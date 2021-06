Heiligendamm

Schwere Baumaschinen stehen derzeit am Strand in Heiligendamm. Sie sind damit beschäftigt, die Strandbar am Grand Hotel wieder aufzuschütten. Dazu schaufelt ein Bagger nahe des Strandaufgangs 3 Sand in Lkw-Anhänger, die dann von Traktoren zur Seebrücke gefahren werden. Darunter hat man tiefe Furchen in den Sand gezogen, damit die Fahrzeuge hindurch fahren können. Dort laden sie den Sand ab. Ein Minibagger und ein weiterer Traktor verteilen ihn.

Die Arbeiten dauern schon einige Tage und stoßen auf Kritik bei den Anwohnern. So auch bei OZ-Leser Bernd Breitbarth. Er kritisiert vor allem den Zeitpunkt der Arbeiten. An der Seebrücke hänge ein Banner, das die lange ausgebliebenen Touristen begrüße, schreibt er in einem Leserbrief. „Ob sich diese auch freuen, wenn vor ihren Strandkörben pausenlos Traktoren mit Anhängern hin- und herfahren? (...)Wenn der Zulauf zum Wasser beinahe unpassierbar gemacht wird?“ Der Bad Doberaner wirft den Verantwortlichen vor, die Zeit verschlafen zu haben. Auch Bürgermeister Jochen Arenz ist nicht glücklich mit dem Zeitpunkt der Arbeiten.

Bürgermeister wünscht sich Absprache im kommenden Jahr

„Das muss nächstes Jahr alles anders werden“, sagt er. „Die Arbeiten müssen spätestens im Mai abgeschlossen sein.“ Es hätten sich mehrfach Bürger beschwert. Zudem seien die Arbeiten mit schwerem Gerät auch eine Gefahrenquelle. Schnell könne jemand von einem Traktor erfasst werden. „Und jetzt haben wir auch noch das Glück mit dem schönen Wetter und die ersten Urlauber sind da. Das ist sehr ärgerlich“, sagt er.

Dass die Baufahrzeuge beim Wenden auf dem Saisonparkplatz Autos beschädigt hätten, könne er nicht bestätigen. Anzeigen habe es keine gegeben. Jochen Arenz ist sicher, dass die Strandbar am Grand Hotel wunderschön werden wird. Der Bürgermeister wünscht sich jedoch, dass das Hotel die Arbeiten im kommenden Jahr mit der Stadt abspricht.

„Die Arbeiten werden am Donnerstag abgeschlossen sein“, sagt Thies C. Bruhn, Direktor des Grand Hotel. „Und dann wird auch am Strand wieder alles so hergestellt, wie es war.“ Auch er hätte die Arbeiten gern schon früher beendet. „Aber im Mai und im April war leider zu viel Wind. Da wäre der Sand sofort wieder abgetragen worden.“ Und die 15 bis 20 000 Euro, die das Hotel in die Aktion investiert, wären ins Meer gespült worden. Der Hoteldirektor bedauert die Unannehmlichkeiten für die Strandbesucher. „Wir wollen für unsere Gäste natürlich das bestmögliche Erlebnis am Meer.“

Das Grand Hotel Heiligendamm öffnet am Donnerstag wieder seine Türen für Urlauber.

Von Cora Meyer