Heiligendamm

Kehrtwende in der Stadtvertretung Bad Doberan zum Küstenwanderweg in Heiligendamm: Der Weg soll zwar weiter im Flächennutzungsplan (F-Plan) drinbleiben, aber nicht mehr über privates Gelände von Heiligendamm-Investor Anno August Jagdfeld und dem Grand Hotel Heiligendamm führen. Die mehrheitlichen Meinungen dazu sahen vor ein paar Monaten noch anders aus. Von „alten Seilschaften“ war daher die Rede, die jetzt im Hintergrund gezogen worden seien. Der Änderungsantrag war von CDU und SPD eingereicht worden. Für eine Mehrheit in der Stadtvertretung waren aber noch weitere Stimmen notwendig.

Der Antrag beinhaltet, dass der Küstenwanderweg am Strand entlangführt. „Um das im Bereich der Steinpackung zu ermöglichen, soll die Benutzbarkeit des vorhandenen Stegs gesichert werden. Die Wegeführung erfolgt nicht oberhalb der Kliffkante auf privatem Gelände.“ So haben es die Stadtvertreter beschlossen.

Rückblick: Der F-Plan, der Planungsziele für Bebauung und Entwicklung vorgibt, wird geändert. Der Küstenwanderweg, der vom Seebrückenvorplatz oben am Ufer entlang über privates Gelände Richtung Kühlungsborn eingezeichnet war, sollte raus. Das nahmen die Stadtvertreter im Februar 2020 zurück. Das Ziel, einen barrierefreien Rundweg in Heiligendamm zu ermöglichen, sollte erhalten bleiben. Derzeit endet die Promenade am Seebrückenvorplatz. Weiter geht es für Spaziergänger am Strand über eine Steganlage.

Grand Hotel und Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) legten Widerspruch ein. Sie beziehen sich auf geltendes Recht im Bebauungsplan 30, in dem der Weg nicht eingezeichnet ist. Dem verlieh Anno August Jagdfeld im Hauptausschuss am 3. Februar Nachdruck, verwies auf bestehende Beschlüsse und Verträge. Erhatte angekündigt, zu klagen, sollte der Weg über privates Gelände im F-Plan bestehen bleiben. Am 18. Februar hat die ECH eine Stellungnahme eingereicht, in der sie auf die Verträge im Detail eingeht. Zur Stadtvertretersitzung am Montag stellten CDU und SPD den Änderungsantrag.

CDU: Es gibt Vereinbarung mit der ECH

Caroline Brandt (CDU) verwies auf die Vertragsfortschreibung aus dem Jahr 2002 zwischen Stadt und ECH. Hier heißt es: „Da die Nutzung der Wege am Alexandrinen-Cottage, der Burg Hohenzollern und entlang des Steilufers dem Grand Hotel Heiligendamm zugeordnet wurde und somit nicht mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“, werde ein Ersatzweg hergestellt. „Der Weg über die Blockpackung ist gebaut“, sagte Brandt. „Wir haben eine Vereinbarung mit der ECH, dass der Weg am Strand langführt.“

Anderer Meinung ist Harry Klink (Freie Wähler/KuSS): Die Steilküste gehe jedes Jahr zurück. Die Steganlage werde irgendwann im Meer stehen.

Option müsse behalten werden

Dem stimmte Heike Ohde zu. Der Steg am Strand werde nicht ewig halten. Sie bat darum, den Weg im F-Plan im oberen Uferbereich zu belassen „als Option, dass wenn die Steganlage nicht mehr da ist, wir einen Kompromiss mit allen Beteiligten finden können“. Der F-Plan sei eine Absichtserklärung der Stadt. „Wir sagen, dass wir einen Rundweg für sinnvoll halten. Es ist nicht mehr und nicht weniger, beinhaltet keinerlei Rechtssicherheit.“

Änderungen im F-Plan Durch die Zustimmung für die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) wurden 19 Punkte angepasst. Althof: Die geplante Verbindungsstraße zwischen Gewerbegebiet Eikboom und Althof ist aus dem F-Plan gestrichen worden. Die Stadt strebt einen Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet bis zum Wohngebie Fuchsberg an. Vorder Bollhagen: Im Bereich des Guts Vorder Bollhagen wird eine Mischbaufläche in Sonderbaufläche für Tourismus dargestellt. Das Gut plant, die historischen Ställe umzunutzen. Im Westen des Ortes wird eine Fläche als Sondergebiet Landwirtschaft eingezeichnet. Hier sollen unter anderem Ställe entstehen. Sommerrodelbahn: Neben der Sommerrodelbahn ist ein geplantes Wohngebiet zum Sondernutzungsgebiet umgewandelt, so dass sich die Freizeitattraktion erweitern könnte.

Hannes Roggelin (UDI): „Ich kann nicht verstehen, warum wir als neue Stadtvertretung nicht ein Planungsziel setzen können. Ich finde, man kann mit dem Investor verhandeln, dass man in einem drei Hektar großen Wald eine Wegeführung findet. Ich habe gedacht, dass wir mit der Stadtvertretung neue Wege beschreiten können.“ Die Meinungsänderung in der Stadtvertretung sei für ihn unglaubwürdig. „Das kann ich keinem Wähler erklären, dass ein privates Interesse vor einem öffentlichen Interesse bestehen soll. Wir haben gesagt, wir wollen die alten Seilschaften beenden.“

Ansatz ist Kooperation, nicht Konfrontation

Marcus Fourmont (JA) sagte: „Wir wollen tatsächlich etwas anders machen. Unser Ansatz ist nicht Konfrontation, sondern Kooperation. Wir unterstützen den Antrag von CDU / SPD.“ Zur Meinungsänderung sagt er, es müsse einem auch zugestanden werden, klüger zu werden.

Alexandra Lex (UDI) sprach von einem Frieden, der einseitig erkauft wurde und somit keiner sei. „Worin sehen die Stadtvertreter den Vorteil für die Urlauber, Gäste, Kurgäste und für die Einheimischen der Stadt, wenn die Wege in Heiligendamm geschlossen worden sind?“ Die Verträge, auf die sich immer wieder bezogen würde, hätten zur Folge, „dass der Gast von einem behindertengerechten Wandern im Seebad an der Ostsee ausgeschlossen ist. Der Steg kann keine langfristige Lösung sein.“ Auch sie wundere sich darüber, dass die Stadtvertretung ihre Meinung ändere. Die Interessen der eigenen Bevölkerung würden außer Acht gelassen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso wunderte sich Monika Schneider (Linke) über den Meinungsumschwung und sieht als Ursache darin alte Beziehungen, die im Hintergrund wiederbelebt worden seien, nimmt damit Bezug auf die damaligen Mediationsverhandlungen. Es gehe um eine Absichtserklärung, die unmögliche Situation der Sackgasse zu beheben. „Wir sollten die Option haben, einen leichten, begehbaren Weg oben zu haben. Um das nicht auszuschließen, darum geht es. Wie, wann und ob das kommt, ist heute noch gar nicht gesagt. Es ist eine unerträgliche Situation da.“

Von Anja Levien