermeister Jochen Arenz im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Er spricht von 50 bis 60 Stellflächen. Der Rathauschef sei für Vorschläge dankbar, wie der Wegfall kompensiert werden könnte. Eine Möglichkeit sei ein Shuttleverkehr von der Rennbahn nach Heiligendamm. Das Problem im ersten deutschen Seebad: Ein Bus kann nirgends wenden, wenn er in die Seedeichstraße einbiegt.

Kritik: Zu wenig Angebote im Nahverkehr

Ein Shuttle zum Strand war bereits im Sommer 2020 Thema, als an den heißen Tagen an der Seedeichstraße die Parkplätze überfüllt waren. Die Ausschussmitglieder für Stadtentwicklung und Umwelt hatten sich mit dem Nahverkehr auseinandergesetzt. Es gebe wenig Angebote im öffentlichen Nahverkehr, um an den Strand zu kommen, hieß es.

Wolfgang Scheil (CDU) schlug jetzt vor, als Wendemöglichkeit den Weg neben den öffentlichen Toiletten zu nutzen, der als Schleife wieder auf die Seedeichstraße münde. Zumindest kleine Fahrzeuge kämen da lang. Vielleicht könne da auch wie in Kühlungsborn eine kleine „Bäderbahn“ fahren.

Harry Klink (Freie Wähler/KuSS) war nach dem Ausschuss mit Wolfgang Scheil in Heiligendamm am Saisonparkplatz, um sich die Situation dort anzuschauen, berichtet er. Wenn man die Parkplätze anders gestalte und die mit Gestrüpp bewucherten Flächen von diesem befreie, könne man mehr Parkplätze hinzugewinnen. Er schlage vor, die Parkflächen wie bei einer Fischgräte anzuordnen.

