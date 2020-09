Heiligendamm

Dieter Allwardt schätzt vor allem das Interesse, die Disziplin und die Zuverlässigkeit bei den jungen Wurfscheibenschützen Fiete Zado und Tillman Kraus, die er als Nachwuchstrainer betreut. Vor allem Disziplin ist wichtig in dieser Sportart, wohl mehr als in jeder anderen.

Geistige und körperliche Gesundheit nachweisen

Die Hürden sind recht hoch für einen Jugendlichen, wenn er aktiver Schütze werden will. „Möglich ist das ab einem Alter von 13 Jahren, aber nur mit einer Sondergenehmigung. Dafür aber ist Voraussetzung, dass beide Elternteile zustimmen. Außerdem muss sich jeder Bewerber vom Arzt bescheinigen lassen, dass er geistig und körperlich in der Lage ist, diesen Sport auszuüben“, erklärt Klaus-Dieter Allwardt, langjähriges Mitglied der Heiligendammer Schützengilde. Er nennt noch eine weitere Bedingung: „Ohne Trainer, der im Besitz einer gültigen Lizenz sein muss, dürfen die Jugendlichen den Schießstand nicht betreten.“

Wenn dann der 16-jährige Tillman und der 14-jährige Fiete in seinem Beisein und mit seiner Erlaubnis die Anlage betreten, steht am Anfang immer eine Einweisung in die strengen Sicherheitsregeln. Danach dürfen die Jugendlichen auch schon mal unter Aufsicht mit dem Schrotgewehr auf die fliegenden orangefarbenen Scheiben schießen. „Mein Durchschnittswert liegt bei 20 Treffern von 25 Scheiben, in meinem bisher besten Durchgang habe ich 24 Scheiben getroffen“, erzählt Tillman und Fiete verweist auf dieselben Erfolge.

Platz im Landeskader neu erkämpfen

Weil beide jungen Schützen schon solche guten Ergebnisse erzielen, gehören sie dem Landeskader von Mecklenburg-Vorpommern an. Daraus ergibt sich normalerweise die Möglichkeit, an deutschen Meisterschaften oder sogar bei internationalen Wettkämpfen zu starten. „Doch dieses Jahr wurden leider alle Wettkämpfe abgesagt“, bedauert Dieter Allwardt. Im vergangenen Jahr, so berichtet er, hatten beide Jungen an deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen. „Tillmann hat den sechsten und Fiete den fünften Platz belegt.“ Weil der Platz im MV-Landeskader keine Selbstverständlichkeit ist, muss er jedes Jahr bestätigt werden. Aus diesem Grund reisen Fiete und Tillman am Wochenende nach Frankfurt (Oder=. Dort müssen sie beim Sichtungswettkampf ihr Können unter Beweis stellen und sich ihren Kaderplatz neu erkämpfen.

Während der Nachwuchs zum Schießwettkampf in die Ferne reist, findet auf dem vereinseigenen Schießstand in Heiligendamm der erste Wettkampf des Jahres statt. Zum Vergleich „50 Schuss geradeaus“ werden am Sonnabend 25 Sportschützen aus Mecklenburg-Vorpommern erwartet, auch vier einheimische Schützen treten an. Eine Woche später treffen sich an zwei Tagen ebenso viele Aktive aus dem gesamten Bundesgebiet und Dänemark zum Zoli-Cup 2020.

Es wird für die Heiligendammer Schützengilde aber vorerst der sportliche Höhepunkt des Jahres bleiben. Vereinschef Carsten Lißon hofft aber, dass 2021 wieder ein ganz normales Sportjahr mit spannenden Wettkämpfen wird.

Von Rolf Barkhorn