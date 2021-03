Heiligendamm

Ein sieben Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag am Strand von Heiligendamm (Kreis Rostock) beim Spielen zwischen den Steinen verunglückt. Nachdem sich plötzlich ein Felsen gelöst hatte, fiel dieser auf den Fuß des Siebenjährigen. Mehrere Rettungskräfte eilten an den Strand.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 13.15 Uhr am Kinderstrand von Heiligendamm zugetragen. Der Junge, so die Schilderungen der Beamten, spielte im Sand beziehungsweise im Geröll. Plötzlich löste sich ein Felsen und verrutschte. Der Stein fiel so ungünstig auf das Kind, dass es im Fußbereich eingeklemmt wurde.

Rettung nach 15 Minuten

Nachdem eigene Rettungsversuche scheiterten, wurden Rettungskräfte verständigt. So eilten ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan, die Polizei und ein Notarzteinsatzhubschrauber nach Heiligendamm.

Mit der Hilfe von hydraulischem Gerät, einem so genannten Spreizer, gelang es den Feuerwehrleuten, den siebenjährigen Jungen nach etwa 15 Minuten zu befreien. Ebenfalls kam eine Brechstange als Hilfsmittel zum Einsatz. Er kam, da er auch noch teilweise im Wasser lag, mit einer Unterkühlung und einer Quetschung am Fuß leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Von Stefan Tretropp