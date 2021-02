Bad Doberan

Der historische Güterzug der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH war am Wochenende zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn unterwegs. Für diesen ging es durch die weiße Winterlandschaft auch vorbei an der Waldkapelle in Heiligendamm. Jan Methling hat das Bild von der Schmalspurbahn gemacht.

Der Gütertransport spielte auf der 15,4 Kilometer langen Strecke von 1910 bis zur Einstellung im Jahr 1969 eine wichtige Rolle. Immer mal wieder finden solche Sonderfahrten mit dem Güterzug statt, so auch am 3. Oktober anlässlich der 25-jährigen Privatisierung der Bahn.

Von Anja Levien