Eine längere Seebrücke, ein Ortszentrum, eine Terrasse zum Verweilen – um Heiligendamm attraktiver für Gäste und Einheimische zu machen, gibt es viele Ideen. So fehlen in Richtung Börgerende feste Toiletten, Anfang August reichten bei hochsommerlichen Temperaturen die Parkplätze nicht aus.

Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) möchte den östlichen Teil der Seedeichstraße aufwerten und den öffentlichen Bereich weiter gestalten und hat damit eine Diskussion um die Entwicklung des ersten deutschen Seebades in Gang gebracht. Im Hauptausschuss wies Bauamtsleiter Norbert Sass darauf hin, dass die Stadt bereits ein weiteres Projekt in Arbeit hat: die Verlängerung der Seebrücke.

Antrag für Verlängerung der Seebrücke gestellt

Rückblick: 2018 hatte das Grand Hotel Heiligendamm eine Initiative zur Verlängerung der Seebrücke gestartet, damit dort Schiffe anlegen können. Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Thorsten Semrau und dem Grand Hotel habe es einen Termin beim Wirtschaftsministerium gegeben, um eine Förderung für das Projekt zu erfragen, erläutert Bauamtsleiter Norbert Sass. Die Kosten für die Vorplanung habe das Hotel übernommen. 2018 wurden die Ausgaben für eine Verlängerung auf 2,6 Millionen Euro geschätzt.

„Wir haben einen Förderantrag im Sinne einer Voranmeldung gestellt“, sagt Norbert Sass. Denn als Eigentümerin der Seebrücke könne nur die Stadt den Antrag stellen. Daraufhin sei ein Anforderungsschreiben vom Ministerium gekommen. In dem heißt es, man bedürfe weiterer Unterlagen. Darauf habe die Stadt nicht mehr reagiert, Kommunalwahlen standen an und das Thema sei nicht weiterverfolgt worden, anderes hatte Priorität, so Sass.

Im Rathaus Bad Doberan wechselte der Bürgermeister. Jochen Arenz kam im März 2019 als Nachfolger von Thorsten Semrau ins Amt. Auch im Grand Hotel änderte sich die Besetzung, Thilo Mühl ging, Thies Bruhn kam.

Aufenthaltsbereich für Heiligendamm

Im Hauptausschuss kam die Seebrückenverlängerung jetzt wieder zur Sprache. „Durch Harry Klink sind wir drauf aufmerksam gemacht worden, weil er auf dem Deich etwas machen möchte“, sagt Norbert Sass und bezieht sich auf den Terrassenbereich zwischen Düne und Seedeichstraße. Das hätten Stadt und Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) auch gewollt, allerdings damals mit der Intention, dass das Grundstück in Stadt- oder ECH-Hand sei“, so Sass und meint damit die Fläche, auf der jetzt Investor Klaus König die Strandversorgung mit geplanten Unterkünften und Gastronomie baut.

Harry Klink möchte mit Zustimmung der Stadtvertreter, dass die Planungen für einen Aufenthaltsbereich von 2004 wieder aufgegriffen und geprüft wurden. „Das ist legitim zu überlegen“, sagt Norbert Sass, da die Strandversorgung voraussichtlich mehr Menschen anziehe und dann die Strandübergänge zu klein wären. „Da kann sich ja jetzt schon niemand begegnen.“

Politik muss entscheiden

Doch mit einem möglichen Förderantrag für einen Terrassenbau müsse die Politik vorher entscheiden, was aus dem Förderantrag mit der Seebrücke werde, so Sass. Dass es diesen überhaupt gibt, überrascht Harry Klink. „Mir ist kein Beschluss bekannt, der die Verlängerung gefördert hat“, sagt Klink. Der Stadtvertreter fordert Aufklärung, wann die Stadtvertretung einer Verlängerung der Seebrücke zugestimmt habe.

„Der Förderantrag musste nicht in die Stadtvertretung“, sagt Norbert Sass, da es sich hierbei nur um eine Anmeldung gehandelt habe. „Ich habe noch nichts in Aussicht gestellt bekommen. Es gibt nichts, was in den Haushalt eingestellt werden müsse. Es ist bisher nur eine Idee, die kann jederzeit auch wieder eingestampft werden.“ Sollte das Projekt weiterverfolgt werden, würde zudem versucht, einen städtebaulichen Vertrag über die Kostenübernahme mit dem Hotel beziehungsweise mit denjenigen zu schließen, die ein Interesse an einer Verlängerung hätten.

Grand Hotel sieht Brückenverlängerung als Sache der Stadt

Für das Grand Hotel Heiligendamm hat die Verlängerung der Seebrücke derzeit keine Priorität. „Ich habe nichts dagegen, wenn sie verlängert wird, aber es ist Sache der Kommune, das zu finanzieren“, sagt Hotelchef Thies Bruhn. Für ihn hatte die Fertigstellung des Pools Priorität. Zudem baut das Hotel derzeit Mitarbeiterwohnungen an der Kühlungsborner Straße. „Ich würde befürworten, wenn andere Sachen gemacht würden, wie zum Beispiel der Strand“, sagt Bruhn. „Wir zahlen jährlich 15 000 Euro für die Sandaufschüttung.“

Thies Bruhn, Hoteldirektor Grand Hotel Heiligendamm: „Ich habe nichts dagegen, wenn die Seebrücke verlängert wird, aber es ist Sache der Kommune, das zu finanzieren.“ Quelle: Anja Levien

Je mehr in Heiligendamm gemacht werde, umso besser. „Wir bräuchten ein paar mehr Restaurants, dass wir kulinarisch wachsen“, sagt Bruhn. „Wir haben Interesse daran, Heiligendamm weiterzuentwickeln, aber es darf nicht an uns hängen bleiben.“

Ob die Planungen für einen Terrassenbereich wieder aufgegriffen werden, entscheiden die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Montag, 21. September, ab 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6.

Von Anja Levien