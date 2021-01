Heiligendamm: Gedenktafel an Wasserflug-Wettbewerb gestohlen

Heiligendamm

In Heiligendamm ist eine Gedenktafel gestohlen worden, die an den ersten Deutschen Wasserflugmaschinenwettbewerb erinnert. Der Verein Förderkreis Luft- und Raumfahrt MV sucht nach Hinweisen, wer das Schild entwendet haben könnte.

„Als Förderkreis Luft- und Raumfahrt e.V. sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch historische Stätten der Luftfahrt in das Bewusstsein der Menschen zu rücken“, informiert André Flohr, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. „So wurde durch unseren Verein im Jahre 1999 eine Gedenktafel zur Erinnerung an den Wasserflugwettbewerb von 1912 vor Heiligendamm aufgestellt.“ Diese befand sich circa einen Kilometer westlich vom Heiligendammer Kinderstrand.

Wettbewerb auf Rasenflugplatz und Ostsee

Der erste Deutsche Wasserflugmaschinenwettbewerb fand vom 29. August bis zum 5. September 1912 statt. Die Tafel gibt das Einladungsplakat von 1912 wieder. Schirmherr der Veranstaltung war damals der Herzog von Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz, Veranstalter der Fliegerbund. Der Wettbewerb fand auf einem privaten Rasenflugplatz am Westrand von Heiligendamm und auf der Ostsee statt. Von diesem Flugplatz an der See wurde aus Holz eine schräge Ablaufbahn vom Steilufer zum Strand gebaut, auf der die Flugzeuge zum Wasser transportiert wurden.

In Heiligendamm ist die Gedenktafel zur Erinnerung an den Wasserflugwettbewerb von 1912 vor Heiligendamm entfernt worden. Quelle: Verein Förderkreis Luft- und Raumfahrt MV

Auf der Ostsee war ein Kurs abgesteckt, auf dem die Wasserflugprüfungen stattfanden. Reste des Bauwerkes sind heute noch zu sehen. Weitere Wettbewerbe fanden 1914 und 1926 in Warnemünde statt. Sie trugen dazu bei, den weltweit guten Ruf deutscher Segelflugzeuge zu festigen.

Der breiten Öffentlichkeit sei wahrscheinlich eher unbekannt, dass Mecklenburg zu den Vorreitern der modernen Luftfahrt gehöre, so André Flohr. Daher habe man sich 1999 für eine Gedenktafel entschieden. „Die Abmaße der in rostfreiem Stahl ausgeführten Tafel waren 470 mal 580 Millimeter. Der Text war mittels Laser aufgebracht. Durch Hinweise aus der Bevölkerung und der unteren Denkmalschutzbehörde, die bereits Anzeige erstattet hat, wurden wir gewahr, dass die Tafel offensichtlich im Dezember 2020 entwendet worden ist“, schreibt der Vereinsvorstand in einem offenen Brief. Wer den Diebstahl bemerkt habe und dazu Angaben machen könne, solle sich bitte unter der Telefonnummer 0381/445110 oder per Mail an flr.rostock@gmx.de melden.

