Bad Doberan

„Kaffee – nein! Niemals!“, wehrt sich Prof. Dr. Joachim Skerl vehement dagegen, einen Frischgebrühten zu schlürfen. Seine Abneigung gegen das schwarze Getränk entschuldigt er damit, dass diese schon aus Kindertagen herrühre, die der gebürtige Lausitzer in Bremerhaven verbrachte. Dort, so erklärt er, wurde in seiner Familie ausschließlich Tee getrunken.

Nicht immer legte der 89-Jährige solche Konsequenz an den Tag. Darin, so sagt der ehemalige Direktor der Heiligendammer Fachschule für angewandte Kunst mit Bedauern, bestehe auch die Tragik seines Lebens. „Eine Freundin hat ein Buch über ihr Leben in der DDR geschrieben. Es trägt den Titel ,Ich wundere mich, dass wir alle solange mitgemacht haben‘. Genau dieses Problem treibt auch mich schon lange um. Ich habe mich nämlich oft viel zu bereitwillig und ohne das geringste Zögern dem untergeordnet, was Partei und Staat von mir verlangten. Dabei hätte ich zu vielem Dingen Nein sagen können“, wirft sich der 89-Jährige vor.

Die Kraft zum Widerständler, zum Helden, zum Verweigerer habe ihm gefehlt: „Gerade deshalb bin ich mit dieser Zeit noch nicht im Reinen!“ Es ist spürbar, dass ihn das bedrückt, vielleicht sogar quält. Auch dass es ihm „zwar gelang, oft das Schlimmste von meinen Studenten und den Lehrkräften der Fachschule abzuwenden“, hilft ihm dabei kaum über seine Selbstzweifel hinweg. „Schlimm“ nennt der Architekt und Kunsthistoriker vieles, was sich zu DDR-Zeiten an dieser Einrichtung ereignete.

Staatssicherheit nimmt Studienjahr ins Visier

Sofort abrufbereit ist da die Hochzeit eines Studentenpaares in Bad Doberan - sie künftige Keramikerin, er bald Innenarchitekt. Überrascht wurden die jungen Eheleute von ihren Kommilitonen mit einer lebensgroßen Plastik: ein sich in den Armen liegendes Paar. Dem fehlten jedoch die Köpfe. „Das war eine Anspielung darauf, dass Frischverliebte oft den Kopf verlieren“, erklärt Joachim Skerl. Diese Skulptur wurde letztlich zu einem Politikum, da sie die Studenten auf einem Podest auf dem Kamp abstellten. Und das genau zwischen der SED-Kreisleitung und dem Rat des Kreises.

Amtsträger witterten eine Provokation: beide staatstragenden Institutionen kopflos!? Ein Funktionär eilte samt Polizei herbei und nahm das Kunstwerk in Gewahrsam, nicht ohne dabei auf Widerstand zu stoßen. Nun ging auch die Staatssicherheit der Sache nach. Das gesamte Studienjahr geriet in ihr Visier und sollte exmatrikuliert werden. Erst als sich auf Skerls Ersuchen der DDR-Kulturminister einschaltete, konnten die Wogen geglättet werden. Nur die Studenten, die sich schützend vor die Plastik und damit gegen die Staatsmacht gestellt hatten, erhielten eine Strafe: „Sie konnten sich mit der Pflege der Gartenanlage unserer Schule rehabilitieren“. Der ehemalige Chef der Fachschule lächelt noch heute über sein Bubenstück.

Übernahm widerwillig die Leitung der Fachschule

Dass er sich einmal so eng mit dieser Ausbildungsstätte und deren Angehörigen verbunden fühlen würde, hatte er sich nicht vorgestellt, als er 1972 eher widerwillig die Leitung des Hauses übernahm. Denn die provinzielle Enge, die Kleinkariertheit und der Dogmatismus Bad Doberans, aber auch die scheinbare Öde und Trostlosigkeit der Gegend verschreckten den Neuankömmling. Für ihn, der an der Kunsthochschule Halle auf der Burg Giebichenstein, dem Zentrum unangepasster Kunst in der DDR, studiert und gelehrt hatte, war Heiligendamm zunächst ein Graus. „Doch ich blieb und aus dem anfänglichen Hass auf die weiße Stadt am Meer wurde eine unvorstellbare Liebe zu diesem Ort“, fasst er es in schwärmerische Worte.

Dass es letztlich dazu kam, ist ebenfalls kurios, denn Joachim Skerl macht dies auch an einem alljährlich wiederkehrenden Ereignis fest: „Jeweils mit Beginn des 1. Studienjahres wurden unsere Studenten politisch indoktriniert, was ihnen zutiefst zuwider war. Deshalb habe ich versucht, den Neulingen stattdessen den Genius Loci nahezubringen. So machte ich mich mit ihnen abends auf den Weg, um ihnen zu zeigen, wie ich den Ort mit seiner einzigartigen Architektur in Verbindung mit einer einmaligen Landschaft sehe. Also anstatt den ideologischen Holzhammer herauszuholen, bot ich den Studenten eine menschliche Annäherung an den Platz, an dem sie künftig leben, studieren und arbeiten sollten. Dabei entdeckte auch ich Schritt für Schritt den unbeschreiblichen Zauber Heiligendamms.“

Nach der Wende im Amt bestätigt

Zwar brachte ihm das unkonventionelle Vorgehen vonseiten der Funktionäre eine Missbilligung ein, doch bei den Studenten gewann er Vertrauen. Für den Direktor, der auch zu Wendezeiten durch Wahl im Amt bestätigt wurde, endete die Heiligendammer Zeit 1991 mit dem Umzug der Einrichtung nach Wismar.

Die Leidenschaft für Heiligendamm hat der in Bad Doberan Lebende bis heute nicht verloren. Sie scheint sogar ansteckend zu sein. Übertragen hat er sie besonders auf Anno August Jagdfeld, den Chef der Jagdfeld-Gruppe. Den begeistert er mit historischen Exkursen in die einzigartige Geschichte des Seebades ein ums andere Mal. „Um richtige Entscheidungen treffen zu können, muss ein Unternehmer sich so sachkundig wie möglich machen und auf die richtigen Berater beziehungsweise Begleiter treffen“, wird der Kunsthistoriker von dem ihm freundschaftlich verbundenen Jagdfeld gewürdigt.

Von Werner Geske