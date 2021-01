Heiligendamm

Keine Bauwagen, keine Arbeiter, kein Gerüst – stattdessen ein grauer Klotz, vom Regen überflutete Böden und jede Menge Bauschutt. Vor ziemlich genau sieben Monaten wurde in Heiligendamm am Rohbau des geplanten Service-Centers die Richtkrone gehisst. Seitdem tut sich auf der Baustelle an der Seedeichstraße so gut wie nichts mehr. Ein tristes Szenario. „Warum sollte ich mich auch beeilen?“, fragt Investor Klaus König. „Es gab in den vergangenen Monaten riesige Verhandlungen, mir wurden viele Steine in den Weg gelegt – jetzt habe ich den Kran erst mal wieder abgebaut.“

„Mir wurden viele Steine in den Weg gelegt – jetzt habe ich den Kran erst mal wieder abgebaut.“ Klaus König, Investor Quelle: Klaus Walter

Hintergrund: Seit 2013 plant König, das Gelände zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel touristisch zu entwickeln. Im November 2019 wurde schließlich der Grundstein für das erste Gebäude gelegt. Um das zweite Gebäude inklusive öffentlichem Gewerbezugang überhaupt bauen zu können, benötigte der Investor eigentlich ein stadteigenes rund 200 Quadratmeter großes Grundstück. Nach langwierigen Diskussionen wollte die Stadt schließlich eine 20 Quadratmeter große Fläche an König verkaufen – denn genau diese 20 Quadratmeter fehlen, um den Komplex an der Seedeichstraße baulich in einer geraden Linie fortführen zu können.

Grundstücksverkauf offenbar gescheitert

Doch jetzt ist offenbar auch dieser Verkauf gescheitert. „Vonseiten der Stadt wurde sich auf ein dubioses Gutachten berufen“, sagt König. „Danach sollte ich 600 Euro pro Quadratmeter bezahlen – mir wurde die Pistole auf die Brust gesetzt.“ Letztlich habe Bürgermeister Jochen Arenz das Grundstück nicht unter dieser Summe verkaufen wollen: „Damit wird der Bebauungsplan torpediert, der seit mehr als zehn Jahren Bestand hat.“ Knackpunkt laut König: „Der Bürgermeister beharrt auf den vorhandenen Parkplätzen – dabei sind die an dieser Stelle unrechtmäßig entstanden.“

Denn für Parkflächen gebe es keine Baugenehmigung, und auch der Flächennutzungsplan sehe das nicht vor, meint der Investor: „Die dürfte es hier gar nicht geben.“ Ein Einwand, der mit Blick auf den geplanten Neubau gar keine Rolle spiele, macht Bürgermeister Arenz deutlich: „Die Flächen sind im Eigentum der Stadt – darüber hat König nicht zu verfügen.“ Abgesehen davon seien die Parkplätze Bestandteil des Förderprogramms rund um den G8-Gipfel im Jahr 2007 gewesen, stellt Arenz klar.

Stadtvertretung und Verwaltung auf einer Linie

Im Übrigen könne die Stadt in einer 1-a-Lage keine Flächen für 55 Euro pro Quadratmeter verkaufen, wie von König erwartet. Der Veräußerung des gesamten Areals an der Seedeichstraße hatten die Stadtvertreter nur unter einigen Auflagen zugestimmt: So sollten unter anderem die öffentliche Zugänglichkeit und die barrierefreie Erreichbarkeit der gewerblichen Einrichtungen und der Terrasse im Kaufvertrag rechtlich abgesichert sein. „Stadtvertretung und Stadtverwaltung waren sich in all diesen Punkten sehr einig“, betont Arenz. „Wir haben hier eine klare, konsequente Linie gefahren – unser gemeinsames Interesse war, dass in Heiligendamm ein neues Service-Center entsteht.“

„Stadtvertretung und Verwaltung haben hier eine klare, konsequente Linie gefahren.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Und der Investor habe alle Möglichkeiten gehabt, im neuen Haus Raum für Gewerbe und die Öffentlichkeit zu schaffen, meint Arenz: „Er hat gültige Baugenehmigungen für den ersten und auch zweiten Gebäudeteil und könnte sofort losbauen – dass er es nicht tut, wird wohl private Gründe haben.“ Das zweite Gebäude werde entstehen, stellt Klaus König klar: „Es gibt eine neue Baugenehmigung mit dem ‚Bürgermeister-Knick‘ – jetzt muss ich eben kleinere Brötchen backen.“

Die ursprünglich geplanten Außenterrassen werde es deshalb nicht mehr geben: „Nach dem ganzen Hickhack habe ich den Eindruck, dass hier gar keine Gewerbeflächen entstehen sollen – denn wenn das gewünscht wird, muss man auch das Umfeld dafür schaffen.“ Ihm sei immer wieder unterstellt worden, lediglich ein Hotel bauen zu wollen, „in das kein Mensch von außerhalb reinkommt“, sagt König süffisant. „Da hat mich der Bürgermeister auf eine gute Idee gebracht – denn das lohnt sich für mich mehr als ein Strandzentrum.“

Corona sorgt für wenig Planbarkeit

Eine abschließende Planung sei auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage gar nicht machbar, erklärt der Investor: „Niemand kann doch heute sagen, wie etwa eine Gastronomie künftig aussehen wird und in welche Richtung sich die Hotel-Landschaft entwickelt.“ Dennoch: „Ich bin guter Dinge“, betont Klaus König. „Als Nächstes wird es auf dem noch unbebauten Grundstück die Pfahlgründung geben – danach geht es im ersten Gebäude mit dem Innenausbau weiter.“

Denn diese Arbeiten hätten vor der Pfahlgründung wenig Sinn gemacht, meint König: „Ich riskiere doch nicht, dass womöglich das Interieur beschädigt wird.“ Für Bürgermeister Jochen Arenz eine wenig überzeugende Begründung: „Dann dürfte ja nirgendwo ein neues Haus gebaut werden, wenn schon eins daneben steht.“ Die aktuelle Entwicklung sei vor allem für den Standort Heiligendamm sehr bedauerlich, so Arenz: „Ich hoffe nicht, dass wir hier jetzt über Jahre eine ungenutzte Bauruine stehen haben.“

Er müsse nichts übers Knie brechen, erklärt hingegen Klaus König: „Das ist Beton – der wird auch das Salzwasser überleben.“ Immerhin: „Im ersten Gebäude sind neben Ferienwohnungen – für die es übrigens viele Interessenten und Nachfragen gibt – auch Gastronomie und ein Bäcker geplant.“ Wann zumindest der erste Bauabschnitt komplett beendet ist – das ist indes noch nicht absehbar.

Von Lennart Plottke