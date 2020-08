Heiligendamm

Der NDR berichtet in seinem Format Nordstory am Freitag (14. August) um 20.15 Uhr über Heiligendamm. Gedreht wurde für die Reportage „ Heiligendamm: Zwischen Luxus und Baustelle“ unter anderem im Grand Hotel Heiligendamm, an den Villen der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm, die nach und nach saniert werden, und am Deck 8.

„ Heiligendamm ist vor allem ein Ort, den Urlauber und Urlauberinnen gerne aufsuchen, um sich hier in eine andere, längst vergangene Zeit zurückzuversetzen. Dafür sorgen im Hintergrund viele Menschen, zum Beispiel Angela, die Meisterin der Torten und Desserts im Grandhotel. Sie stellt süße Kunstwerke her, die dann lustvoll verzehrt werden. Ihre Kollegin Tina, die Blumenfrau, drapiert täglich in den Suiten, Ballsälen und Salons ein Meer von Blüten“, heißt es unter anderem in der Ankündigung.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien