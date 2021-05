Heiligendamm: Marode Strandzugänge sollen erneuert werden

Heiligendamm

Morsche Bretter, verwittertes Holz, ausgebrochene Stufen: Die Strandzugänge in Heiligendamm präsentieren sich aktuell in einem schlechten Zustand. „Die Konstruktionen vor dem blauen und weißen Rettungsturm sowie der letzte Zugang in Richtung Börgerende sind sehr marode“, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Besucher können sich hier mittlerweile überall Splitter einfangen – das geht so nicht mehr.“

Deshalb will die Stadt diese Zugänge möglichst im kommenden Jahr neu bauen. Denn die Besucherströme hätten sich auch mit Blick auf die Tagesgäste deutlich erhöht, so Arenz: „Es werden hier vor allem Familien angesprochen – dieser veränderten Situation haben wir bereits mit der Errichtung des Saisonparkplatzes, des Spielplatzes und des öffentlichen WC-Gebäudes Rechnung getragen.“ Der geplante Neubau sei ein dringendes Erfordernis, um den Status eines Seeheilbades beizubehalten und zu festigen.

Unterstützung aus zwei Fördertöpfen ist möglich

Um das Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, sollen jetzt Fördermittel eingeworben werden. Eine entsprechende Empfehlung an die Stadtvertretung gaben die Mitglieder des Bauausschusses auf ihrer Sitzung am Dienstagabend ab. So sei eine finanzielle Unterstützung aus dem Topf für die integrierte ländliche Entwicklung (ILERL MV) sowie aus Leader-Mitteln möglich, erklärt Arenz: „Bei Gesamtkosten in Höhe von 160 000 Euro käme auf uns im besten Fall ein Eigenanteil von 52 000 Euro beziehungsweise 30 400 Euro zu.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Auffassung der Ausschussmitglieder müssten in diesem Zusammenhang auch die Verbindungen von der Seedeichstraße zur Promenade mitberücksichtigt werden. Denn auch diese Zugänge seien zum Teil sanierungsbedürftig.

Von Lennart Plottke